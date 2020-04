Cum s-au gândit primarii să pună în practică recomandările autorităţilor. Operaţiunea „Masca“, faza pe locale

Prefectura Olt a transmis, la începutul săptămânii, un comunicat de presă în care se preciza că a fost adoptată oficial o hotărâre conform căreia „a fost supusă aprobării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă recomandarea adresată cetăţenilor judeţului Olt de a purta toate mijloacele de protecţie, acoperirea feţei cu mască, inclusiv mască improvizată sau alte materiale de protecţie, de unică folosinţă sau reutilizabile, în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusul SARS-CoV-2. Măsura va fi aplicată la intrările în instituţiile publice, pieţele agroalimentare, magazinele şi supermarketurile de pe raza judeţului Olt“.

După comentariile de genul „cum să aprobi o recomandare“, s-a trecut la faza „noi chiar ne protejăm cetăţenii“, anunţându-se că se cumpără măşti şi că vor fi împărţite cetăţenilor. În plus, pentru persoanele fărp locuinţă care, aşa cum spune ordonanţa militară, ar trebui asigurat un adăpost, dar şi servicii de îngrijire şi hrană, s-a hotărât acordarea unui ajutor de 300 lei/lună pe perioada stării de urgenţă.



Câte cinci măşti pe săptămână, de familie, la Slatina

Primarul Slatinei a anunţat astăzi, pe Facebook, când slătinenii ar urma să primească săptămânal cinci măşti şi cinci perechi de mănuşi pentru fiecare familie. Distribuirea acestora ar urma să înceapă de luni, 13 aprilie 2020, inspectorii primăriei pregătindu-se să bată, de luni până miercuri, în intervalul orar 17,00-21,00, la uşa fiecărui apartament. Suplimentar, vor fi acordate tichete a câte 300 lei lunar pentru fiecare persoană singură/familie pe întreaga perioadă a stării de urgenţă către persoanele fără adăpost care nu beneficiază de servicii de cazare şi masa din partea autorităţilor locale, persoanele în vârstă de peste 65 ani care au un venit cel mult egal cu pensia minima de 704 lei, beneficiarii de ajutor social, familiile beneficiare de alocaşie de susţinere, precum şi pentru familiile fără venit. O altă măsură este cea a achiziţionării şi distribuirii de măşti de protecţie şi mănuşi de unică folosinţă către medicii de familie de pe raza municipiului, toate aceste măsuri fiind adoptate prin hotărâre în Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă Slatina.

Dacăp despre măştile şi mănuşile care se acordă populaţiei s-a transmis că e vorba de aproximativ 34.000 locuinţe, pentru celelalte măsuri nu sunt disponibile alte date privind numărul estimate al beneficiarilor.

Măşti lavabile la Scorniceşti

La cererea populaţiei, motivează edilii oraşului Scorniceşti, şi aici s-a aprobat alocarea de sume suplimentare pentru achiziţia de măşti. Ar fi vorba de măşti lavabile, câte două pentru fiecare locuitor, cu un total estimat de 20.000. Acestea ar urma să ajungă la scorniceşteni prin intermediul angajaţilor primăriei.

Cel mai probabil, a declarat primarul oraşului, Ion Prioteasa, vor fi achiziţionate de la firmele de confecţii de pe raza oraşului, costul estimate fiind între 3 şi 3,5 lei/bucată. „N-aveţi idee câţi ne-au întrebat de măşti, câţi ne-au rugat să facem ceva, pentru că nu se mai găsesc în farmacii“, a spus şi viceprimarul Daniel Tudor (PNL), în vreme ce pe Facebook cetăţenii deja îi certau pe aleşi pe motiv că „înca nu am primit nici o mască.....,sau se dau pe ochi frumoşi pe pile pe rudenii pe cumetrii...... dacă intre timp ne imbolnavim ii pasă cuiva ???? Aia de la PSD le dau la votanţii lor ....noi ăştialalţi suntem doar masă de manevră......o sa votam daca mai trăim cu Gigi Becali sau cu UDMR“.

„Am ajuns la 2.500 de măşti. Le cumpăr din banii mei“

În timpul în care primarii se laudă pe unde pot cu faptele suportate din fonduri publice şi la care îi obligă legea, voluntarii impart deja măşti oamenilor care fie nu-şi permit să le cumpere, fie nu au de unde. Un preot din Fărcaşele, judeţul Olt, a cumpărat până acum aproximativ 2.500 măşti pe care le împarte cetăţenilor din cele patru sate, chiar dacă nu toţi sunt în parohia lui.

„Văzând că situaţia este foarte delicată, am decis din proprii bani să fac acest gest pentru cei neajutoraţi. Copiii le sunt plecaţi în străinătate, nu au putut să ajungă acasă, m-am gândit să comand, am ajuns la această oră la 2.500 de măşti. Comuna Fărcaşele este foarte mare, este compusă din patru sate şi are în jur de 5.000 locuitori. Fiind preot aici, şi fiind născut şi crescut aici... Tatăl meu a fost primarul comunei, a decedat în urmă cu doi ani din cauza unei cumplite boli, şi oamenii au apelat la mine. Acum am ajuns de la o firmă din Caracal, de unde am achiziţionat alte 500 de bucăţi. Acum o săptămână le-am luat de pe E-mag cu 4 lei bucata, am luat acum două zile, 100 de bucăţi, cu 7 lei bucata, iar acum le-am găsit cu 3,5 lei. S-au ridicat preţurile, fabrica motivează că s-au scumpit foarte mult materialele. În acest context, banul nu are niciun fel de valoare, noi trebuie să arătăm compasiune faţă de semenii noştri, compasiunea şi solidaritatea fac mult mai mult“, a declarat preotul Dorel Tudor.