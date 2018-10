FOTO VIDEO Avionul-hostel de pe un aeroport din Stockholm, unul din cele mai exotice spaţii de cazare din lume

Un hotel a fost parcat la propriu pe un aeroport din Stokholm. A fost construit într-un avion cu reacţie, Boeing 747, al cărui ultim zbor a avut loc în 2002.

Jetliner-ul dezafectat a fost construit iniţial pentru Singapore Airlines, în 1976. Ulterior, a fost vândut către Pan American ( Pan Am (Pan Am sau Pan American World Airways - n.r.) şi botezat „Clipper Belle of the Sky”. Rând pe rând, a servit sub mai multe companii: Air Club International, Transjet, Northeast Airlines, Jet Midwest Inc, Tower Air, Nationair, Cathay Pacific şi Garuda Indonesia. Ultimul proprietar a fost Transjet, care avea sediul în Arlanda Suedia. Când compania a dat faliment, în 2002, avionul a rămas pe Aeroportul Arlanda din Stockholm.

În decembrie 2007, s-a emis o autorizaţie de construcţie pentru înfiinţarea Jumbo Hostel la intrare în Aeroportul Arlanda. Cele 450 de locuri au fost înlocuite cu camere de dormit şi alte încăperi cu diverse destinaţii, iar de la partea mecanică s-au îndepărtat doar motoarele, carcasele exterioare fiind păstrate şi reasamblate pe pilonii lor. Au fost salvate majoritatea instrumentelor de zbor: consolele pentru comenzi, acceleraţie şi panourile de bord, din cabina piloţilor, care este şi cea mai „vânată” dintre camere. Pensiunea a fost construită după aceleaşi reguli ca în cazul oricărei clădiri destinată turismului, inclusiv în ceea ce priveşte climatizarea şi izolarea, respectând toate standardele energetice. În vara lui 2008, avionul - hostel a fost remorcat la intrarea în Aeroportul Stockholm - Arlanda, fiind aşezat pe o fundaţie din beton, cu suporţi din oţel. A fost instalat un sistem metalic exterior de scări şi un ascensor pentru a permite vizitatorilor să pătrundă în interiorul aeronavei de la nivelul solului. Pensiunea Jumbo a fost deschisă la sfârşitul lunii decembrie 2008. Hostelul Jumbo are 27 de camere cu câte trei paturi în fiecare încăpere şi o încăpere destinată cabinei de duş. Cockpit-ul sau camera piloţilor, cea mai scumpă dintre încăperi este situată pe puntea superioară. Alături de o cameră single, camera piloţilor, care este un suite, sunt singurele care sunt doate cu baie proprie. Pentru restul există toalete comune la capătul coridorului. În total, pensiunea are 79 de paturi. Toate camerele sunt dotate cu facilităţi standard: cablu TV şi televizoare care transmit inclusiv orarul pentru toate zborurile, acces la internet prin Wi-fi şi room service. Camerele au în dotare fier de călcat, uscător de păr, halate de baie, prosoape şi papuci. Hostelul Jumbo este dotat şi cu o cafenea se serveşte contracost micul dejun, cafea, produse de patiserie şi mesele de bază. Pentru doritori există cuptoare cu microunde. Barul funcţionează până la 01.00 noaptea. Turiştii se pot bucura şi de acces la un balcon comun, situat pe aripa avionului. Pensiunea se află la aproximativ 2 km de terminale şi se poate ajunge la ea cu ajutorul autobuzelor de transfer.

Stockholmul se mândreşte aşadar cu unul dintre cele mai deosebite hoteluri din lume. Chiar dacă este considerat de lux, este cotat doar cu două stele, din cauza spaţiului destul de redus pentru camere şi a faptului că nu oferă baie proprie în fiecare dintre acestea. Preţurile sunt şi ele pe măsură, patul într-un dormitor multiplu costă de la 50 de euro în sus, pe noapte, iar apartamentul suite din cabina piloţilor - 200 de euro.

Am verificat şi noi pe booking.com şi majoritatea preţurilor porneau în această perioadă de la aproximativ 100 de euro. Cele mai ieftine sunt cele cu patru paturi, unde preţurile erau în jur de 200 de lei/noapte/pat, dar nu mai era nimic disponibil.

Camerele sunt dotate cu unul, două, trei sau patru paturi. Check-in-ul se face între orele 16.00-00.00, iar check-out-ul între orele 04.00-10.00.

Oscar Dios, proprietarul hostelului a declarat pentru Daily Mail că intenţiona să se extindă în domeniul hotelier când a auzit prima dată de un avion aflat pe Aeroportul Arlanda, în 2006. o locaţie care îl interesa în mod deosebit: „Aşa că nu am avut nici o ezitare atunci când am avut această oportunitate”, a recunoscut acesta.