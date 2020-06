FOTO Cel mai tânăr cobzar din România, despre TEDx Vâlcea: „Publicul a fost un pic rece, dar probabil că nu este obişnuit cu astfel de evenimente”

GALERIE FOTO

La finele săptămânii trecute, Vâlcea a găzduit prima sa conferinţă TEDx – un festival al ideilor cum a fost catalogat, eveniment organizat de Asociaţia „Mişcăm Vâlcea” care a invitat şapte personalităţi din domenii diferite să împărtăşească publicului poveşti de succes.

Printre speakeri s-a aflat şi Irina Margareta Nistor – legendara voce a filmelor, dar şi Bogdan Simion – cel mai tânăr cobzar din România, originar chiar din Vâlcea, la fel ca ceilalţi cinci invitaţi. Ei au vorbit despre pasiunile care le-au ghidat paşii în viaţă, dar şi despre ce sentimente i-au încercat la Râmnicu Vâlcea, după o perioadă destul de critică legată de pandemia de coronavirus şi distanţarea socială, despre momentul revederii cu cei dragi sau cunoscuţi.

„După cinci ani, părinţii au avut ocazia să mă vadă pe scenă”

Bogdan Simion s-a născut în Râmnicu Vâlcea, în urmă cu 28 de ani şi este considerat cel mai tânăr cobzar din România – o meserie prea puţin cunoscută şi nu îndeajuns de apreciată la adevărata sa valoare.

Reîntors acasă, muzicologul doctor în Litere, care este de asemenea actor, scriitor, artist, lăutar, considerat „cea mai tânără enciclopedie muzicală umană”, a vorbit despre muzica pură, muzica veche, despre rolul şi rostul muzicii în viaţa comunităţilor care au creat-o, despre traseul muzicii româneşti de-a lungul timpului, creionând o remarcabilă frescă a istoriei muzicii lăutăreşti şi chiar despre cum pasiunea pentru muzică s-a transmis, şi la el, în familie, de la o generaţie la alta. Şi nu doar a vorbit despre muzică, ci şi a oferit un recital de excepţie, unul dintre rarele momente în care a demonstrat acasă ce ştie să facă mai bine.

„Eu m-am simţit absolut minunat. Au fost emoţii foarte mari pentru mine, în primul rând pentru că am deschis evenimentul şi în al doilea rând pentru că mi-am revăzut părinţii, printre participanţi, având în vedere că de cinci ani de zile nu m-au mai văzut făcând nimic public. Majoritatea evenimentelor culturale la care particip sunt în Bucureşti, Cluj, Iaşi... Chiar a fost minunat să-i văd în public, mai ales că am spus câteva cuvinte şi despre experienţa legată de muzică a tatălui meu. Despre eveniment în sine, începând de la modul în care a fost organizat, până la terasa de pe mall, m-am simţit excelent”.

Despre sentimentul reîntoarcerii acasă, Bogdan a recunoscut că a fost cel de fiecare dată, având în vedere că „îmi regăsesc părinţii entuziaşti şi n-am ştiut cum să mă mai împart” între toate rudele dornice de revedere. „A fost pe repede înainte, că n-am putut sta decât o zi şi jumătate”.

Publicul, reticient la evenimente cu care nu este obişnuit

În schimb, publicul l-a simţit un pic „rece” în sensul de reticent, întrucât deşi vâlcean la origine, genul de muzică pe care îl abordează nu este foarte cunoscut, chiar dacă Bogdan este o personalitate apreciată la nivel naţional.

„Mi-a plăcut, l-am simţit un pic rece, dar asta, poate, în primul rând, pentru că evenimente de acest gen nu sunt extrem de comune în Vâlcea, şi atunci oamenii nu ştiu cum să reacţioneze. Nu ştiu dacă este potrivit să râdă tare, dacă se spune o glumă, să aplaude, să se manifeste furtunos, să fluiere... Din experienţa mea cu TEDx-ul precedent, unde am vorbit în urmă cu doi ani de zile, la Cluj, reacţia publicului era diferită. Cam la fiecare două-trei fraze, şi nu mă refer neapărat la mine, ci la general, la ceilalţi speakeri, reacţiile erau mult mai vii, mai puternice. De această dată a fost mai multă linişte, oamenii atenţi, cu siguranţă că la următorul eveniment de acest gen va fi şi mai bine şi tot aşa. Este drept că aveam aşteptăm mai mari, credeam că va fi o efuziune mai mare, pentru că suntem în sudul ţării”, povesteşte tânărul.

Bogdan a recunoscut însă că va mai fi prezent şi la ediţiile viitoare: „Mi-aş dori foarte tare... Probabil că la ediţia viitoare, nu, dar peste două ediţii e musai. Mi-a plăcut însă fantastic de mult şi m-am simţit excelent”.

Vocea filmelor, între „două lumi”

Irina Margareta Nistor, prezenţă constantă la diverse evenimente culturale din Râmnicul ultimilor zece ani, a povestit despre cum filmele pe care le-a tradus au modelat-o pe ea însăşi, despre cum este să fii traducătorul unor lumi în vremuri destul de tulburi, fapt ce a responsabilizat-o şi în acelaşi timp i-a oferit şansa de a cunoaşte lumea. Iar acum, peste timp, înţelege mai bine ce înseamnă cenzura, la început impusă de regimul comunist, iar acum tot de raţiuni politice, dând exemplul filmului „Pe aripile vântului”.

A vorbit, de asemenea, despre cât de important este să realizăm că există o istorie a cenzurii care tinde să subestimeze capacitatea oamenilor de a avea discernământ şi cât de mult contează să ne cultivăm din surse credibile şi să fim ancoraţi la realitate.

Despre experienţa primului TEDx de la Vâlcea, Irina Margareta Nistor ne-a mărturisit: „Cred că, din multe puncte de vedere aici, la Vâlcea, este o existenţă paralelă. Sunt două lumi - una cu care m-am văzut de obicei în aceşti ultimi 10 ani, şi cei care nu ştiau despre serile din Parcul Mircea cel Bătrân (locul unde se desfăşoară an de an un festival de film în Râmnicu Vâlcea, cu ocazia „Zilelor Imnului” – n.r.), care reprezintă o parte dintre cei de la TEDx. Nu ştiau unii de alţii. Drept pentru care, zic eu, ar trebui să funcţionăm mai bine stânga cu dreapta, chiar dacă nu împărţim neapărat politic stânga cu dreapta. Vlad (Vlad Ciobanu – organizatorul TEDx Râmnicu Vâlcea – n.r.) chiar îmi spunea dacă nu cumva vreau să invit pe cineva care să mă susţină când îmi fac prezentarea. Iniţial, m-am gândit să-l invit pe domnul Udabae (Gheorghe Udubae este un antreprenor local - n.r.), pentru că a făcut un film şi nu ştiu câţi oameni din Râmnicu Vâlcea ştiu despre „Vampirul de serviciu”, apropo de donatorii de sânge, pe care îi încuraja în mod direct, şi care era un film foarte special. Dar cum era la mare, m-am gândit să-l chem pe Tache Florescu, un actor al nostru la care ţinem enorm, un actor care joacă la Bucureşti, în regia lui Hausvater (Alexander Hausvater - n.r. regizor evreu canadian de origine română - n.r.), un actor care joacă în filme, precum în „Nuntă în Basarabia”. Şi despre care am constatat că nu foarte mult lume ştie. Iar el, la rândul lui, nu ştia unde este mall-ul nou din Râmnicu Vâlcea. Asta în contextul în care toate lumea zice: vai, interacţionăm atât de bine, funcţionăm precum o reţea formidabilă, în timp ce, în realitate, reţeaua asta, pe undeva, e precum o pânză de păianjen la care cineva, din când în când mai rupe din fire. Aş vrea să fie o pânză de păianjen aşa ca în romanele de altădată”.

Constantin (Tache) Florescu este un actor care are în palmares pentru 40 de roluri în filme si 20 de roluri de teatru, româneşti şi străine, în regia unor nume precum Tudor Giurgiu, Nae Caranfil, sau Stere Giurea. A jucat în rolul unchiului din „Nuntă în Basarabia”, film menţionat de Irina Margareta Nistor şi distins cu premiul special al juriului la Tallinn Black Nights Film Festival şi cu premiul publicului la un festival al filmului de comedie de la Cluj. În 2010, a jucat rolul principal în piesa „Păpuşarul” din regia lui Alexander Hausvater. Iar acestea reprezintă o mică parte din activitatea sa profesională.