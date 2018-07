Unde sunt amplasaţi senzori în maşină, care îţi spun adevărul despre kilometraj

Piaţa de maşini second hand a explodat în ultimul an şi jumătate. „Au ajuns în ţară multe, multe maşini second hand, care sunt prezentate ca maşini super, dar care ascund multe probleme. Cine a studiat puţin oferta, mă refer să vadă 10-20 de anunţuri, a putut vedea că majoritatea aveau în enunţ că sunt maşini care au fost ţinute în garaj, cu care s-a umblat la cumpărături sau maşini de la oameni care le foloseau doar în weekend pentru că aveau maşină de serviciu prin Germania sau de unde e adusă maşina. Cea mai clasică replică e că maşina a aparţinut unei bătrâne care nu a prea umblat cu ea. Toate dădeau ca dovadă kilometri puţini din bord, despre care spuneau că sunt reali”, afirmă Bogdan Cardoş, dealer de maşini în Austria.

Practica de a da kilometri înapoi din bord, pentru a face maşina mai atractivă, este întâlnită, iar de multe ori, cei care au făcut o afacere din a aduce maşini rulate din străinătate pentru a le vinde în România sunt mână în mână cu cele câteva service-uri care pot verifica acest lucru.

„Cei din domeniu se cunosc între ei. Când vrei să verifici o maşină dacă are kilometri daţi înapoi, o duci să o pui pe tester. Puţini ştiu însă că la maşinile ceva mai noi nu doar kilometri motorului pot fi controlaţi, respectiv verificaţi, ci sunt şi alţi senzori, în alte părţi ale maşinii, care la o diagnoză computerizată, pot să îţi spună multe despre maşină. La maşinile cu ani de producţie de după 2010 sunt deja senzori care măsoară kilometri şi în faruri, în aripi, iar aici kilometri nu prea se pot da înapoi cum se dau la motor şi aici apar kilometri reali a maşinii, chiar dacă motorul a fost schimbat cu unul cu mai puţini kilometri rulaţi”, afirmă aceeaşi sursă.