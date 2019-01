FOTO Parcul acvatic terminat după 11 ani de la aprobarea investiţiei. „Mirajul Oltului“ a costat 5 milioane de euro

Complexul a fost construit în staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata, cu o investiţie de 5 milioane euro. Autorităţile locale estimează că va fi inaugurat oficial în primăvara acestui an, cel târziu în luna mai, şi ar fi al doilea obiectiv turistic de acest timp din staţiune, după Cozia Aqua Park, o investiţie privată.



Proiectul noului parc de agrement din localitatea de pe Valea Oltului a fost aprobat în 2008, dar construcţia a început abia în 2012, din cauza mai multor probleme birocratice. Teoretic, complexul trebuia să fie gata în 2014, dar a fost terminat cu 5 ani de întârziere din cauza unor greşeli de proiectare, de construcţie, dar şi de intrarea în insolvenţă a constructorului. Lucrările, estimate iniţial la 8 milioane de euro, dar reduse ulterior cu 3 milioane de euro, au fost finanţate din fonduri europene neramburabile, plus o contribuţie a Consiliului Judeţean Vâlcea.



Complexul are două componente



Complexul „Mirajul Oltului“ presupune două componente: un parc acvatic şi de relaxare şi un parc de agrement, cu terenuri de sport. Cele două secţiuni se află în zone distincte ale oraşului. Aqua-park-ul a fost construit în sudul staţiunii, în timp ce zona pentru sport a fost amenajată pe malul estic al Oltului, lângă localitatea Jiblea-Veche.



Inaugurarea complexului depinde de obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, de ultimele achiziţii şi de încheierea procesului de selecţie a personului. În plus, se aşteaptă şi aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Vâlcea pe 2019, complexul urmând să fie administrat în primul an de funcţionare de instituţia publică. Oficialii locali mai spun că trebuie făcute şi câteva retuşuri la parcul de agrement, această componentă fiind finalizată în urmă cu trei ani, motiv pentru care s-a degradat între timp.



Parcul acvatic este dotat cu două piscine interioare, trei piscine exterioare, un ansamblu de tobogane cu o înălţime de 14 metri, saună, sală de fitness, zonă de cafenea, vestiare şi grupuri sanitare. Piscinele sunt cu apă dulce şi termală.



Parcul de agrement şi sport din zona Jiblea-Veche are terenuri de tenis, de minifotbal, pistă pentru role, loc de joacă, vestiare, grupuri sanitare, dar şi un ponton plutitor de la care pleacă în curse al doilea vaporaş de pe Olt.



Probleme cu angajarea personalului



La primul proces de selecţie a personalului, fiind nevoie de 24 de angajaţi, s-au înscris foarte puţini candidaţi. Din acest motiv, procedura a fost reluată, fiind făcute publice şi salariile oferite noilor angajaţi, pentru a atrage mai mulţi potenţiali oameni interesaţi. Spre exemplu, salariul şeful serviciului public de turism, agrement şi servicii va primi lunar o indemnizaţie de 5.529 lei, în timp ce personalul necalificat va putea încasa doar salariul minim -1.900 lei.



„Mai avem câţiva paşi până la momentul în care primii turişti se vor putea bucura de facilităţile de agrement create aici. Am înfiinţat, prin hotărâre de consiliu judeţean, serviciul public de operare a investiţiei care a făcut deja primele angajări de personal, urmând ca în scurt timp să fie îndeplinite cerinţele legale de includere a investiţiei în patrimoniul judeţului şi de obţinere a autorizaţiilor de funcţionare. Facem tot ce ţine de noi ca turiştii să se poată bucura în cel mai scurt timp posibil de toate dotările celor două parcuri de agrement care pot fi folosite tot timpul anului“, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.



