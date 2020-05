FOTO Istoria fascinantelor tatuaje japoneze - Irezumi, marca membrilor Yakuza. Fotografii rare de colecţie

Prima însemnare scrisă despre tatuajele din Japonia datează din anul 300 d.Hr., în textul „Istoria dinastiilor chineze”.

Potrivit acestor însemnări, bărbaţii japonezi îşi tatuau feţele şi-şi decorau trupurile cu tatuaje - un activitate care a devenit un obicei acceptat de societate. Cu toate acestea, în perioada Kofun, între 300 şi 600 d.Hr, a intervenit o schimbare - faima tatuajelor căpătând un prost renume.

Şi nu întâmplător, pentru că este vorba despre o perioadă în care criminalii au început să fie marcaţi cu diverse tatuaje, similare celor din Imperiul Roman în care sclavii erau însemnaţi cu descrieri ale crimelor comise.

Acest stigmat faţă de modificarea corpului s-a înrăutăţit prin secolul al VIII-lea, când conducătorii japonezi au adoptat multe dintre atitudinile şi culturile chineze.

Pe măsură ce obiceiul tatuajului a cunoscut un declin, prima însemnare despre folosirea explicită a tatuajelor ca pedeapsă apare în anul 720 d.Hr., când criminalii erau tatuaţi pe frunte, astfel încât oamenii să poată vedea că au comis o crimă.

Aceste însemnări erau rezervate numai celor mai grave infracţiuni. Oamenii care purtau astfel de însemne erau ostracizaţi (marginalizaţi) din familiile lor şi respinşi de societate în ansamblu.

Tatuajele au cunoscut o oarecare popularizare în perioada Edo, datorită romanului chinezesc Suikoden, care înfăţişa scene eroice cu corpuri decorate cu tatuaje. Acest roman a devenit atât de popular, încât oamenii au început să-şi facă astfel de tatuaje sub formă de tablouri. Această practică a evoluat în cele din urmă în ceea ce cunoaştem astăzi sub denumirea de „irezumi” sau tatuajul japonez - „introducerea cernelii sub piele”.