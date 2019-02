Cum poţi contribui la colecţia viitorului Muzeu al Comunismului. Istoric: „Este un brand, dar noi nu ne dăm seama“

Ideea unei astfel de colecţii este a managerului Muzeului Judeţean Ol, istoricul Laurenţiu Guţică-Florescu, iar primele obiecte care se încadrează în tema enunţată au ajuns deja în patrimoniul instituţiei unde s-a deschis un catalog al donatorilor. Oamenii sună în continuare la muzeu şi anunţă ce obiecte au de dat.

„Nimeni nu poate scoate perioada comunistă din istoria noastră recentă. Vă invităm aşadar să retrăim pas cu pas epoca în care părinţii noştrii au trebuit să ne crească muncind în trei schimburi, iar noi generaţia copiilor „decreţei” sau a celor cu „cheia la gât” să ne găsim „pasiuni” precum cititul (colecţia BPT, Biblioteca Şcolarului, ş.a.), muzica (în special cea corală, prin participarea la Festivalul Naţional „Cântarea României”), şahul, colecţionarea de timbre poştale, surprize din pachetele de gumă de mestecat, cartoane din cutiile de chibrituri, capace de sticle, practicarea unor sporturi (atletism, volei, fotbal, gimnastică, handbal, rugby, lupte greco-romane, judo, karting, ş.a - vezi DACIADA), participarea la construirea de navomodele şi rachetomodele, confecţionarea ierbarelor, insectarelor şi a caietelor tip oracol...

Nu putem blama copilăria noastră din cauza unei ideologii în vogă timp de 50 de ani

Noi am învăţat să citim la lumina lămpii, nu ne-am jucat pe calculatoare sau telefoane mobile. Nu sună a frustrare ci mai degrabă a chemare spre aprofundarea unor lucruri ce ţin de perenitate... Nu putem blama copilăria noastră din cauza unei ideologii în vogă timp de 50 de ani.

Generaţiile post 1989 trebuie să afle adevărul chiar dacă sună dureros, chiar dacă o să fim stigmatizaţi şi trimişi în categoria nostalgicilor. Noi am mers la şcoală când nu aveam căldură şi lumină, am stat la cozile pentru lapte, ouă, carne şi am mâncat pâine pe cartelă.

Muzeul Judeţean Olt vă aşteaptă aşadar în fiecare zi să veniţi fiecare cu un obiect din perioada ante 1989 pentru a depăna amintiri din aşa numita „epocă de aur”! Copiii noştri trebuie să afle cum au trăit părinţii lor chiar dacă unii o să creadă că „am trăit în preistorie”, este apelul istoricului, postat pe contul official de Facebook al instituţiei.

Primele donaţii au fost deja făcute, astfel că în colecţia care va fi expusă în curând au ajuns aparate pick-up, televizoare alb-negru, tipare pentru milieuri, chiar astfel de obiecte croşetate, manuale şcolare din vremea comunistă, jucării, cărţi din colecţiile amintite de istoric, un portret al tovarăşului Nicolae Ceauşescu, nelipsit în acea perioadă din şcoli etc.

Donatorii care vor să contribuie la constituirea acestei colecţii sunt invitaţi, de asemenea, să aştearnă pe hârtie, scrisă de mână, şi o poveste care le aminteşte de respectivele obiecte sau de acea perioadă.

Obiectele astfel adunate vor fi expuse, în toamna acestui an, în cadrul unei expoziţii temporare, însă planul este unul mult mai amplu, managerul Muzeului Judeţean Olt dezvăluind că se doreşte înfiinţarea unui adevărat muzeu al comunismului, la Scorniceşti, unde până în 1989 a funcţionat un muzeu important, realizat de cei mai buni specialişti din acea perioadă, însă distrus imediat după Revoluţie.

„Facem o expoziţie temporară în toamnă, iar după aceea, cu tot ce se va aduna, ne propunem să reînfiinţăm muzeul de la Scorniceşti, al comunismului românesc. Încercăm să luăm legătura şi cu familia, să vedem care este statutul casei memoriale, cui i-a rămas după moartea lui Emil Bărbulescu (n.r. - nepotul dictatorului), găsim o soluţie şi ne gândim să refacem muzeul. Muzeul din Scorniceşti era, în 1989, un muzeu etalon la care lucraseră cele mai bune firme muzeografice din România. Atunci s-a devalizat muzeul, s-au spart vitrinele, portretele s-au aruncat în closet, lucruri de genul ăsta, foarte urate. (...) Dacă reuşim să strângem cât mai multe obiecte, acestea vor merge într-o expoziţie de bază acolo cu tot cea ce a însemnat comunismul. (...) E un brand, dar noi nu ne dăm seama, pentru că în toate ţările din jurul nostru, foste socialiste, există case memoriale. A fost un proiect European, s-au dat bani pe treaba asta, s-a spijinit înfiinţarea aşa-numitelor muzee roşii, numai la noi nu s-a făcut nimic pentru că era incert statutul proprietăţii.“, a declarat istoricul Laurenţiu Guţică-Florescu.

