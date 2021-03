Cum vor merge elevii la şcoală, în Olt, săptămâna viitoare. Trei şcoli sunt exclusiv în online din cauza COVID

Peste jumătate (240) dintre unităţile şcolare rămân în scenariul 1, aplicabil pentru localităţile cu incidenţă mai mică sau egală cu 1 caz/1.000 locuitori, în scenariul 2 sunt 150 unităţi, 22 sunt în sceanriul 3 în care anumite formaţiuni de studiu sunt prezente la şcoală, iar trei unităţi sunt exclusiv în online.

„Începând cu data de 22 martie 2021, cele 415 unităţi de învăţământ preuniversitare / conexe din judeţul Olt (165 unităţi şcolare cu personalitate jurdică şi 250 unităţi şcolare arondate) îşi vor organiza şi desfăşura cursurile, după cum urmează:

- în Scenariul 1 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/.1000 de locuitori), care presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie 240 unităţi de învăţământ

- Scenariul 2 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 1/.1000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori), care presupune:

a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;

b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 150 unităţi de învăţământ

- În Scenariul 3 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 3/1000 de locuitori, dar mai mică de 6/1000 de locuitori), care presupune:

a) Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar ;

b) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, cu prezenţa fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale;

c) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 22 unităţi de învăţământ

- În Scenariul on line, care presupune participarea zilnică, în sistem on line a elevilor 3 unităţi de învăţământ“, a anunţat Prefectura Olt, printr-un comunicat de presă.

Instituţia a comunicat de asemenea date despre două dintre unităţile aflate în scenariul roşu cu ore exclusiv în sistem online pentru care s-a adoptat decizia. „Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a hotărât suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizica la nivelul unităţii de învăţământ Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din oraşul Drăgăneşti Olt, până la data de 30.03.2021 (în urma apariţiei a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice), precum şi la nivelul unităţii de învăţământ Liceul Teoretic Ion Gh. Roşca din comuna Osica de Sus, până la data de 01.04.2021 (în urma apariţiei a 5 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice – 3 cazuri – şi nedidactice – 1 elev şi 1 îngrijitor curăţenie). Procesul de învăţământ în aceste unităţi de învăţământ se va desfăşura în sistem online, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării“, s-a mai precizat în comunicatul Prefecturii Olt. Cât despre cea de-a treia unitate în online, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Balş, aici s-a adoptat decizia pentru că unitatea este în reabilitare.

Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitare/conexe din judeţul Olt, începând cu data de 22 martie 2021

Nr. crt. Localitatea Unitatea de învăţământ SCENARIUL

1. BALŞ ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "OLTENIA" BALŞ Scenariul 2

2. CARACAL ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DAVILA" CARACAL Scenariul 2

3. CORABIA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CUZA" CORABIA Scenariul 3

4. SLATINA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CAROL DAVILA" SLATINA Scenariul 2

5. SLATINA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CRISTIANA" SLATINA Scenariul 2

6. ALUNIŞU ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIŞU Scenariul 1

7. BALDOVINEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEŞTI Scenariul 2

8. BALDOVINEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIETRIS Scenariul 2

9. BALŞ CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BALŞ Scenariul 2

10. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.11 SLATINA Scenariul 2

11. BALŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ION CREANGĂ" BALŞ Scenariul 2

12. BALŞ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BALS Scenariul 2

13. BALŞ GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BALŞ Scenariul 2

14. BALŞ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEIS Scenariul 2

15. BALŞ LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BĂLCESCU" BALŞ Scenariul 2

16. BALŞ LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALŞ Scenariul 2

17. BALŞ LICEUL TEORETIC "PETRE PANDREA" BALŞ Scenariul 2

18. BALŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL DRUMEŞ" BALŞ Scenariul 2

19. BALŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BALŞ Scenariul 2

20. BALŞ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BALS Online

21. BALŞ SCOALA PRIMARA MIINESTI Scenariul 2

22. BALŞ SCOALA PRIMARA NR.2 BALS Scenariul 2

23. BALŞ SCOALA PRIMARĂ NR.3 BALS Scenariul 2

24. BALŞ ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALŞ Scenariul 2

25. BĂBICIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL" BĂBICIU Scenariul 3

26. BĂLTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION I. GRAURE" BĂLTENI Scenariul 1

27. BĂLTENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTENI Scenariul 1

28. BĂLTENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSCARI Scenariul 1

29. BĂRĂŞTI DE VEDE ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂŞTI DE VEDE Scenariul 2

30. BĂRĂŞTI DE VEDE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTII DE VEDE Scenariul 2

31. BĂRĂŞTI DE VEDE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POPESTI Scenariul 2

32. BIRCII ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII Scenariul 1

33. BIRCII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRCII Scenariul 1

34. BIRCII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHITEASCA Scenariul 1

35. NEGRENI SCOALA GIMNAZIALA "ION POPESCU NEGRENI" NEGRENI Scenariul 1

36. BÎRZA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PAN M.VIZIRESCU" BRANEŢ Scenariul 1

37. BÎRZA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRZA Scenariul 1

38. BÎRZA SCOALA GIMNAZIALA BIRZA Scenariul 1

39. BRASTAVĂŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂŢU Scenariul 1

40. BRASTAVĂŢU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRUSOVU Scenariul 1

41. BRÂNCOVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD BRÂNCOVEANU" BRÂNCOVENI Scenariul 1

42. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRINCOVENI Scenariul 1

43. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MATEI BASARAB" OCIOGI Scenariul 1

44. BRÂNCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DOMNITA BALASA" VALENI Scenariul 1

45. BREBENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI Scenariul 1

46. BREBENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI ROMANI Scenariul 1

47. BREBENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREBENI-SIRBI Scenariul 1

48. BREBENI SCOALA PRIMARA BREBENI-ROMANI Scenariul 1

49. BUCINIŞU ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIŞU Scenariul 1

50. BUCINIŞU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU Scenariul 1

51. BUCINIŞU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCINISU MIC Scenariul 1

52. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN FILIPESCU" CARACAL Scenariul 2

53. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 CARACAL Scenariul 2

54. CARACAL SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CARACAL Scenariul 2

55. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL Scenariul 2

56. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC "MATEI BASARAB" CARACAL Scenariul 2

57. CARACAL LICEUL TEORETIC "IONIŢĂ ASAN" CARACAL Scenariul 2

58. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 CARACAL Scenariul 2

59. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CARACAL Scenariul 2

60. CARACAL LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL Scenariul 2

61. CARACAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MAGHERU" CARACAL Scenariul 2

62. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATA" CARACAL Scenariul 2

63. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 CARACAL Scenariul 2

64. CARACAL SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CARACAL Scenariul 2

65. CARACAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" CARACAL Scenariul 2

66. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 CARACAL Scenariul 2

67. CARACAL ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL Scenariul 2

68. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CARACAL Scenariul 2

69. CARACAL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 CARACAL Scenariul 2

70. CĂLUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI Scenariul 1

71. CĂLUI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALUI Scenariul 1

72. CÂRLOGANI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI Scenariul 2

73. CEZIENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE MARINEANU" CEZIENI Scenariul 2

74. CEZIENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEZIENI Scenariul 2

75. CILIENI LICEUL TEHNOLOGIC "ION POPESCU-CILIENI" CILIENI Scenariul 1

76. CILIENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CILIENI Scenariul 1

77. COLONEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR ALEXANDRU ŞERBANESCU" COLONEŞTI Scenariul 1

78. COLONEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "MARIA TUDORACHE" MARUNTEI Scenariul 1

79. CORABIA LICEUL TEHNOLOGIC "DANUBIUS" CORABIA Scenariul 3

80. CORABIA LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CORABIA Scenariul 3

81. CORABIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CORABIA Scenariul 3

82. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CELEIU Scenariul 3

83. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CORABIA Scenariul 3

84. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CORABIA Scenariul 3

85. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CORABIA Scenariul 3

86. CORABIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CELEIU" CORABIA Scenariul 3

87. CORABIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU BUZDUN" CORABIA Scenariul 3

88. CORABIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL MAZILESCU" CORABIA Scenariul 3

89. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CORABIA PITICILOR" CORABIA Scenariul 3

90. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3 CORABIA Scenariul 3

91. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TUDOR VLADIMIRESCU" CORABIA Scenariul 3

92. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VARTOPU CORABIA Scenariul 3

93. CORABIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE TEI" CORABIA Scenariul 3

94. CORBU ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBU Scenariul 1

95. CORBU SCOALA PRIMARA BUZESTI Scenariul 1

96. COTEANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA Scenariul 1

97. COTEANA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COTEANA Scenariul 1

98. CRÂMPOIA LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA Scenariul 1

99. CRÂMPOIA SCOALA PRIMARA BUTA Scenariul 1

100. CRÂMPOIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRIMPOIA Scenariul 1

101. CUNGREA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA Scenariul 1

102. CUNGREA SCOALA PRIMARA OTESTII DE JOS Scenariul 1

103. CURTIŞOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ CURTIŞOARA Scenariul 1

104. CURTIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CURTISOARA Scenariul 1

105. CURTIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBROTINET Scenariul 1

106. CURTIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PROASPETI Scenariul 1

107. DĂNEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA Scenariul 2

108. DĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA BERINDEI Scenariul 2

109. DĂNEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOFLANU Scenariul 2

110. DĂNEASA SCOALA PRIMARA PESTRA Scenariul 2

111. DĂNEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZANOAGA Scenariul 2

112. DEVESELU ŞCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU Scenariul 1

113. DEVESELU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMANCA Scenariul 1

114. DEVESELU GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DEVESELU Scenariul 1

115. DOBREŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" DOBREŢU Scenariul 1

116. DOBREŢU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "NICOLAE TRUTA" HOREZU Scenariul 1

117. DOBROSLOVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI Scenariul 1

118. DOBROSLOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBROSLOVENI Scenariul 1

119. DOBROSLOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTOPINU Scenariul 1

120. DOBROSLOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RESCA Scenariul 1

121. DOBROSLOVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ REŞCA Scenariul 1

122. DOBROTEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEASA Scenariul 1

123. DOBROTEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIMPU-MARE Scenariul 1

124. DOBRUN ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN Scenariul 1

125. DOBRUN GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRUN Scenariul 1

126. DOBRUN GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIENII MARI Scenariul 1

127. DOBRUN ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIENII MARI Scenariul 1

128. DOBRUN SCOALA PRIMARA ULMET Scenariul 1

129. DRĂGĂNEŞTI - OLT GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "DUMBRAVA MINUNATĂ" DRĂGANEŞTI OLT Scenariul 1

130. DRĂGĂNEŞTI - OLT GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DRAGANESTI Scenariul 1

131. DRĂGĂNEŞTI - OLT LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEŞTI-OLT Scenariul 1

132. DRĂGĂNEŞTI - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "ELENA FARAGO" DRAGANESTI-OLT Scenariul 1

133. DRĂGĂNEŞTI - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DRAGANEST-OLT Scenariul 1

134. DRĂGĂNEŞTI - OLT ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMANI DRAGANESTI-OLT Scenariul 1

135. DRĂGĂNEŞTI - OLT LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRĂGĂNEŞTI-OLT Online

136. DRĂGHICENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI Scenariul 1

137. DRĂGHICENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROZAVESTI Scenariul 1

138. DRĂGHICENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIICENI Scenariul 1

139. FĂGEŢELU ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂGEŢELU Scenariul 1

140. FĂLCOIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU Scenariul 1

141. FĂLCOIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOROIU Scenariul 1

142. FĂLCOIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CHILII Scenariul 1

143. FĂLCOIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FALCOIU Scenariul 1

144. FĂLCOIU SCOALA PRIMARA CHILII Scenariul 1

145. FĂRCAŞELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAŞELE Scenariul 1

146. FĂRCAŞELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASELE Scenariul 1

147. FĂRCAŞELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARCASU DE JOS Scenariul 1

148. FĂRCAŞELE SCOALA GIMNAZIALA FARCASU DE JOS Scenariul 1

149. FĂRCAŞELE SCOALA GIMNAZIALA HOTARANI Scenariul 1

150. GĂNEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA Scenariul 1

151. GĂNEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRANOVATU Scenariul 1

152. GĂNEASA SCOALA GIMNAZIALA DRANOVATU Scenariul 1

153. GĂNEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GANEASA Scenariul 1

154. GĂNEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVORU Scenariul 1

155. GĂVĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂVĂNEŞTI Scenariul 2

156. GĂVĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALEASA Scenariul 2

157. GĂVĂNEŞTI SCOALA PRIMARA BALEASA Scenariul 2

158. GĂVĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSTENI Scenariul 2

159. GĂVĂNEŞTI SCOALA PRIMARA BROSTENI Scenariul 2

160. GĂVĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GAVANESTI Scenariul 2

161. GÂRCOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÂRCOV Scenariul 1

162. GÂRCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRCOV Scenariul 1

163. GÂRCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URSA Scenariul 1

164. GHIMPEŢENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHIMPEŢENI Scenariul 1

165. GHIMPEŢENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIMPETENI Scenariul 1

166. GHIMPEŢENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIMPETENII NOI Scenariul 1

167. GIUVĂRĂŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIUVĂRĂŞTI Scenariul 2

168. GIUVĂRĂŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIUVARASTI Scenariul 2

169. GOSTAVĂŢU ŞCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂŢU Scenariul 1

170. GOSTAVĂŢU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BREZUICA Scenariul 1

171. GOSTAVĂŢU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLAVENI Scenariul 1

172. GOSTAVĂŢU SCOALA PRIMARA SLAVENI Scenariul 1

173. GRĂDINARI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BUNA VESTIRE" GRĂDINARI Scenariul 2

174. GRĂDINARI ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINARI Scenariul 2

175. GRĂDINILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NEDA MARINESCU" GRĂDINILE Scenariul 1

176. GRĂDINILE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRADINILE Scenariul 1

177. GROJDIBODU ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROJDIBODU Scenariul 1

178. GROJDIBODU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROJDIBODU Scenariul 1

179. GROJDIBODU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOTARU Scenariul 1

180. GURA PADINII ŞCOALA GIMNAZIALĂ GURA PADINII Scenariul 1

181. GURA PADINII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA PADINII Scenariul 1

182. GURA PADINII GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU-GURA PADINII Scenariul 1

183. IANCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADA UMBRA" IANCA Scenariul 1

184. IANCA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA Scenariul 1

185. POTELU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTELU Scenariul 1

186. POTELU ŞCOALA PRIMARĂ "GEORGE VISAN" POTELU Scenariul 1

187. IANCU JIANU LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU Scenariul 1

188. IANCU JIANU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRICENI Scenariul 1

189. IANCU JIANU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCU JIANU Scenariul 1

190. IANCU JIANU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUDARI Scenariul 1

191. IANCU JIANU ŞCOALA GIMNAZIALĂ IANCU JIANU Scenariul 1

192. ICOANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA Scenariul 2

193. ICOANA SCOALA PRIMARA FLORU Scenariul 2

194. ICOANA SCOALA PRIMARA URSOAIA Scenariul 2

195. IPOTEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEŞTI Scenariul 1

196. IPOTEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IPOTESTI Scenariul 1

197. IZBICENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI Scenariul 1

198. IZBICENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZBICENI Scenariul 1

199. IZVOARELE LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE Scenariul 1

200. IZVOARELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALIMANESTI Scenariul 1

201. IZVOARELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALIMANESTI Scenariul 1

202. IZVOARELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE Scenariul 1

203. LELEASCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA Scenariul 1

204. LELEASCA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LELEASCA Scenariul 1

205. BOBICEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEŞTI Scenariul 1

206. BOBICEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOBICESTI Scenariul 1

207. BOBICEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEOTESTI Scenariul 1

208. VOINEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEŞTI Scenariul 2

209. VOINEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACOVITA Scenariul 2

210. VOINEASA SCOALA PRIMARA VOINEASA Scenariul 2

211. MĂRGINENI -SLOBOZIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPESCU" MĂRGINENI SLOBOZIA Scenariul 1

212. MĂRGINENI -SLOBOZIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CONSTANTINESTI Scenariul 1

213. MĂRGINENI -SLOBOZIA SCOALA PRIMARA JITARU Scenariul 1

214. MĂRGINENI -SLOBOZIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARGINENI SLOBOZIA Scenariul 1

215. MĂRGINENI -SLOBOZIA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SCORNICESTI Scenariul 1

216. MĂRUNŢEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNŢEI Scenariul 1

217. MĂRUNŢEI SCOALA GIMNAZIALA BALANESTI Scenariul 1

218. MIHĂEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEŞTI Scenariul 1

219. MIHĂEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUSCA Scenariul 1

220. MIHĂEŞTI SCOALA PRIMARA BUSCA Scenariul 1

221. MIHĂEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHAESTI Scenariul 1

222. MILCOV ŞCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL Scenariul 1

223. MILCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MILCOV-DEAL Scenariul 1

224. MILCOV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ULMI Scenariul 1

225. MILCOV SCOALA PRIMARA ULMI/MILCOV Scenariul 1

226. MORUNGLAV ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORUNGLAV Scenariul 2

227. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARASTI Scenariul 2

228. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MORUNESTI Scenariul 2

229. MORUNGLAV GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MORUNGLAV Scenariul 2

230. MOVILENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOVILENI Scenariul 1

231. MOVILENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BACEA Scenariul 1

232. MOVILENI SCOALA GIMNAZIALA BACEA Scenariul 1

233. MOVILENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILENI Scenariul 1

234. NICOLAE TITULESCU ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU Scenariul 1

235. OBÎRŞIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRŞIA Scenariul 2

236. OBÎRŞIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA Scenariul 2

237. OBÎRŞIA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBIRSIA NOUA Scenariul 2

238. OBÎRŞIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBIRŞIA NOUĂ Scenariul 2

239. OBOGA ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA Scenariul 1

240. OBOGA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBOGA Scenariul 1

241. OBOGA GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OBOGA DE JOS Scenariul 1

242. OBOGA ŞCOALA PRIMARĂ OBOGA DE JOS Scenariul 1

243. OPORELU ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPORELU Scenariul 1

244. OPORELU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OPORELU Scenariul 1

245. OPTAŞI - MĂGURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPTAŞI-MĂGURA Scenariul 1

246. ORLEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORLEA Scenariul 1

247. ORLEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ORLEA Scenariul 1

248. OSICA DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS Scenariul 1

249. OSICA DE JOS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSICA DE JOS Scenariul 1

250. OSICA DE SUS LICEUL TEORETIC "ION GH. ROŞCA" OSICA DE SUS Online

251. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRECI-OSICA DE SUS Scenariul 2

252. OSICA DE SUS ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI-OSICA DE SUS Scenariul 2

253. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OSICA DE SUS Scenariul 2

254. OSICA DE SUS ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS Scenariul 2

255. OSICA DE SUS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VLADULENI Scenariul 2

256. PERIEŢI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PERIEŢI Scenariul 1

257. PERIEŢI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIERLESTII DE SUS Scenariul 1

258. PERIEŢI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETI Scenariul 1

259. PERIEŢI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PERIETII DE SUS Scenariul 1

260. PIATRA - OLT ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA Scenariul 2

261. PIATRA - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIATRA Scenariul 2

262. PIATRA - OLT LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT Scenariul 2

263. PIATRA - OLT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BISTRITA Scenariul 2

264. PÂRŞCOVENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ PÂRŞCOVENI Scenariul 2

265. PÂRŞCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OLARI Scenariul 2

266. PÂRŞCOVENI SCOALA GIMNAZIALA OLARI Scenariul 2

267. PÂRŞCOVENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIRSCOVENI Scenariul 2

268. PLEŞOIU ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLEŞOIU Scenariul 2

269. PLEŞOIU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLESOIU Scenariul 2

270. POBORU ŞCOALA GIMNAZIALĂ POBORU Scenariul 1

271. POBORU SCOALA GIMNAZIALA CORNATELU Scenariul 1

272. POBORU SCOALA PRIMARA SEACA Scenariul 1

273. VERGULEASA ŞCOALA GIMNAZIALĂ POGANU Scenariul 2

274. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUCUIETI Scenariul 2

275. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMITRESTI Scenariul 2

276. VERGULEASA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POGANU Scenariul 2

277. POTCOAVA LICEUL "ŞTEFAN DIACONESCU" POTCOAVA Scenariul 2

278. POTCOAVA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POTCOAVA Scenariul 2

279. POTCOAVA SCOALA PRIMARA FALCOIENI Scenariul 2

280. POTCOAVA SCOALA GIMNAZIALA SINESTI Scenariul 2

281. PRISEACA ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRISEACA Scenariul 1

282. PRISEACA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PRISEACA Scenariul 1

283. RADOMIREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREŞTI Scenariul 1

284. RADOMIREŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALINESTI Scenariul 1

285. RADOMIREŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRACIUNEI Scenariul 1

286. RADOMIREŞTI GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RADOMIREŞTI Scenariul 1

287. REDEA ŞCOALA GIMNAZIALĂ REDEA Scenariul 1

288. REDEA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL REDEA Scenariul 1

289. ROTUNDA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA Scenariul 1

290. ROTUNDA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROTUNDA Scenariul 1

291. RUSĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEŞTI Scenariul 1

292. RUSĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JIENI Scenariul 1

293. RUSĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUSANESTI Scenariul 1

294. RUSĂNEŞTI SCOALA PRIMARA RUSANESTI Scenariul 1

295. SÂMBUREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂMBUREŞTI Scenariul 1

296. SCĂRIŞOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIŞOARA Scenariul 1

297. SCĂRIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLAVICENI Scenariul 1

298. SCĂRIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCARISOARA Scenariul 1

299. SCHITU ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCHITU Scenariul 2

300. SCHITU SCOALA PRIMARA CATANELE Scenariul 2

301. SCHITU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GRECI-SCHITU Scenariul 2

302. SCHITU ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI-SCHITU Scenariul 2

303. SCHITU SCOALA PRIMARA LISA Scenariul 2

304. SCORNICEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÎNCOVEANU" SCORNICEŞTI Scenariul 1

305. SCORNICEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COCULESCU" SCORNICEŞTI Scenariul 1

306. SCORNICEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ SEACA Scenariul 1

307. SCORNICEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEACA Scenariul 1

308. SLATINA COLEGIUL NAŢIONAL "ION MINULESCU" SLATINA Scenariul 2

309. SLATINA COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA Scenariul 2

310. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGĂ" SLATINA Scenariul 2

311. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SLATINA Scenariul 2

312. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "SPIRU VERGULESCU" SLATINA Scenariul 2

313. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 SLATINA Scenariul 2

314. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 10 SLATINA Scenariul 2

315. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA Scenariul 2

316. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 SLATINA Scenariul 2

317. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SLATINA Scenariul 2

318. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA Scenariul 2

319. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 SLATINA Scenariul 2

320. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 SLATINA Scenariul 2

321. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.14 SLATINA Scenariul 2

322. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA Scenariul 2

323. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIREASOV Scenariul 2

324. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 6 SLATINA Scenariul 2

325. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 9 SLATINA Scenariul 2

326. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU-NOU / SLATINA Scenariul 2

327. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA Scenariul 2

328. SLATINA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA Scenariul 2

329. SLATINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 13 SLATINA Scenariul 2

330. SLATINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Scenariul 2

331. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXE MARIN" SLATINA Scenariul 2

332. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "P.S.AURELIAN" SLATINA Scenariul 2

333. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" SLATINA Scenariul 2

334. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA Scenariul 2

335. SLATINA LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU" SLATINA Scenariul 2

336. SLATINA SCOALA DE ARTA SLATINA Scenariul 2

337. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" SLATINA Scenariul 2

338. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN IONESCU" SLATINA Scenariul 2

339. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE POBORAN" SLATINA Scenariul 2

340. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN PROTOPOPESCU" SLATINA Scenariul 2

341. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAICU VODĂ" SLATINA Scenariul 2

342. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLATINA Scenariul 2

343. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 SLATINA Scenariul 2

344. SLATINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ"NICOLAE IORGA" SLATINA Scenariul 2

345. SLATINA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA Scenariul 2

346. SLĂTIOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA Scenariul 3

347. SLĂTIOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SLATIOARA Scenariul 3

348. SPRÂNCENATA ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPRÂNCENATA Scenariul 1

349. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIRSESTII DE SUS Scenariul 1

350. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRUNZARU Scenariul 1

351. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SPRÂNCENATA Scenariul 1

352. SPRÂNCENATA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 SPRÂNCENATA Scenariul 1

353. SPRÂNCENATA SCOALA PRIMARA NR. 2 SPRÂNCENATA Scenariul 1

354. SPRÂNCENATA SCOALA PRIMARA NR.1 SPRÂNCENATA Scenariul 1

355. STOENEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOENEŞTI Scenariul 1

356. STOENEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STOENESTI Scenariul 1

357. STOENEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEŞTI Scenariul 1

358. STOICĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STOICANESTI Scenariul 1

359. STREJEŞTII DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREJEŞTII DE JOS Scenariul 1

360. STREJEŞTII DE JOS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE JOS Scenariul 1

361. STREJEŞTII DE JOS GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREJESTII DE SUS Scenariul 1

362. STREJEŞTII DE JOS ŞCOALA GIMNAZIALĂ STREJEŞTII DE SUS Scenariul 1

363. STUDINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA Scenariul 1

364. STUDINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STUDINITA Scenariul 1

365. ŞERBĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU POPOVICI" ŞERBĂNEŞTI Scenariul 1

366. ŞERBĂNEŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SERBANESTII DE SUS Scenariul 1

367. ŞOPÂRLIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞOPÂRLIŢA Scenariul 1

368. ŞTEFAN CEL MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN CEL MARE Scenariul 3

369. ŞTEFAN CEL MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IANCA NOUA Scenariul 3

370. ŞTEFAN CEL MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STEFAN CEL MARE Scenariul 3

371. TĂTULEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEŞTI Scenariul 2

372. TESLUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI Scenariul 2

373. TESLUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMANITA Scenariul 2

374. TIA-MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LEONIDA MARINEANU" TIA MARE Scenariul 2

375. TIA-MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOANCA Scenariul 2

376. TIA-MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTLOGENI Scenariul 2

377. TOPANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPANA Scenariul 1

378. TOPANA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOPANA Scenariul 1

379. TRAIAN ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN Scenariul 1

380. TRAIAN GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN Scenariul 1

381. TUFENI LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI Scenariul 1

382. TUFENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOBORAŞTI Scenariul 1

383. TUFENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TUFENI Scenariul 1

384. URZICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ URZICA Scenariul 1

385. URZICA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URZICA Scenariul 1

386. VALEA MARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE Scenariul 1

387. VALEA MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RECEA Scenariul 1

388. VALEA MARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TURIA Scenariul 1

389. VĂDASTRA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA Scenariul 1

390. VĂDĂSTRIŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDĂSTRIŢA Scenariul 1

391. VĂDĂSTRIŢA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT-NOU Scenariul 1

392. VĂDĂSTRIŢA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADASTRITA Scenariul 1

393. VĂLENI LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI Scenariul 1

394. VĂLENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI Scenariul 1

395. VĂLENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENI-OLARI Scenariul 1

396. VÂLCELE ŞCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE Scenariul 1

397. VÂLCELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARCANESTI Scenariul 1

398. VÂLCELE SCOALA PRIMARA BARCANESTI Scenariul 1

399. VÂLCELE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VÂLCELE Scenariul 1

400. VIŞINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞINA Scenariul 1

401. VIŞINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA Scenariul 1

402. VIŞINA NOUĂ ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIŞINA NOUĂ Scenariul 1

403. VIŞINA NOUĂ GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VISINA NOUA Scenariul 1

404. VITĂNEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIAN DIŢULEASA" VITĂNEŞTI Scenariul 2

405. VITĂNEŞTI SCOALA PRIMARA BRANISTE Scenariul 2

406. VITOMIREŞTI LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREŞTI Scenariul 1

407. VITOMIREŞTI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEJESTI Scenariul 1

408. VLĂDILA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA Scenariul 2

409. VLĂDILA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VLADILA CENTRU Scenariul 2

410. VULPENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI Scenariul 1

411. VULPENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GROPSANI Scenariul 1

412. VULPENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VULPENI Scenariul 1

413. VULTUREŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULTUREŞTI Scenariul 1

414. VULTUREŞTI SCOALA PRIMARA DIENCI Scenariul 1

415. VULTUREŞTI GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VLANGARESTI Scenariul 1

