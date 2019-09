FOTO Reacţia stranie a unui director în scandalul cornurilor mucegăite din şcoli: „Responsabilul nu a sesizat, ambalajul era cu inscripţii de culoare neagră“

Totul a pornit de la o postare pe Facebook cu fotografii doveditoare, a unui părinte al cărui copil învaţă la o şcoală din Râmnicu Vâlcea. Ulterior, mai multe persoane au semnalat faptul că situaţia nu este una singulară, şi nici întâmplătoare.

Urmare a reacţiilor din online, conducerea unei singure instituţii de învăţământ a avut o reacţie în acest caz, recunoscând situaţia şi explicând faptele: „Cu părere de rău, aşa este. La «Take Ionescu» am contactat firma furnizoare, au venit şi au văzut despre ce este vorba, promiţând că nu vom mai trece printr-o astfel de experienţă. Regret nespus cele întâmplate, nu vreau să fie o scuză, dar când au fost repartizate pe clase, persoana responsabilă nu a sesizat, fiind ambalajul cu inscripţii de culoare neagră. Am aflat mult prea târziu, pentru a putea împiedica situaţia”, a explicat prof. Florina Soare, directoarea Şcolii Gimnaziale Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea.

Unul dintre internauţi a dorit să afle exact ce măsuri s-au luat: „Aţi făcut sesizare la DSP? Aţi făcut demersuri pentru rezilierea contractului? Aţi făcut publice aceste nereguli: un semnal de alarmă pentru a creşte vigilenţa în celelalte unităţi de învăţământ? Limitarea efectelor, analiza cauzei, tratarea riscului de recurenţă?”.

Managerul şcolar a dat asigurări că s-au luat măsuri, iar situaţia nu se va mai repeta: „În primul rând, nu şcolile semnează contractul, noi suntem doar beneficiarii. În ceea ce priveşte mediatizarea, i-am cerut producătorului să publice un comunicat cu privire la cele întâmplate. Pot asigura părinţii că am luat măsuri la nivelul şcolii pentru a putea verifica mai atent produsele înainte de a fi distribuite”, a mai precizat prof. Florina Soare.

De altfel, a fost singurul reprezentant şcolar care a avut o reacţie publică, imediat după declanşarea scandalului.

