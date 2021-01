Românul Mani Gyenes, parcurs promiţător în Raliul Dakar 2021. Ce a povestit campionul

Raliul Dakar 2021 a ajuns deja la jumătate, concurenţii finalizând azi cea de-a opta etapă. În acest an, Raliul Dakar se desfăşoară în Arabia Saudită, iar startul şi finalul competiţiei se dă în Jeddah.

Sătmăreanul Mani Gyenes se află la această competiţie pentru cea de a 11-a oară, după ce în anul 2020 a reuşit să câştige primul loc în categoria Malle Moto. Scopul a rămas acelaşi şi în acest an, iar după primele 8 etape ale competiţiei sătmăreanul se află pe locul 2 în clasamentul general al clasei Original by Motul.

Cea de-a şaptea etapă s-a arătat a fi mai deosebită pentru concurenţi din cauza nivelului de dificultate. Conform regulamentului, nu a fost permisă schimbarea anvelopelor, astfel că toţi concurenţii au fost nevoiţi să concureze cu aceleaşi anvelope din etapa

”Suntem în a doua săptămână din acest Dakar, în etapa a şaptea am avut 453 de kilometri de probă specială. Primii 100 de kilometri i-am avut în nisip şi a fost foarte dificil. Foarte greu au mers kilometri acolo, am avut o viteza mică, nu puteai să mergi foarte tare iar după alimentare, după kilometrul 220, am avut două zone cu piatră şi a fost mult mai bine”, a povestit Mani pe pagina sa de facebook

Sătmăreanul îşi doreşte să ducă competiţia la bun sfârşit fără accidentări, luptând în continuare pentru locul 1 pe podium.

”Din fericire nu am nimic la motocicletă ce să repar azi deci ma pot odihni. Motocicleta a mers foarte bine şi eu sunt ok. Am crezut că a doua etapă va fi mai ok, dar din câte am văzut azi nu va fi aşa dar mai avem 5 etape şi sper că totul va fi ok până la sfârşit şi voi putea termina şi acest Dakar”, a conchis campionul.

