Şef de ocol silvic acuzat că şi-a dat un „salariu nesimţit“. Ce sumă a încasat silvicultorul şi cum se apără acesta

"Meda Ghiocel, şeful Ocolului Silvic Banatul Montan din Caraş-Severin are un salariu brut lunar de peste 64.000 de lei (13.500 Euro)! Venitul uriaş obţinut depăşeşte salariul oricărui primar din cei care s-au asociat pentru a-i da pădurea în administrare Ghiocelului. Astfel, o mare parte din pădurile statului sau ale Consiliilor Locale sunt tăiate numai pentru asigurarea acestor venituri uriaşe. În acest timp, ceilalţi angajaţi ai Ocolului au salarii mici primite cu întârziere", arată cei de la „Stop Defrişări“.

În urma mesajului, primarul comunei Lăpuşnicu Mare, Mihaela Drăgilă, care are pădure în administrarea ocolului, i-a cerut demisia şefului de ocol. Drăgilă spune însă că, pe lângă probleme legate de venituri, mai are şi alte reproşuri faţă de activitatea şefului de ocol.

"Domnului inginer Meda i-am cerut eu, personal, în şedinta CA de ieri să-şi dea demisia pentru acest revoltător salariu pe care singur şi l-a stabilit, dar si pentru alte chestiuni, mult mai grave, cum ar fi doborârea a circa 300 mc de lemn în pădurea primăriei Lăpuşnicu Mare, pe care îi lasă să se sufoce de aproape un an, o risipă şi un atentat la toate principiile pentru care comuna pe care o reprezint a intrat in aceasta asociere. Nu în ultimul rând, i-am cerut domnului Meda demisia pentru că a luat bani de la cetăţenii comunei pentru marcat lemn de foc în proprietîţi şi nu emite autorizatie pentru transportarea lemnului plătit. Dat fiind faptul că dumnealui nu a avut decenţa să îşi dea demisia pentru cele enuntaţe de mine, dar şi multe alte probleme subliniate de reprezentaţii comunei Slatina Timiş şi Forotic, am propus demiterea dumnealui din funcţia de şef de ocol. Halucinant, nu am obţinut suficiente voturi, ceilaţi membrii din CA abţinandu-se sau votând împotrivă. Vă precizez că cea mai mare susţinere a primit-o domnul Meda din partea domnui Bortes însuşi şi din partea reprezentantui comunei Caraşova, care au rămas imuni la toate neregulile sesizate de noi, justificându-şi atitudinea prin faptul că nu s-au identificat mari probleme în urma controalelor din ultima perioadă. În speranţa că în Adunarea Generală a Asociaţilor vom găsi mai multă receptivitate, vă precizez că nu va fi suficientă demiterea domnului Meda pentru încetarea fenomenului lăcomiei în această poveste, ci va fi esenţială ocuparea funcţei de sef de ocol PRIN CONCURS, şi nu prin numiri politice. 10 septembrie, data sedinţei AGA, ne va lămuri dacă salariul salariul nesimţit al domnului Meda a fost o consecinţă a vechilor metehne de care dumnealui nu s-a putut dezvăţa, sau e o consecinţă a faptului ca în asociaţia comunelor care am constituit acest ocol există prea multe interese şi e vitală pentru aceste interese numirea unui şef de ocol dator celor care l-au pus pe funcţie", arată Drăgilă.

Ghiocel Meda a transmis un comunicat de presă în care dezminte informaţia legată de salariul său. Meda spune că veniturile respective le-a primit în luna iunie, însă erau sporuri cumulate de pe 11 luni de zile. „Salariul pe luna iunie, la care se face trimitere, conţine şi unele regularizări salariale , după cum urmează: spor de risc calculat pentru 11 luni, în sumă de 20.212 lei, spor de conducere calculat pentru 11 luni, în sumă de 24.252 lei; indemnizaţia de grad profesional calculată pentru 11 luni, în valoare de 10.972 lei. Arăt că aceste sume nu au fost încasate în fiecare lună, şi nici cuprinse în statul de plată din lipsă de fonduri, fiind calculate în luna iunie pentru perioada august 2018 - iunie 2019. Împărţind aceste sume la 11 luni, obţinem aproximativ 3.000 lei net lunar, suma celor trei sporuri indicate mai sus, ceea ce rezultă într-un venit total net lunar de aproximativ 7500 lei”, explică Meda.

