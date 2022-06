Mirele căzut de pe o stâncă, pe Cozia, era în adidaşi: „S-a căţărat cu mâinile goale cinci metri” VIDEO

La un moment dat, nefiind atent, s-a dezechilibrat şi a alunecat în gol de la aproximativ cinci metri înălţime.

Salvatorii au fost uimiţi să vadă cât de sus s-a putut urca bărbatul în contextul în care nu avea la el nici un echipament de căţărare şi nici de siguranţă.

„S-a căţărat pe stâncă pentru a face poze”

„A căzut de la aproximativ patru - cinci metri. A ieşit de pe potecă şi s-a căţărat pe o stâncă pentru a face poze. Numai că nu avea echipament la el, s-a căţărat cu mâinile goale. În picioare avea nişte adidaşi de stradă. Chiar ne-am gândit că nici unul dintre noi nu s-ar fi aventurat astfel, deşi suntem profesionişti. Nici nu era asigurat, când s-a căţărat. Ar fi putut să cadă şi mai mult. Accidentul s-a produs sub Vârful Durduc”, a explicat salvamontistul - şef Mircea Lera.

Unul dintre elicopterele SMURD i-a ajutat pe salvamontişti să intervină rapid

A avut noroc că nu se afla singur în zonă, iar cei care-l însoţeau au alertat rapid autorităţile la 112. Urcase pe munte, cu maşina, la cabana Cozia, cu mai multe rude şi prieteni, printre care şi soţia. Abia se căsătoriseră de o zi şi voiau să sărbătorească momentul alături de cei dragi, la înălţime, prin momente de neuitat, după cum aveam să aflăm ulterior de la unul dintre apropiaţi.

În urma alertei date, la faţa locului au ajuns atât salvamontiştii din Râmnicu Vâlcea, cât şi cei din Brezoi. Drumul cu autoturismul până sus în vârf durează mai bine de o oră, deşi nu sunt decât în jur de 40 kilometri distanţă, ruta forestieră ocolind oarecum masivul, până la cabană şi releu . De aceea s-a decis ca o parte dintre salvatori să zboare cu elicopterul SMURD al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, pentru a interveni de urgenţă.

Victima, extrasă cu troliu de al doilea elicopter SMURD

„Primul elicopter care a ajuns în zonă a fost cel de la Craiova. Cu el am urcat şi noi sus pe munte, ca să ajungem mai repede, că nu ştiam exact ce s-a întâmplat, până să ajungă acolo ambulanţa şi restul forţelor de intervenţie. Aveam un om sus pe munte. Iar când am ajuns, am realizat că accidentul s-a produs într-o zonă stâncoasă, în care intervenţia pe picioare ar fi fost destul de periculoasă. Aşa că am cerut ajutorul aerian de la SMURD Caransebeş. Colegii din Caraş - Severin sunt singurii care au troliu şi care deservesc zona. Cu ajutorul lor a fost transportat rapid la Brezoi”.

„După ce a fost stabilizat şi imobilizat pe targă, a fost extras cu troliu de elicopter, fiind transportat pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare.

Periculoase stânci de la Durduc

De la Cabana Cozia au coborât pe picioare spre Mănăstirea Stânişoara, până în dreptul unor formaţiuni stâncoase. Cunoscătorii muntelui spun că abrupturile stâncoase ale Vârfurilor Durduc (1568 m) şi Bulz (1565 m) constituie un punct de atracţie pentru cei care ajung pe Cozia . Doar că au o tentă alpină. Însă de pe culmi priveliştea este una de senzaţie asupra Făgăraşului, a Vârfurilor Ciuha Mică şi Ciuha Mare, Durduc, ori Colţii Foarfecii în Cozia, Buila ori Parâng, sau Valea Oltului la poale şi în zilele de senine se pot vedea în depărtare chiar şi Vârful Omu din Bucegi.

Pe Durduc şi Bulz cel mai lesne se ajunge de la Cabana Cozia. Grupul de nuntaşi a ales să coboare pe drumul de acces către releu. În zonă există o porţiune pe care se merge pe cablu.

Cu piciorul rupt, imediat după nuntă

Victima are 36 de ani şi este din Perişani - Vâlcea. Zona din care provine este una tot montană, în extremitatea vestică a Munţilor Făgăraş şi în continuarea, spre nord a Parcului Naţional Cozia. Cel mai probabil, era foarte obişnuit că căţărările pe stânci încă din copilărie, dar nu a luat în considerare oboseala după nuntă, zona destul de periculoasă mai ales în lipsa unui echipament montan.

Şeful Salvamont a confirmat diagnosticul anunţat de reprezentanţii ISU Vâlcea: „Acuza dureri în zona femurului şi a genunchiului stâng, dar şi de bazin”. Oficial s-a comunicat că are fractură de femur şi multiple traumatisme. În aceeaşi zi, pe Cozia, un alt turist a intrat în şoc anafilactic, înţepat de viespi

Duminică, pe Cozia, a mai fost o intervenţie, după ce o persoană a fost înţepată de viespi.