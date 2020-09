Au lăsat Italia pentru Satu Mare, dar au luat cu ei pasiunea pentru mâncarea savuroasă. Acum, pizzeria lor face furori

Într-un mic local, Bella Ciao, din centrul municipiului Satu Mare, bucătăria italiană a prins viaţă cu ajutorul celor doi tineri, Marius şi Roxana Chiş. Din dorinţa de a petrece mai mult timp alături de copilul lor au lăsat totul în urmă şi au mizat pe gusturile bucătăriei din Italia, iar decizia li s-a arătat a fi cea mai bună.

Marius este chef-ul în bucătărie, iar Roxana are grijă ca vitrina cu produse să arate inedit în fiecare zi. Pizza, porchetta sau pastele făcute după reţetele tradiţionale italieneşti sunt un deliciu pentru gurmanzii care caută gustul autentic italienesc.

Ideea afacerii i-a aparţinut în mare parte lui Marius. Plecat de tânăr în Italia, acesta s-a văzut nevoit să înveţe să îşi gătească, iar cele mai uşoare şi la îndemână reţete i-au fost cele de paste. A fost doar începutul, deoarece în timp pasiunea lui pentru bucătărie a crescut fără ca el să îşi dea seama.

Roxana şi Marius Chiş Sursa arhivă personală

”În Italia am plecat când aveam 16 ani şi am stat exact 16 ani, deci întreaga adolescenţă mi-am petrecut-o acolo, lângă Roma. Acolo am descoperit bucătăria italiană de care m-am îndrăgostit. Nu aveam foarte mult timp să îmi gătesc, însă am învăţat că dacă ştii cum să le găteşti, poţi avea o masă sănătoasă în doar 15 minute. Poţi găti pastele în nenumărate feluri, cu carne, sosuri, peşte sau legume. Oamenii care aud că ai fost în Italia spun că eşti ”mâncător de paste”, însă ei nu ştiu că în momentul în care dai de gustul autentic pur şi simplu te îndrăgosteşti de masa respectivă”, povesteşte Marius.

Sursa Facebook Bella Ciao

Marius a lucrat 12 ani ca broker imobilier european În ultimii 12 ani în Italia, acesta a fost broker european imobiliar, iar decizia de a se întoarce înapoi acasă a luat-o împreună cu soţia sa Roxana. Timpul limitat care îi rămânea pentru a-l petrece alături de soţie şi de copil a fost factorul decisiv. ”Am vrut să venim cu ceva inovativ în Satu Mare şi să bucurăm lumea cu preparate gustoase şi de calitate. Ne-am dorit să ne fructificăm pasiunea pentru bucătărie, şi nu ne pare deloc rău că am luat această decizie”, mărturiseşte Roxana.

Sursa Facebook Bella Ciao

Decişi să aducă un suflu nou în Satu Mare, cei doi tineri s-au asigurat că vor pune în farfurii preparate italieneşti veritabile. Drept urmare, Marius a urmat cursurile celei mai căutate academii de gătit din Italia, din dorinţa de a se asigura că oricine va ajunge să le guste din preparate va fi purtat de savoarea acestora în ţara care le-a fost casă atâţia ani.

”Am urmat cursurile primei academii de gătit din Italia. Acolo am învăţat toate secretele bucătăriei, secrete de zeci de ani pe care marii maeştrii le transmit ucenicilor. După finalizarea cursurilor ne-am întors în România şi am dat imediat drumul micii noastre afaceri de familie”, spune Marius.

Marius Chiş Sursa Facebook

Micul local are aer italienesc încă de la prima vedere. Mesele sunt colorate, iar ambientul te face să te simţi de parcă te-ai afla în mijlocul familiei, şi asta datorită ospitalităţii pe care cei doi soţi le-o arată fiecărui client care le calcă pragul. Vitrina cu preparate este de-a dreptul ameţitoare din cauza mirosului care te îmbie să guşti din fiecare. Unul dintre secretele care stă în spatele gustului e faptul că ingredientele neperisabile sunt aduse tocmai din Italia, mărturisesc cei doi soţi.

Planurile celor doi tineri nu se opresc aici. Având în vedere succesul de care se bucură, aceştia au de gând să deschidă mai multe francize în diverse oraşe ale ţării, însă până atunci se bucură să crească odată cu afacerea, care acum le este ca un al doilea copil.

Sursa Facebook Bella Ciao

Vă mai recomandăm şi: