Cum alegi hota perfectă pentru bucătărie. Caracteristicile tehnice care sunt mai importante decât designul

Când ne trezim într-un magazin cu o ofertă generoasă de aparatură electrocasnică poate fi greu să ne decidem ce anume să cumpărăm. Când vine vorba de hota pentru aragaz sau plita din bucătărie lucrurile ar trebui să fie relativ simple. Am stabilit poate dacă vrem un aparat încorporabil, retractabil, tip insulă sau clasic, în funcţie de mobilier şi de spaţiul disponibil, însă şi mai important decât cum se va integra alături de restul mobilierului este să ştim cât de bine îşi va face treaba.

Va trebui întâi de toate să decidem dacă avem nevoie de o hotă care doar să filtreze aerul şi să-l recircule, sau de una care să-l evacueze în exterior. Primul model are avantajul că ne scapă de elementele de tubulatură şi că nu necesită amplasarea plitei sau a aragazului cât mai aproape de peretele exterior. Dezavantajul ar fi, în schimb, acela că procesul de filtrare este mai puţin eficient decât în cazul modelelor cu evacuare în exterior, ceea ce înseamnă că ne vom confrunta cu o capacitate mai mică de a absorbi aburul şi mirosurile.

Hota care foloseşte principiul evacuării, pe de altă parte, are avantajul că pe timpul verii şi răcoreşte aerul din bucătărie, însă pe timpul iernii poate funcţiona ca un ventilator şi va avea inconvenientul că poate aduce aerul rece. Anumite modele sunt, în schimb, prevăzute cu o clapetă care reglează circuitul aerului într-un singur sens. Contează de asemenea ca evacuarea să se realizeze cu adevărat în exterior, nu într-un alt spaţiu cum ar fi balcon, garaj etc.

Există şi al treilea tip de hotă, care este un mix între primele două.



Ce dimensiuni să aibă, la ce înălţime o instalezi

O hotă eficientă va trebui să depăşească în lăţime plita sau aragazul, cu aproximativ 8-10 centimetri pe fiecare parte. De asemenea, hota ar trebui montată la o înălţime suficientă pentru a nu te împiedica să foloseşti comod plita, dar nu foarte sus, pentru a nu împiedica absorbţia eficientă a aburilor, o înălţime considerată optimă fiind între 60 şi 75 centimetri.

Cum calculezi capacitatea de evacuare

Cei mai mulţi cumpărători sunt tentaţi să creadă că o hotă cu două motoare este mai eficientă decât cea cu un motor. Nu e obligatoriu însă, spun consilierii din magazinele de profil. Pentru a stabili de ce anume ai nevoie, va trebui să te gândeşti la cât de mult găteşti, câte feluri de mâncare în acelaşi timp şi, cel mai important, la dimensiunile bucătăriei. O capacitate optimă de evacuare pe oră se calculează înmulţind volumul bucătăriei (lungimea X lăţimea X înălţimea) cu 10. Dacă nu găteşti foarte des şi nu preferi mâncărurile cu mirosuri grele, va fi de ajuns o capacitate care rezultă din volumul bucătăriei înmulţit cu 6. Dacă, din contră, se găteşte mult la tine în bucătărie, capacitatea va trebui să fie dublă.

Şi nivelul de zgomot este deosebit de important, cu atât mai mult pentru persoana care petrece cel mai mult timp în bucătărie. O hotă cu două motoare va fi mai zgomotoasă în mod evident. Pe de altă parte, un motor puternic, dar cu un nivel scăzut de zgomt, va presupune şi o cheltuială mai mare. Cert este că un nivel mediu, de 50 db, va însemna şi un zgomot suportabil, dar şi o capacitate optimă de absorbţie a aburilor şi mirosului.

Odată puse la punct aspectele de mai sus, putem analiza ofertele şi în funcţie de alte caracteristici, cum ar fi: tipul de filtru (cele care pot fi schimbate periodic vor genera şi alte costuri, de exemplu), dacă are sau nu iluminare, dacă are temporizator şi îşi reglează singură funcţionarea, dacă are detector de fum etc. Importante sunt şi marca, dar şi preţul garanţia oferită de producător, toate fiind detalii care pot fi oferite de consilierii din magazine, pregătiţi să vă ajute să faceţi cea mai bună alegere.