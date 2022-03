De ce a crescut preţul la ulei şi până la ce nivel ar putea ajunge. Ce spune un mare fermier şi procesator român

Isteria din magazine, la doar câteva zile după ce românii au dat buzna la pompele de benzină, a băgat în buzunarele comercianţilor de ulei alimentar sume frumuşele.

Preţul per litru a crescut peste noapte cu 25%, însă românii n-au înţeles că tocmai apetitul lor pentru stocuri a dus la scumpire. Pe de altă parte, creşteri de preţ erau oricum preconizate, chiar dacă, cel mai probabil, nu la acest nivel într-un timp scurt, pentru că materia primă pe care o folosesc procesatorii, respectiv floarea-soarelui, s-a scumpit foarte mult, iar creşterile au început înainte de criza din Ucraina.

Am stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari fermieri din judeţul Olt, Longin Mircea Drăghicescu. Acesta şi cultivă, dar şi achiziţionează floarea-soarelui pentru procesare.

Firma Longin S.R.L. din Olt procesează de trei ani cantităţi importante de floarea-soarelui şi rapiţă, obţinând în principal ulei brut, la fabrica din Roşiorii de Vede deţinută de Cerealcom Teleorman (în care firma olteană are peste 60% din acţiuni).

Doar 10% din cantitatea procesată, spune Mircea Drăghicescu, este asigurată din producţie proprie, pentru restul fabrica depinzând de achiziţii. În acest an s-au procesat aproximativ 70.000 – 75.000 tone de floarea-soarelui şi rapiţă (n. red. - din rapiţă obţinându-se ulei pentru biodiesel), firma producând şi o cantitate mică, de 400-500 tone, de ulei rafinat comercializat la magazinele din zonă. La vânzarea cu amănuntul şi firma Longin a crescut preţul peste noapte.

„De la 2,3 lei/kg cu cât am luat în campanie, am ajuns la 4 – 4,5 lei/kg“

„Până vineri am vândut la 8 lei, după aceea am fost obligaţi să creştem (n. red. – preţul a crescut la 10 lei/l. E cererea foarte mare, dar s-a scumpit şi floarea-soarelui mult. Am cam încheiat cu procesatul şi vindem din stoc ce mai avem. De la 2,3 lei/kg cu cât am luat în campanie, am ajuns la 4 – 4,5 lei/kg, dar nu se mai găseşte. Ultimul preţ pe care l-am plătit a fost 3,2 lei şi n-am mai cumpărat, pentru că nu se mai justifică. Nu găseşti să vinzi uleiul la un preţ care să-ţi acopere preţul care este la floarea-soarelui. Nu se acoperă ca să poţi să înlocuieşti stocul. Cu 2,6 kg de floarea soarelui obţii un litru de ulei şi, vă daţi seama, cu cât să vinzi uleiul să poţi să justifici cheltuiala?!“, a explicat Drăghicescu de unde creşterea de preţ.

Cel puţin în fabrica din Roşiorii de Vede procesarea se va încheia la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie, pentru că fabrica va intra într-un proces de modernizare, firma urmând să vândă în continuare din stoc. Cât ar mai putea, însă, creşte preţul e greu de spus, precizează Drăghicescu, cert este că în continuare şi consumatorul va influenţa totul.

„Nimeni nu ştie cum evoluează. E şi panica oamenilor că, vezi Doamne, se consumă mult ulei şi nu se mai găseşte. Mulţi fac stoc exact cum a fost şi cu pandemia, la început, toată lumea să achiziţioneze, să aibă de toate în casă şi după aceea să nu mai ştie ce să facă cu ele. Şi oamenii sunt de vină, nu se uită cât e preţul. Nu sunt exemple, cum a fost şi cu motorina?! Ăla prost e să nu vândă marfa dacă e cerere? Plăteşte taxele la stat, tot….“, spune Drăghicescu.

Acesta avansează, pe baza datelor de la acest moment, şi un preţ corect la care s-ar putea ajunge. „Un preţ real şi corect cred că este 12-13 lei/litru, să-şi acopere toată lumea cheltuielile. Să nu se sară de 12-13 lei, că după aceea sunt lucruri necurate. După câte am văzut şi la ceilalţi procesatori, ei iau în calcul - domnule, vând uleiul ăsta, dar să pot să-mi acopăr cheltuiala, să-mi cumpăr floarea-soarelui, să-mi înlocui stocul“, a mai spus procesatorul.

Bulgarii, concurenţi redutabili

România produce anual aproximativ trei milioane tone de floarea-soarelui. Capacitatea de procesare este, în schimb, pentru doar un million de tone, iar aici va fi mult de lucru, vecinii noştri, bulgarii, fiind din acest punct de vedere concurenţi redutabili care reuşesc să preia, la preţuri peste cele oferite de români, floarea-soarelui şi de la producătorii noştri.

„Din producţie proprie 10% dacă acopăr, dar s-a dus aia. Colaborăm cu foarte mulţi producători, în toată zona de aici, din judeţul Argeş, Dolj, Teleorman, achiziţionăm foarte multă floarea-soarelui, cât putem şi noi, pentru că e concurenţa destul de mare. Sunt bulgarii, care sunt foarte puternici, achiziţionează. Sunt foarte dezvoltaţi în privinţa procesării, ne-au luat mult înainte, ei oferă mult mai mult. Tot aşa cred că sunt preţurile (n. red. – la produsul finit), nici lor nu le convine să vândă sub preţ, dar ei procesează, fac mult mai multe produse din floarea-soarelui. Fac miez de floarea-soarelui, unde rentabilitatea este mult mai mare… Trebuie să ţinem şi noi pasul cu ei, dar vă daţi seama că trebuie să investeşti, să cucereşti piaţa, e o problemă şi asta. De produs îl produci, dar trebuie să găseşti să-l şi vinzi. Se vinde şi vrac, e o afacere nouă. Se poate face şi halva, dar n-ajungem aşa departe. Eu am 70 ani, s-ar putea să muncim în continuare şi să n-apuc să termin cu modernizarea. Trebuie poate zeci de milioane investiţi şi se face în timp. Modernizezi o secţie, apoi alta…“, a mai dezvăluit Drăghicescu.

„Producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populaţiei“

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a avut mai multe ieşiri publice în ultimele zile pentru a asigura populaţia că nu riscăm o criză alimentară. În conferinţa de presă organizată cu două zile în urmă a explicat de asemenea că România produce suficientă floarea-soarelui, dar şi procesează, pentru a asigura consumul intern.

„România, în momentul de faţă, nu se află în niciun astfel de risc de a apărea o criză alimentară sau să fim în risc de apariţie a unor dezechilibre majore, pentru că producem suficient de multă hrană pentru necesarul de consum al populaţiei în ţara noastră“, a spus Chesnoiu.

Pe de altă parte, ministrul a explicat cum a influenţat situaţia din Ucraina (ţară mare producătoare de ulei brut) piaţa.

„Ucraina era una din ţările mari exportatoare de ulei brut, pentru că în general ei nu exportau seminţe de floarea-soarelui, având o cotă de impozitare pentru exportul seminţelor de floarea-soarelui, deci exportau ulei brut. De partea cealaltă, fabricarea şi procesarea seminţelor de floarea-soarelui în general se asigură din stocurile interne. Evident, preţurile începuseră să crească la materia primă, ne referim la floarea-soarelui, înainte de apariţia acestui conflict armat în Ucraina, din cauza faptului că în alte continente se preconiza secetă şi la orice factor de risc bursele reacţionează şi influenţează preţul. În comerţul cu produse agro-alimentare intervin foarte mulţi factori care pot determina preţul“, a mai spus Chesnoiu.

