Clădirile viitorului în România: modele de case Eco, adaptate schimbărilor climatice

Cine nu şi-ar dori să deţină o casă care să asigure un mediu sănătos, confortabil şi să genereze costuri minime în privinţa utilităţilor. Climate Kic România şi UrbanizeHub sunt două dintre asociaţiile care şi-au propus să promoveze, în următorii ani, tot mai multe soluţii de construcţii sustenabile, green.

Specialistul în dezvoltare urbană, Graţian Mihăilescu, de la UrbanizeHub, spune că nevoia de a construi ecologic este tot mai reală la nivel global şi că schimbările climatice redefinesc conceptul de case, aşa cum îl ştim în ziua de astăzi.

„Cei mai mari agenţi poluatori, pe lângă maşini, sunt casele. Mai exact, centralele clădirilor. Tocmai de aceea, genul acesta de clădiri sustenabile e ceea ce avem nevoie în viitor. Vorbim despre clădiri pe care putem să le punem unde dorim noi, vorbim despre soluţii prin care ele generează independent electricitatea, apă, adică sunt sustenabile şi noi în viitor trebuie să gândim această sustenabilitate, ca să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Despre asta este vorba, despre climate change, despre sustenabilitate pe termen lung. Genul acesta de abordări de case eco-friendly cred că vor trebui să devină realitate chiar şi în România", spune Mihăilescu.

Reprezentantul UrbanizeHub este optimist şi consideră că în maximum 15 ani, construcţia acestui tip de locuinţe va fi prioritară în ţara noastră.

„Totul depinde de noi, cei care ne dorim acest lucru, depinde de media care promovează acest gen de iniţiative, depinde de cultura şi educaţia românilor. În prezent, din păcate, lumea nu este sensibilă la acest gen de subiecte, pentru că cei mai mulţi nu conştientizează importanţa lor. Mai mult ca sigur, viitorul investiţiilor imobiliare, pe plan european, mă gândesc la fondurile europene, încurajează această abordare sustenabilă. Eu cred că vorbim de o proiecţie de 10 - 15 ani, în care românii vor investi din ce în ce mai mult în această direcţie sustenabilă.

Normal că majoritatea dezvoltatorilor imobiliari îşi doresc investiţii cu profit maxim, imediat, de aceea aceste soluţii sustenabile sunt momentan soluţii mai de nişă, pentru că e vorba de o investiţie pe termen lung, dar care îşi scoate banii. Nu o să mai plătim atât de mult facturile şi chiar o să ajungem să nu mai plătim deloc aceste facturi, pentru că vom genera ceea ce avem nevoie prin propriile soluţii. Asta e mare lucru şi lumea trebuie să înţeleagă că despre asta este vorba, despre cum devenim mai responsabili", crede Mihăilescu.

Eco bordeiul modern al zilelor noastre

Vlad Stanciu este unul dintre iniţiatorii unui astfel de proiect. "Eco Bordei" o soluţie de dezvoltare a unor case la cheie, cu înaltă eficienţă energetică, folosind materiale naturale şi tehnologie proprie.

"Este o casă aproape pasivă şi este la intersecţia dintre o casă clasică şi o casă pasivă. De exemplu, în privinţa costurilor de construcţie, noi suntem la costurile unei case normale, dar cu tehnologii de casă pasivă integrată. Pe lângă asta, amprenta de carbon a casei este foarte mică. Sunt folosite materiale naturale, pe bază de argilă, se foloseşte mult lemn. Se consumă puţină energie şi la fabricare şi la operare", afirmă Vlad.

Acesta spune că una dintre tehnologiile dezvoltate în proiectul "Eco Bordei", în ultimii cinci ani, cu Institutul Naţional de Construcţii este betonul de pământ. Unii pereţi ai caselor se construiesc prin această tehnologie care oferă foarte multe avantaje.

"Acest material este masiv şi are ca rol să fie o baterie de căldură şi de umiditate. Are o inerţie termică mare şi reglează umiditatea din casă. Acesta este un efect pe care îl găsim la casele tradiţionale, unde iarna e cald şi vara e răcoare. Argila din pereţi absoarbe umiditatea din aer, dacă aceasta depăşeşte 55 la sută şi cedează umiditate în aer dacă scade sub 45 la sută. Este un fenomen care se întâmplă natural, fără niciun impuls de energie. Asta face materialul singur. Cu ajutorul acestui material putem garanta că nu se face niciodată condens sau mucegai. Am măsurat în prima casă pe care am făcut-o, timp de un an de zile, mai mulţi parametri, printre care şi cei de temperatură şi umiditate, iar umiditatea nu a variat mai mult de 3 la sută, în 24 de ore. Diferenţa de la vară la iarnă a fost între 43 la sută şi 68 la sută maximum. În principal, umiditatea în casă a stat undeva la 50 la sută, fără niciun fel de aparat sau consum de energie. Pereţii sunt tencuiţi cu un material natural, pe bază de argilă, care practic ne permite să-i finisăm şi să arate bine", povesteşte Vlad.

Toate casele sunt prevăzute cu un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură, care are mai multe funcţiuni.

"De exemplu, tot anul absoarbe în permanenţă aerul viciat din băi şi din bucătărie, îl scoate din casă şi bagă aer proaspăt în living şi dormitoare. Aerul care iese, trece pe lângă aerul care intră, printr-un schimbător de căldură şi recuperează căldura. Deci, e ca şi cum am sta cu geamurile deschise tot anul, dar fără să pierdem căldura. Asta ne mai asigură că avem un circuit de aer în casă, întotdeauna dinspre living spre bucătărie, chiar dacă spaţiul e deschis nu o să vină mirosul invers. Şi la fel e şi cu dormitoarele şi băile, aerul o să meargă din dormitor spre baie. Pe de altă parte, asigurăm un flux de aer mic, dar constant, care trece pe lângă aceşti pereţi de pământ şi favorizează schimbul de umiditate cu perete", arată Vlad Stanciu.

Casele din proiectul "Eco Bordei" au o formă deosebită, care ajută foarte mult la conceptul de sustenabilitate.

"Au faţada principală către sud şi nu sunt geamuri sau sunt foarte puţine pe celelalte feţe. Asta înseamnă că putem să lucrăm cu lumina naturală a soarelui, care iarna intră până în fundul casei şi lasă căldură şi ne ajută la un consum minim de energie. Vara, soarele e mai sus şi nu încălzeşte casa. Practic, nicio casă din cele pe care le-am făcut nu are climă. Casa consumă doar energie electrică, nu are nevoie de altă energie. Încălzirea este în pardoseală, electrică. Toată casa are minimum 25 de centimetri de izolaţie pe toată suprafaţa, iar consumul de energie e foarte mic. Ca idee, pentru o casă de 116 metri pătraţi utili, într-un an se plătesc cam 2.500 de lei, pe an, căldură şi apă caldă menajeră", afirmă Vlad.

Acoperişul casei este green, la propriu, adică este acoperit cu o suprafaţă cu iarbă.

"Avem un acoperiş înierbat care ne ajută să creştem suprafaţa verde a casei, în sensul că pe casă se poate chiar face picnic sau alte activităţi. Avem un sistem de irigaţie pentru acoperiş, care ajută şi mai mult vara la menţinerea unei temperaturi confortabile în casă, pentru că razele soarelui rămân în stratul vegetal, iar straturile inferioare sunt umezite cu apă rece şi astfel se creează o coajă răcoroasă a casei, şi nu un acoperiş care se încinge la soare. Noi, am vândut astfel de case la 1.000 de euro metrul pătrat. Asta însemnă casa la cheie, cu tot cu teren, cu amenajări exterioare, cu garduri, cu sisteme de irigaţii in jurul casei, pe casă, cu porţi, cu absolut tot", spune Vlad.

Reprezentantul "Eco Bordei" crede în proiectul propus chiar dacă momentan e unul de nişă, unde clienţii sunt în general tineri, din zona IT.

Outofbox, conceptul modular sustenabil

Un alt concept de spaţiu sustenabil este propus de timişorenii de la start up-ul "Echipa de proiectare". Arhitectul Mircea Dragoş spune că "outofbox" este o soluţie modulară pentru spaţii minimale, deservite de sisteme solare de energie, care poate funcţiona ca birou, casă de oaspeţi, casă de vacanţă, tiny house - căsuţa pe roţi pe care să o muţi acolo unde îţi doreşti.

"Suntem atenţi la aceste elemente de sustenabilitate: folosim energie regenerabilă, avem eficienţă energetică mare a învelişului, vrem să ajungem ca amprenta de carbon să fie puternic redusă pentru clădire. Vizavi de materialele pe care le folosim, acestea sunt sustenabile, lemn, lână, soluţii de tencuieli pe baza de argilă, toate elementele se clădesc ca la sfârşit să ai această eficienţă energetică care practic rezolvă problema şi nu mai poluăm cu clădirea. Sursa de energie poate să vină din altă parte, dar noi propunem să folosim din panouri solare pentru alimentare cu energie. Noi evaluăm foarte atent necesarul de energie al clientului şi proiectăm totul ca cerinţele să fie îndeplinite", spune Mircea Dragoş.

Proiectul celor de la Echipa de Proiectare este extrem de versatil şi mobil.

"Îl poţi face birou în curte, dar îl poţi muta din curte ca pe o casă de vacanţă sau poti să-i adaugi un modul. E un open space care poate fi folosit ca o casă de oaspeţi, ca o casă de vacanţă, în care două trei persoane pot convieţui şi petrece mult mai mult timp în mediul înconjurător. Are o vitrină largă şi practic tot spaţiul se expandează în exterior. Ceea ce e extraordinar la aceste structuri modulare e că pot fi implementate foarte rapid. Timpul diferă, trebuie amenajat situl pe care este amplasat, apoi urmează implementare, racordarea la utilităţi şi clientul poate beneficia în cel mai scurt timp de o casă de vacanţă la cheie", spune Mircea.

În privinţa costurilor, totul depinde de cerinţele beneficiarului. Pentru o structură ecologică, cu lemn şi lână, care la structura de bază e la 20 de mii de euro, cu sistemul de fotovoltaice şi sistemul de filtrarea a apelor şi epurare duce la maximum 40 de mii de euro.

