Un bănăţean a înregistrat reţeta unei salate de ciuperci de acum 150 de ani. Are clienţi care-i cumpără câte 30 de borcane

Produsul vedetă a lui Mircea Freisz este salata cu bureţi de fag, pe care o vinde şi în unul dintre cele mai mari supermarketuri din România.

“Sunt produse făcute în casă, la cazan şi amestecate cu ligura de lemn. Nu au conservant, nu au coloranţi şi nici prafuri de coagulare. Se face sterilizarea în bain-marie şi se pun pe o masă, unde se acoperă cu o pătură şi se lăsă până a doua zi. Această salată, pe care eu am atestat-o recent are o tradiţie de peste 150 de ani. Este de la poalele Muntelui Semenic, de la Gărâna, o făceau pemii în butoaie de lemn. Reţeta este cea tradiţională, de la doamna Klara, care are 83 de ani, şi acum trăieşte în Austria. Pot să spun că am dus această salată şi pe piaţa externă, mai ales în Germania, în Berlin şi recent şi în Stuttgart”, spune producătorul cărăşean.

Mircea Freisz spune că, între timp, a mai reuşit să înregistreze două produse tradiţionale: salata de ciuperci şi legume şi zacusca de ciuperci. Producătorul cărăşean mai speră să i se recunoască încă două produse: zacusca de fasole şi zacusca de vinete.

Freisz povesteşte că pentru atestarea acestor produse, pe lângă documentele depuse la Ministerul Agriculturii, trebuie să respecţi foarte exact reţeta veche de mai bine de un secol. “E complicat, pentru că tot ce se vede, se face la cazan. Să-ţi arăt mâinile, pe care oricât le protejez, de la ceapă, de la legume, se poate vedea. Este o muncă exact cum se făcea pe vremea bunicilor. Am şi multe agregate moderne din inox, dar am trecut din nou pe cele tradiţionale, la ceaun, cu lingură de lemn, cu sterilizare în bain marie. Umplerea borcanului, etichetare, totul se face manual”, spune bănăţeanul.







Mircea Freiz consideră că e rentabilă munca sa, mai ales pentru că în ultimul timp s-a dezvoltat foarte mult curentul bio şi oamenii vor produse naturale. Pe lângă ceea ce comercializează în supermarketuri, producătorul povesteşte că are clienţi care cumpără regulat 20-30 de borcane, direct de la el de acasă.