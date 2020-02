Alba-neagra cu şefia unor organizaţii PSD, reţeta a trei directoare de şcoală. „Am contactat un avocat, e hărţuire“

Directorii de şcoală puşi în funcţii în guvernarea PSD, unii în urma concursurilor pe care, în anumite situaţii, după mai multe încercări le-au promovat, se dovedesc foarte greu de dat jos, chiar atunci când se invocă probleme de legalitate. Încercările au ajuns în faza în care trei directoare sunt puse, practic, să se lepede de activitatea politică, semnând declaraţii pe propria răspundere că nu deţin funcţii în PSD. Noii şefi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt spun că nu e nici pe departe vorba de răzbunare politică, ci pur şi simplu de respectarea legii, asta pentru că atât în legea Educaţiei (Legea 1/2011), cât şi în ROFUIP (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din învăţămâmtul Preuniversitar), sunt prevăzute în mod clar incombatibilităţile. În art. 257, al. (4) din L1/2011 se menţionează clar că „directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.“.

Cele trei luate în vizor sunt şefele organizaţiilor de femei din cadrul PSD de la Slatina, Caracal şi Scorniceşti. Sau cel puţin asta ştie toată lumea, pentru că cele trei ar fi semnat, imediat după alegerea în funcţiile politice, şi o demisie adresată preşedintelui PSD Olt de atunci, Paul Stănescu. Dacă despre alegerea în funcţiile politice s-a făcut vorbire peste tot, despre demisia celor trei, în schimb, nu ştie nimeni sau n-a ştiut până în acest moment.

Breaking News sau fake news, la alegere: Organizaţia PSD Slatina nu are preşedinte

Mariana Cornelia Muşat a obţinut, în 2016, în urma concursului, postul de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu“ Caracal. Anul trecut, a obţinut însă şi funcţia de preşedintă a organizaţiei de femei a PSD Caracal, la care nimeni nu ştie să fi renunţat a doua zi sau la scurt timp după acel moment, aşa cum lasă acum de înţeles că s-ar fi întâmplat.

În aceeaşi situaţie sunt Petria Steluţa Bărbulescu, director adjunct la Şcoala Gimnazială „Nicolae Coculescu“ Scorniceşti şi preşedinta OFSD Scorniceşti şi Mariana Matei, director adjunct al Liceului Tehnologic „P.S. Aurelian“ din Slatina şi preşedinta OFSD Slatina.

Femeile de la OFSD Olt, printre ele şi Mariana Matei (a doua din partea dreaptă a fotografiei), au oferit în 19 aprilie daruri în grădiniţe din judeţ FOTO: OFSD Olt

Mariana Matei a obţinut postul politic în 28 februarie 2019. În 1 martie 2019, la o zi de la câştigarea funcţiei politice, Matei şi-a înaintat, conform propriilor declaraţii, demisia către preşedintele organizaţiei judeţene de atunci, Paul Stănescu, la sfatul unei prietene care ştia de incompatibilitate, dar i-a făcut public acest lucru preşedintelui executiv de atunci, Marius Oprescu (astăzi preşedinte „plin“ al PSD Olt). Curios lucru, nicio femeie din organizaţie nu ştie însă că această structură n-ar mai fi condusă de către Mariana Matei.

Profesoara însă se apără şi spune că poate dovedi, pe de o parte, că a demisionat, iar pe de alta că nu a făcut activităţi politice din poziţia de şefă a OFSD Slatina. Mai mult, după ce vineri, 31 ianuarie 2020, a fost chemată la Inspectoratul Şcolar unde i s-a solicitat să dea o declaraţie pe propria răspundere că nu a deţinut pe perioada mandatului său de director-adjunct şi funcţii politice, spune că se simte hărţuită şi că va apela la sprijinul unui avocat.

„Cineva cu suflet bun m-a contactat şi mi-a spus – «Mari, vezi că eşti incompatibilă cu acea funcţie!»“

„Problema este în felul următor: eu până acum am fost secretarul organizaţiei judeţene de femei, funcţie care nu era incompatibilă. În 28 februarie 2019, am fost aleasă preşedintă la organizaţia de femei la Slatina. Seara, primind felicitări, m-a sunat cineva care era mult mai informat şi mi-a spus că sunt incompatibilă. Pe data de 1 dimineaţa mi-am dat demisia, eu am demisie cu data de 1 martie, lucru pe care nu l-am făcut... (n.r. - public), dar nici n-am făcut activităţi la organizaţia Slatina. Din momentul ăla, eu n-am mai făcut activităţi ca preşedinte al organizaţiei. Asta a şi fost ideea pentru care eu n-am avut activitate politică la nivelul organizaţiei“, a declarat Matei, care este şi consilier judeţean din partea PSD.

Cât despre conducerea OFSD Slatina – „La momentul ăsta nu este nimeni, asta a fost şi ideea că organizaţia judeţeană nu şi-a desfăşurat alegerile, pentru că noi, toate fetele, unele şi-au dat demisia mai târziu, eu, la fel, şi nu s-au mai făcut alegeri. Au fost Alegerile Europarlamentare, au fost...“, a motivat Matei. Pe pagina de Facebook a OFSD Olt apare însă, la o lună de la presupusa demisie, o postare despre o activitate la care luau parte preşedinta OFSD Olt, alături de preşedinta OFSD Slatina şi preşedinta OFSD Balş (aceasta din urmă, Mariana Gheorghe, la acel moment ocupând funcţia de inspector şcolar general-adjunct, funcţie pe care ar urma să o ocupe din nou, pe filiera PMP, după ce a fost demisă la sosirea PNL la guvernare).

Cărţi în dar cu ambalaj cu însemnele partidului, oferite în şcoli de activistele din PSD. Aici Cornelia Muşat (a doua din stânga) FOTO: Facebook/Cornelia Muşat

„Fata care a scris pe Facebook nu ştia de demisia mea. Ştia domnul preşedinte Marius Oprescu. La momentul ăsta am fost cumva propusă şi în funcţia de membru în Biroul Judeţean şi, la fel, am refuzat, fie că eram incompatibilă, fie că nu. Pe site-ul CJ există declaraţia mea de interese pe anul 2019 în care, la fel, se vede faptul că nu am deţinut funcţie politică, de conducere... Din punctul meu de vedere, dumneavoastră, presa, nu m-aţi văzut pe mine la nicio activitate în calitate de preşedinte la nivelul organizaţiei Slatina de femei“, a mai spus Matei.

Declaraţia pentru care a fost chemată vineri, directorul-adjunct al Liceului Tehnic „P.S. Aurelian“ - Mariana Matei o consideră a fi în fapt o hărţuire. „Eu oricum o să stau de vorbă cu un avocat, o să-i dau în judecată. Astăzi am fost în spital, încă n-am ajuns la şcoală până la ora asta. La fel, hărţuire, stres, pentru ce?! Pentru faptul că am făcut o grămadă de lucruri în Liceul Economic? Că am băgat liceul ăla în reabilitare, ştiţi bine, pe fonduri europene?! Ştiţi bine cât am muncit ca să reuşim acele lucruri. Iar acum sunt hărţuită. Pentru ce? Celelalte fete, m-am uitat şi eu pe Facebook, au activitate, au fost, au împărţit pliante, eu nici măcar asta n-am făcut. Nu se vede că eu am făcut politică la nivelul organizaţiei, pentru că eu am ştiut, cineva cu suflet bun m-a contactat şi mi-a spus – Mari, vezi că eşti incompatibilă cu acea funcţie. Şi atunci m-am retras. La Vâlcea era, atunci, prea târziu, am participat în calitate de membru, de invitat“, a mai spus Matei.

„Nu a fost nicio presiune“

Inspectorul şcolar general-adjunct Victor Iacobescu, cel care a stat de vorbă cu două dintre directoarele despre care s-au trimis sesizări la minister, iar de acolo s-a cerut clarificarea situaţiei, spune că nimeni n-a făcut presiuni asupra nimănui să renunţe la vreo calitate. Tot ce s-a dorit a fost ca oficialii IŞJ Olt să se asigure că nu se încalcă legea. Mai mult, a spus Iacobescu, s-ar fi putut adopta, pe baza semnalelor trimise din teritoriu către minister, direct soluţia destituirii.

Mariana Matei (dreapta), alături de Corina Sulger (preşedinta OFSD Olt), la alegerile OFSD Slatina în urma cărora Matei a fost desemnată preşedintă FOTO: Facebook/OFSD Olt

„Au fost sesizări la minister, cu poze, cu articole din ziare. Conform legii, directorii şi directorii adjuncţi nu au voie să deţină funcţii politice, iar noi puteam să mergem cu printurile astea pe ideea demiterii, conform printurilor şi interviurilor din ziare. Or, noi i-am chemat şi le-am spus despre ce e vorba, două dintre directoare au vorbit cu mine. Dacă vreuna dintre ele spune că noi, sau că eu, le-am spus că n-au voie să aibă apartenenţă politică, sunt două variante: fie mint, fie n-au înţeles ce le-am spus eu. Şi le-am pus să semneze o declaraţie că n-au avut funcţie politică de preşedinte sau vicepreşedinte pe timpul exercitării mandatului. Aşa au declarat că şi-au dat demisia. Am stat o jumătate de oră cu ele şi le-am spus. Nu a fost nicio presiune, a fost o discuţie cum discutăm noi acum. Nu le-am cerut să nu facă politică sau că nu sunt membri, ci doar că, exact aşa scrie acolo, «nu a avut şi că nu are funcţie de preşedinte sau vicepreşedinte», atât. Am stat o jumătate de oră, eu zic că şi un copil de clasa a V-a înţelege“, a spus Iacobescu.

Deşi nu contravine legii, din tabăra directorilor cu carnet de membru PSD vine, acum, o altă întrebare şi este legată de data aceasta de apartenenţa politică a celor din fruntea IŞJ Olt. Întrebarea are bătaie directă la inspectorul-şcolar adjunct Luminiţa Popescu, şefa Organizaţiei de Femei a PNL Olt. „Din punctul meu de vedere ar trebui reglementate foarte clar aceste chestiuni, în lege. Dar e doar punctul meu de vedere“, a comentat şefa Luminiţei Popescu, inspectorul şcolar-general al IŞJ Olt, Dana Tîrcomnicu.