O reşedinţă de judeţ a rămas fără viceprimari, în urma unei hotărâri a instanţei de judecată

Reşedinţa de judeţ trece printr-un blocaj administrativ fără precedent. Pentru că majoritatea din Consiliul Local este de altă coloratură politică (PNL - USR - PLUS) faţă de primarul ales (PER), Mircia Gutău, care se bucură de susţinerea consilierilor PER - PSD, cele două entităţi nu reuşesc, de nici un fel, să ajungă la un acord comun în luarea deciziilor.