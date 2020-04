VIDEO Spectacolele unui DJ din Vâlcea de pe terasa apartamentului: „Încerc să le distrag atenţia oamenilor“

GALERIE FOTO

Unul dintre organizatorii primului festival de muzică electronică din Oltenia (Deep Forest Fest), Cristian Toma sau simplu Deejay Tomy s-a decis să-şi „scoată” vecinii din starea creată de carantină, oferindu-le spectacole gratis. La fel procedează şi cu fanii săi care au ocazia să vadă şi să asculte totul live pe: Facebook, You Tube, Soundcloud sau Mixcloud.

Pe terasa apartamentului său, de la etajul 11, al unui bloc din Râmnicu Vâlcea, DJ Tomy a mixat muzică, mai multe zile, ore întregi. Spectacolele nu au fost lipsite de peripeţii şi nici de audienţă - mai ales în online, unde a marcat peste 35.000 de vizualizări. La primul live, s-a trezit cu Poliţia la uşă. Vecinii, neobişnuiţi cu astfel de acţiuni în România, au crezut că „un nebun mixează pe un bloc din centrul oraşului”. Când oamenii legii au înţeles despre ce este vorba l-au felicitat pentru iniţiativă şi l-au rugat să reducă volumul muzicii.

DJ-ul promite că va continua cu şirul evenimentelor de acest gen, de care se pot bucura iubitorii de muzică de pretutindeni.

Dj Tomy face terapie prin muzică pe terasa apartamentului din Râmnicu Vâlcea, pentru vecini şi prin transmisii live, în plină pandemie:

„Mi-am zis că ar fi o idee faină să împărtăşesc aceste piese într-o sesiune live tuturor prietenilor”

Reporter: Când aţi început să vă transformaţi terasa ca toţi vecinii să se bucure de muzică din confortul casei lor, la fel ca cei care se bucură de ce faceţi în online, live?

DJ Tomy: De când m-am mutat, în septembrie anul trecut, mi-am montat un sistem de sonorizare mobil, de dimensiuni reduse, de foarte bună calitate. Nu mi-a rămas decât să îmi aduc de la depozit pupitrul tehnic şi mi-am pregătit set up-ul pe terasa de la etajul 11, pentru prima sesiune live, care a fost în ultima duminică a lunii martie.

R: De unde v-a venit ideea, ce anume v-a inspirat?

DJ Tomy: De ceva vreme pregăteam câteva seturi pentru paginile mele de pe: Soundcloud, Mixcloud & You Tube şi mi-am zis că ar fi o idee tare să împărtăşesc aceste piese într-o sesiune live pe Facebook şi You Tube tuturor prietenilor.

„Nebunul care mixează de pe bloc”, felicitat pentru iniţiativă de poliţişti

R: Care au fost primele reacţii?

DJ Tomy: Sincer, nu mă aşteptam să am un aşa succes. Intenţia mea a fost să îi ţin pe oameni în casă, pozitivi şi să le transmit din vibe-ul meu. Prietenii virtuali au fost foarte încântaţi şi au promovat masiv evenimentul pe care l-am creat prin intermediul Facebook / You Tube, ajungând la peste 35.000 de vizualizări.

R: Dar au fost şi ceva „probleme” la primul live...

DJ Tomy: Nu pot spune că au fost chiar probleme, mai mult o situaţie funny. Mi-am ales cu grijă intervalul orar, ca să nu deranjez vecinii, dar se pare că au fost sesizări la Poliţie cum că: „un nebun mixează pe un bloc din centrul oraşului”. M-a sunat administratorul că a venit Poliţia, trei maşini şi că i-au cerut scara să urce pe bloc. I-am invitat la mine să vadă că sunt pe terasa apartamentului. Au venit la uşă, am povestit câteva secunde. M-au felicitat pentru iniţiativă şi m-au rugat să las volumul mai jos, era în jur de 19:40 – 20:00. Au fost super de treabă şi pe această cale le mulţumesc că mi-au înţeles mesajul.

Sesiunea «Nostalgia» cu hituri din anii ’90 până în 2000

R: Cât timp aţi mixat muzică şi ce fel de muzică?

DJ Tomy: Am mixat în jur de 4 ore neîntrerupt de Facebook. Am ales muzica electronică - house /dance.

R: Asta prima dată, fiindcă, din câte ştiu, isprava s-a repetat? Când şi cu ce gen de muzică?

DJ Tomy: Cum să nu! Se putea altfel? Am repetat figura la o săptămână distanţă, tot duminica. Fiind un tip inventiv din fire, am zis că trebuie să vin cu ceva nou şi aşa am făcut un «spider» (panou - n.r.) cu mesajul «#staiacasă» în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi română, bineînţeles. E adevărat că am avut parte şi de un vânt puternic şi nu am reuşit să poziţionez cum mi-aş fi dorit «spiderul, dar, până la urmă, a fost ok şi mesajul s-a transmis. Am avut multe semnale din ”piaţă”, pentru o sesiune «Nostalgia» şi exact acest lucru s-a şi întâmplat. Am făcut o selecţie cu cele mai bune hituri din ’90 până în 2000, pentru cele patru ore de mixat.

p>

R: Cum a fost întâmpinată iniţiativa de această dată?



DJ Tomy: Stilul abordat a mers la sufletul oamenilor fiind puţin mai diversificat şi am primit numai aprecieri. Din păcate, de această dată mixul meu a fost fracţionat de Facebook în două - trei reprize şi şi-a mai pierdut din vizualizări.

„Muzica e binevenită în astfel de situaţii, pentru că te deconectează de la starea de anxietate”

R: Veţi repeta experienţa? Gestul dvs. ajută, s-a transformat într-un soi de terapie prin muzică?

DJ Tomy: De când mă ştiu nu am stare. Am avut o sesiune de muzică disco house vineri, 10 aprilie, la cererea publicului şi duminică, 12 aprilie, am făcut un mix pe cele mai bune hituri «black music – r&b, soul, funk şi hip-hop». Din punctul meu de vedere, muzica e binevenită în astfel de situaţii, pentru că te deconectează de la starea de anxietate şi îţi dă o stare de bine. Prin gestul meu, încerc să le distrag oamenilor atenţia de la panica asta creată în jurul acestei situaţii în care ne aflăm şi să le transmit din energia mea pozitivă. Şi cred cu tărie că funcţionează. Eu, cel puţin, mă distrez maxim. Şi la fel îmi transmit şi alţii.

„La începutul lunii mai vom şti dacă Deep Forest Fest se va reprograma”



R: Ce faceţi de sărbătorile de Paşte? Ce sfat aveţi pentru fani?

DJ Tomy: De Paşte o să fiu mai spiritual şi o să stau liniştit acasă cu familia. O nouă sesiune live, probabil, va fi duminică, pe 26 aprilie. Stăm acasă, ne vedem pe net, salvăm vieti şi împreună vom reuşi să trecem peste această criză.

R: Ce se mai aude de festivalul Deep Forest Fest, primul festival de muzică electronică din Oltenia?

DJ Tomy: Deep Forest Fest îşi urmează cursul de promovare şi informare pe social media. Avem şi noi campanii frumoase în derulare în această perioadă. Suntem alături de “festivalieri” prin mesaje de la artiştii noştri şi permanent îi ţinem la curent cu detalii şi informaţii. Probabil, la începutul lunii mai vom şti dacă festivalul se va reprograma pentru o dată ulterioară. Noi suntem optimişti, dar şi realişti şi ne dorim ca cei care iubesc natura, muzica şi festivalurile să stea acasă, să fie cât mai responsabili, pentru că numai aşa putem să ne simţim bine împreună, la vară.

Cristian Toma este un antreprenor de 43 ani din Râmnicu Vâlcea. Este DJ şi organizator de evenimente, după ce 20 de ani a fost om de radio: Radio Vâlcea 1 (1995 - 20015) şi şase ani dj de club (1998-2004), organizând din 2006 evenimente private şi corporate. Actualmente, manageriază „Events By Tomy” - o companie care produce evenimente şi „Deep Forest Fest” - festivalul de muzică electronică. La festival îl are alături ca partener pe Mich Ruijs, un olandez îndrăgostit de muzică şi de România, stabilit de mai bine de un deceniu în ţara noastră, cel care este şi iniţiatorul Deep Forest Fest.