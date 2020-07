Explozie de COVID-19 în judeţul cu cele mai puţine cazuri. „Am stat degeaba 7 ore cu branula în mână, fără perfuzii“

Până în luna iulie, Vâlcea s-a clasat pe ultimul loc în clasamentul raportărilor privind situaţia Covid-19 la nivel de ţară.

Doar că, de la 1 iulie încoace, lucrurile s-au schimbat radical. În trei săptămâni, numărul contaminaţilor a crescut de patru ori, iar cel al deceselor raportate din cauza SARS - CoV2 s-a dublat.

Autorităţile, care până atunci susţineau că au ţinut situaţia sub control, au început să intre în panică, să avertizeze populaţia şi să caute vinovaţi: starea de alertă, lipsa unor restricţii mai dure, legislaţia care lasă loc interpretărilor, inconştienţa populaţiei şamd. Spre exemplu, 17 persoane contaminate de la aceeaşi sursă au solicitat săptămâna trecută să plece acasă, pe propria răspundere. La rândul lor, însă, şi cei care au solicitat externarea, reclamă sincopele sistemului medical.

Declaraţii versus înscrisuri

Vâlcea a fost dotată cu un aparat Real Time PCR, destul de târziu, acesta fiind pus în funcţiune, potrivit autorităţilor, la jumătatea lunii iunie. Dar, din alte înscrisuri, reiese că a început să funcţioneze abia pe data de 6 iulie (vezi foto ataşată). N-ar fi prima dată când declaraţiile se contrazic cu înscrisurile, de când a început această pandemie.

Pentru diagnosticarea persoanelor contaminate, testările au fost făcute până atunci fie în cabinete private, fie trimise la Bucureşti, numărul acestora fiind destul de scăzut.

În perioada 20 aprilie - 10 iulie, s-au făcut 3.800 de teste pentru depistarea SARS-CoV2, „dintre care 1.218 în Laboratorul de Genetică Moleculară al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vâlcea”, reiese dintr-un comunicat al spitalului.

Luni, 20 iulie, în doar 10 zile, numărul acestor teste a ajuns la 8.302 - potrivit tot autorităţilor care mai susţin şi că testarea mai mare nu reprezintă una dintre cauzele creşterii numărului de bolnavi Covid - 19.

Situaţia la Vâlcea a explodat după ce majoritatea beneficiarilor unui centru de îngrijire şi asistenţă socială au fost depistaţi pozitiv. În total, aproape trei sferturi dintre asistaţi şi angajaţi, 77 la număr, au fost diagnosticaţi cu SARS - CoV2. Într-un alt centru, tot din subordinea Direcţiei de Protecţie a Copilului şi Asistenţă Socială, la Bistriţa – Costeşti, numărul persoanelor infectate a urcat la 22.

Două primării au fost închise temporar după ce au fost depistaţi angajaţi cu Covid-19. Pentru că testările nu cuprind decât „contacţii direcţi”, personalul celor două administraţii publice locale şi-a făcut testarea cu bani din propriul buzunar.

Însă, numărul persoanelor diagnosticate cu noul coronavirus creşte de la o zi la alta, fiind depistate cazuri într-o serie de instituţii publice precum: Spitalul Judeţean (Compartimentul Resurse Umane, Maternitate, ATI), Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Apavil, Consiliul Judeţean sau diverşi agenţi economici: de pe platforma chimică, din domeniul minier şi al comerţului - magazine alimentare.

La Zătreni, condiţiile din centru au favorizat răspândirea focarului

La Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Zătreni se presupune că beneficiarii, persoanele asistate, s-au îmbolnăvit din cauza unei asistente medicale. Doar câţiva dintre cei diagnosticaţi pozitiv, respectiv opt persoane, au fost internaţi la spital, restul rămânând carantinaţi la „locul de rezidenţă”. Centrul a devenit spital, chiar dacă, aşa cum recunoaştea şi directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, Luminiţa Apostolescu, condiţiile existente nu erau dintre cele mai potrivite. Şefa DSP a recunoscut într-un interviu că rezidenţii din centru au avut contact foarte apropiat, numărul acestora fiind mare (89 de persoane la începutul pandemiei - n.r.), paturile fără distanţare, în multe saloane practic lipite, mulţi dintre rezidenţi fiind imobilizaţi la pat, din cauza comorbidităţilor (în mare parte afecţiuni psihice - n.r.). Cu toate acestea, s-a decis ca bolnavii, în marea lor majoritate, să rămână în centru , luându-se măsuri pentru carantinarea separată a persoanelor diagnosticate pozitiv, de cele sănătoase. Au reuşit să scape de boală, deocamdată, mai puţin de 15 beneficiari.

În urma situaţiei de la Zătreni, în presa locală s-a vehiculat ideea că directorul DGASPC Vâlcea ar urma să fie cercetat pentru că nu ar fi asigurat echipamente de protecţie angajaţilor de la Zătreni, numai că personalul (45 de angajaţi) nu a avut probleme, cu trei excepţii: „Păi dacă nu le dădeam echipamente, cum de ei nu au nimic? Fiindcă tocmai oamenii care îngrijeau de bolnavi nu s-au îmbolnăvit”, a menţionat directorul DGASPC, dr. Nicolae Badea. Ultimii doi salariaţi au fost depistaţi cu noul coronavirus după îmbolnăvirea beneficiarilor. Este vorba despre o asistentă medicală şi o infirmieră. Asistenta, deşi rezultatele pentru SARS - CoV2 erau negative, s-a simţit rău şi s-a internat. Aşa a descoperit că suspiciunile sale nu sunt exagerate.



Pentru că testările, potrivit DSP Vâlcea, se fac doar o dată la două săptămâni, angajaţii au decis ca între timp să se testeze pe banii lor, ca să fie siguri că nu au contactat boala. Abia, joi, 23 iulie, urmează să fie testaţi din nou. O parte dintre bolnavi a început să se vindece. Numărul bolnavilor de la Bistriţa - Costeşti, în creştere Situaţia pare să se repete şi în Centrul de Îngrijirire şi Asistenţă Socială Bistriţa, din comuna Costeşti. Până la această oră, 11 beneficiari au fost diagnosticaţi cu noul coronavirus şi 10 angajaţi. Mai există o suspiciune care se va pozitiva, potrivit surselor noastre. Deşi condiţiile din acest centru sunt net superioare celor de la Zătreni, există temeri că numărul celor bolnavi va creşte, chiar dacă angajaţilor le-a fost pusă la dispoziţie clădirea Internatului Şcolii Speciale. Media de vârstă a beneficiarilor din acest centru este mai înaintată decât a celor din Zătreni. Şi aici asistaţii suferă de diverse comorbidităţi. „I-au aprins lumânările de trei ori, până-n pandemie” În ambele centre DGASPC Vâlcea, până la această oră, s-au înregistrat deja patru decese. Toate au survenit în spital, pacienţii având vârste înaintate. Unul dintre cazuri a ajuns la spital cu alte probleme medicale, fără să fie diagnosticat pozitiv. Este vorba despre o persoană care a fost internată în urma unui accident vascular, cu insuficienţă cardiacă, hipertensiune şi retard mental. Aici, i s-a făcut un nou test şi a ieşit pozitiv. O altă beneficiară, de 84 de ani, de la Zătreni, avea şi ea grave probleme medicale dinainte de starea de pandemie. „I-au aprins lumânările de vreo două – trei ori, au perfuzat-o... trei luni a fost într-o stare destul de gravă”, recunosc angajaţii. Noua lege a izolării şi carantinării: „o încâlceală” Referitor la noua lege privind carantinarea şi izolarea, care a intrat în vigoare de marţi, 21 iulie, angajaţii din centrele de asistenţă socială o consideră: „O încălceală, trebuie s-o descâlcim... Nu este clar ce se va întâmpla cu persoanele contaminate din centre, în sensul că nu se ştie cine le va evalua starea de sănătate acum înainte. Aşteptăm normele de implementare a legii”, ne-au mai spus aceştia.

Semne de extenuare în rândul personalului medical

Panica apărută între timp la Vâlcea este recunoscută şi de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă, dr. Dan Ponoran, care a declarat că au început să apară semne de extenuare la personalul medical, atât la cel de la Boli Infecţioase cât şi de la ATI, şi în rândul medicilor, dar şi al asistenţilor. Mulţi dintre aceştia ne-au mărturisit că din cauza dezinfectanţilor, cei mai mulţi umblă la ei cu câte două antihistaminice - medicamente pentru alergii.

În plus, s-a decis şi extinderea secţiei de Boli Infecţioase , o altă secţie fiind închisă în acest sens, iar pacienţii îndrumaţi să meargă pentru tratamentul adecvat la Călimăneşti.

Numărul bolnavilor, în creştere

Marţi, 21 iulie, la SJU, spre exemplu, erau internaţi 42 de pacienţi confirmaţi Covid-19: din care mai bine de jumătate, 26, prezentau forme medii, 14 erau cu forme uşoare, iar doi asimptomatici. Dintre formele mai grave, doi pacienţi erau internaţi la ATI. Numai în ultimele 24 ore au fost externaţi patru pacienţi şi internaţi alţi 11. În weekend, numărul noilor cazuri de îmbolnăvire a fost 16. Dintre persoanele diagnosticate pozitiv, doar 50 au fost declarate până acum vindecate.

„Am aşteptat două ore să mă ducă o ambulanţă la 3 km distanţă şi am plecat. M-am făcut bine cu tratamentul de la medicul de familie“

O posibilă cauză privind explozia cazurilor de Covid - 19 sau a faptului că bolnavii au refuzat să stea în spitale o putem găsi şi în sincopele sistemului medical, după cum reiese chiar din declaraţia unuia dintre pacienţii care au cerut externarea acasă pe propria răspundere: „Pe mine m-au tratat <exemplar> acum două săptămâni, am stat şapte ore cu o branulă în mână fără nici o perfuzie, cu febră 38, fără să mă întrebe cineva dacă am nevoie de ceva. Noroc cu o sticlă de apă, de-am luat-o cu mine, am aşteptat două ore să vină Ambulanţa să mă transfere la Infecţioase, la 3-4 km depărtare, de la ora 23:00 până la 00:45. Am văzut că nu mai vine şi am plecat acasă, pe semnătură, cu taxiul, fără vreo perfuzie sau test Covid. L-am făcut a doua zi, la privat, cu 320 lei şi tratamentul luat de la medicul de familie m-a făcut bine după o săptămână şi ceva”, a mărturisit acesta.