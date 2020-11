Robotul care ucide coronavirusul şi radarul anti hoţi. Proiecte create de copii în timpul pandemiei

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a găzduit a patra ediţie a Târgului de Ştiinţă şi Tehnologie pentru Copii „Code Kids Fest Vâlcea 2020”, un eveniment născut în urma unui proiect al Fundaţiei „Progress”, implementat în bibliotecile publice din România din 2017.

A fost o ediţie cu totul specială din cauza pandemiei. Atipică prin modul de abordare şi prezentare a evenimentului, dar şi prin prisma dificultăţilor întâmpinate de această dată de către participanţi care au fost nevoiţi să-şi pregătească proiectele în condiţii mai puţin obişnuite, în ciuda restricţiilor, a problemelor legate de conexiunea la internet sau chiar în lipsa curentului electric, mai ales în zonele rurale, a întâlnirilor fizice limitate, a şcolii online, pentru unii, sau chiar în lipsa unor dotări corespunzătoare pentru alţii.

Cu toate acestea, indiferent din zona din care au provenit şi de problemele întâmpinate, copiii s-au străduit să vină în competiţie cu proiecte cât mai variate: de la controlul unui led, la un joc scratch sau modalităţi de familiarizare a începătorilor cu dispozitive capabile să interacţoneze cu mediul prin intermediul platformei Arduino, până la roboţi sanitari sau de monitorizare.

Fragmente din prezăntările concurenţilor de la Târgul de Ştiinţă şi Tehnologie Code Kids Fest Vâlcea 2020 (Sursa: DEM Stoica)

Iar, ca evenimentul să se poată desfăşura şi în acest an atipic, iniţiatorii (Fundaţia Progress) au oferit participanţilor – concurenţi sau vizitatori - o platformă online structurată pe mai multe secţiuni. Practic, târgul a fost amenajat în spaţiul virtual după un tipar asemănător cu cel din planul fizic.

Într-una din secţiuni a fost prezentat evenimentul, în altă zonă virtuală concurenţii au putut să-şi expună creaţiile prin scurte prezentări video, o zonă a fost dedicată standurilor concurenţilor, unde juriul a avut posibilitatea să cunoască fiecare echipă în parte şi produsul conceput, iar la final doritorii au putut participa şi la atelierele de proiectare 3D şi de programare ţinute de membri ai cluburilor de robotică a două licee din Râmnicu Vâlcea: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” şi Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”.



„Suntem nişte precursori ai învăţământului online prin ceea ce am început în urmă cu câţiva ani şi cred că cel mai bine se descurcă aceşti copii care au participat la astfel de cursuri (de codare - n.r.)”, menţiona directorul BJAI, Remus Grigorescu, în deschiderea evenimentului.

Cluburile de programare din cadrul a patru biblioteci publice din Vâlcea au concurat cu cinci proiecte. Câştigătorul va fi prezent şi la Târgul Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie din luna decembrie a acestui an. Membri ai cluburilor au prezentat nu doar concepţiile lor, ci au povestit şi problemele de care s-au lovit pentru a le crea.

Micii vrăjitori ai codării din cadrul Bibliotecii Publice Comunale Pietrari au venit cu cele mai complexe proiecte în cadrul Târgului de Ştiinţă şi Tehnologie de la Vâlcea. De câţiva ani, cu ajutorul inimoasei lor bibliotecare, Crina Popescu, ei sunt o prezenţă constantă în cadrul evenimentelor de profil reuşind ca de fiecare dată să câştige câte un premiu. Wizards Code Club Pietrari a ales să prezinte două proiecte ce au presupus limbaje de programare şi coduri, folosind platformele şi programele Scratch, Arduino şi Prosesing 3, şi în realizarea cărora au fost implicaţi şase dintre membri.



Sub deviza: „Roboţii pot ucide virusul”, copiii au propus un robot sanitar - un m-bot dotat cu lampă cu ultraviolete UV-C care ar duce „la distrugerea a 99,9% dintre virusurile şi bacteriile din şcoală sau biblioteca noastră. Ne-am gândit să-l programăm să urmeze un traseu prestabilit. Robotul va avea montat în acest sens un senzor pentru detectarea obstacolelor şi ocolirea lor. Ideea e să realizăm un robot cu patru motoraşe capabil să susţină două lămpi UV, ca să poată să dezinfecteze o suprafaţă cât mai mare”, au povestit coderii.

Clubul Wizard Code Kids Pietrari - Vâlcea; foto: Crina Popescu

Potrivit calculelor, roboţeii creaţi de ei ar avea nevoie de aproximativ 15 - 20 de minute pentru a omorî virusurile şi bateriile. Deocamdată, asta reiese în urma documentărilor de pe net, dar au luat în calcul şi posibilitatea de a se consulta cu medicii şi alţi specialişti în acest sens.

„Lampa nu o avem încă în dotare, dar ne-am interesat şi am aflat că ne-ar costa, în funcţie de calitate, în jur de 100 - 200 de lei pentru dotarea fiecărui robot. Pentru a dezinfecta întreaga şcoală, spre exemplu, ne-ar trebui câte un robot pe fiecare coridor. Momentan, avem deja şase roboţei. Am luat în calcul o lampă capabilă să se reîncarce, cu o baterie de 6.000 de mA, care funcţionează în jur de două ore şi are posibilitatea, pentru a evita supraîncălzirea, de a se stinge în mod automat, la fiecare 30 de minute”, au mai mărturisit membrii echipei Wizard Code Club Pietrari.