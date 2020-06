Muntele supranumit castelul de apă al Banatului, loc pentru un weekend de vis. Colţul de rai, cu râuri, lacuri şi multă verdeaţă

“Muntele Semenic este singurul munte cu nume de floare – Floarea Semenic, soră bună cu Floarea de colţ. Acest munte este, totodată, castelul de apă al Banatului, pentru că de aici izvorăsc cele mai importante râuri din Banat: Nera, Timiş şi Bârzava. Pe salba de lacuri artificiale de pe Bârzava şi Timiş s-au dezvoltat staţiunile turistice climaterice: Văliug-Crivaia, (650 m altitudine) Secu (320 m altitudine) şi Trei Ape (850 m altitudine)”, arată Georgian Popovici, autorul aplicaţiei turistice Banatul Montan.

Tot în zona Muntelui Semenic daţi de staţiunea turistică Secu, pe malul lacului Secu(1963), deşi se află la o altitudine de numai 320 m, este locul perfect pentru turismul de weekend, Aici se poate ieşi în natură pentru înot, pescuit, plimbări în aer liber, pe jos sau cu bicicleta şi, nu în ultimul rând, în tabere tematice.

“De la marginea oraşului Reşiţa, şoseaua duce prin serpentine strânse, paralel cu râul, printr-o vale îngustă şi adâncă, până la Lacul Secu (6 km). Staţiunea Secu este pe malul stâng al lacului de acumulare, între km 8,5 (Pensiunea Brânduşa) şi km 12 (Hotel Turist) de la intersecţie, fiind locul preferat al reşiţenilor pentru turismul de agrement şi de sfârşit de săptămână. Lacul de acumulare a fost construit în 1963, în spatele unui baraj de tip pilă-ciupercă, model cunoscut printre specialişti sub denumirea de Noetzli. Ciuperca are rolul să închidă valea, iar pila este elementul de rezistenţă şi stabilitate. Lacul se întinde pe o lungime de 6 km, cu cea mai mare lăţime, de 800 m, în faţa văii Râului Alb. După umplere are o suprafaţă de 105 ha şi atinge 25 m adâncime la capătul dinspre zid. Desigur, aceşti parametri se modifică în funcţie de gradul de umplere. Dintre cele trei baraje de pe Bârzava, este cel mai recent construit, se află la cea mai joasă altitudine şi are doar rol de alimentare cu apă şi de agreement”, povesteşte Georgian Popovici.

Tot aici daţi de satul turistic Văliug, care ese află între Lacul Breazova şi Laul Gozna.

Autorul apliacţiei Banatul Montan arată că în jurul lacului Gozna există staţiunea turistică Văliug-Crivaia, situată la o altitudine medie de 650 m, care îşi schimbă imaginea în bine de la un an la altul.

“Pontonul de la Casa Baraj asigură confortul aşteptat de a avea în acelaşi timp 'munte şi mare' prin plajă, baie şi ...distracţie. Vara, în fiecare zi, se poate privi de pe podul suspendat umbra dealului Stupina în apa lacului, pentru a 'prinde' tabloul pictat de natură. În nopţile cu lună plină, pontonul Casa Baraj este locul magic de distracţie pentru tineri, şi nu numai, cu spectacole de vis şi iubiri de o vară, sub genericul Festivalul lacurilor din Banat. Iarna, turiştii pot schia pe noua pârtie Casa Baraj-Văliug, de 800 m şi o diferenţă de nivel de 110 m, fiind prevăzută cu telescaun, tun de zăpadă şi nocturnă. Staţiunea turistică Trei Ape este pe malul lacului Trei Ape (1971) locul preferat de relaxare prin sporturi nautice cu adrenalină.

Totodată, nimic nu este mai liniştitor decât a sta la plajă pe pontonul hostelului cu bungalouri 'Trei Ape' şi a te plimba cu barca prin cele 3 trei golfuri create la vărsarea celor trei ape în lac: Grădişte, Semenic şi Brebu.Lacul Trei Ape este locul de unde se înfiripează cel mai lung râu din Banat, râul Timiş (339 km lungime), şi are barajul construit la cea mai mare altitudine (850 m) din Munţii Semenic”, spune Georgian.

Dacă vreţi să faceţi o drumeţie pe munte, la o altitudine de peste 1400 m, se află staţiunea turistică Semenic, situată între vârfurile Piatra Goznei (1447 m), Semenic (1446 m) şi Piatra Nedeii (1437 m). Aici se pot vizita: Schitul 'Sfântul Ilie', lacul crionival Baia Vulturilor şi Crucea de Brazi. Tot pe Semenic se mai află şi satul turistic Gărâna (1000 m altitudine), un nume cunoscut pentru iubitorii de jazz, folk şi rock.

“Vara, iubitorii turismului verde pot face excursii plăcute şi uşoare la Vila Klaus şi la Păstrăvăria Semenic, unde se poate pregăti şi mânca un păstrăv indigen cu un gust de neuitat. Iarna, iubitorii turismului alb sunt răsplătiţi cu senzaţii unice de libertate şi imagini mirifice pe cea mai lungă pârtie din România, Semenic-Văliug (5800 m), pe care se coboară de la o altitudine de 1430 m (Semenic - Gozna) până la 610 m în punctul de sosire de lângă Casa Baraj”, mai arată Georgian Popovici.