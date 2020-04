Cum au contribuit autorităţile din Vâlcea la răspândirea coronavirusului. Cazul femeii care s-a plimbat sute de kilometri contaminată

Sunt o serie de lucruri care nu au funcţionat sau nu funcţionează în continuare aşa cum ar trebui şi despre care nu vorbeşte nimeni, în privinţa pandemiei de coronavirus. Cum ar fi faptul că există cazuri în care, în loc să prevină răspândirea coronavirusului, autorităţile au acţionat / acţionează exact invers.

Cum s-a întâmplat şi în Vâlcea în cazul uneia dintre cele opt persoane contaminate cu virusul COVID - 19. O femei de 63 de ani s-a întors din Bucureşti acasă, în urmă cu două săptămâni. A venit până în Râmnicu Vâlcea cu un autocar, iar de acolo până în localitatea de baştină a luat un microbuz.

Câteva zile mai târziu a aflat că bătrânul de care a avut grijă în Capitală a fost testat pozitiv la virusul COVID – 19. A doua zi, neştiind exact ce are de făcut, în loc să-şi sune medicul de familie, ori la numărul dedicat celor care vor să afle mai multe despre coronavirus 0800 800 358, să sune la DSP sau pur şi simplu la 112, s-a dus la Primăria din localitatea de domiciliu.

Aici, i-a întrebat pe angajaţi ce ar trebui să facă, fiindcă este posibil să fie şi ea contaminată cu virusul COVID – 19.





Angajaţii primăriei au trimis-o la medicul de familie

Iar răspunsul primit arată cât de puţin lucruri cunosc unele dintre autorităţi despre coronavirus, fiindcă au sfătuit-o să meargă la medicul de familie! „Protocolul spune clar că, în astfel de cazuri, responsabilitatea revine administraţiei publice locale: primar, viceprimar şi asistentul social. Primăria trebuia să ia măsuri imediat şi să o izoleze, împreună cu Poliţia şi DSP-ul. Lucru care nu s-a respectat. Asistentul social ar fi trebuit să-i spună ce prevede legea şi să n-o mai pună pe drumuri. În plus, trebuiau identificaţi toţi posibilii contacţi, în special din afară, în acest caz, mijloacele de transport retrase din circulaţie şi dezinfectate. O serie de măsuri legale care se pare că nu au fost respectate în acest caz”, ne-a explicat o autoritate independentă de acest caz, contactată de reporterul „Adevărul”.





Medicul, convins că nu a contactat virusul COVID 19

Nici medicul de familie nu pare să fi tratat cazul potrivit pericolului pe care-l reprezenta. În loc să o trimită acasă şi s-o sfătuiască să sune la numerele de telefon indicate, a ascultat problema şi abia apoi i-a recomandat să se autoizoleze la domiciliu. Surse apropiate acestuia ne-au precizat că medicul a povestit ulterior că întreaga discuţie cu pacienta nu ar fi durat mai mult de două minute şi că purta mănuşi şi mască, iar femeia prezenta deja simptome uşoare. În schimb, s-a declarat convins că nu a fost şi el contaminat: „Mi-a spus că este foarte optimist şi că este convins că nu a contactat virusul”.





„Nu au luat-o cu izoleta”

Au fost anunţaţi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea care s-au prezentat la domiciliul femeii pentru a-i preleva probe. I s-a pus în vedere să nu mai iasă din casă şi s-a început ancheta epidemiologică. După aproximativ o săptămână, au venit şi rezultatele, la începutul lunii aprilie, ocazie cu care s-a aflat că femeia a fost contaminată şi a fost trimisă o ambulanţă SMURD care s-o transporte la spital.

„Nu au luat-o cu izoleta, doar pompierii aveau echipament de protecţie. Ştim că au dus-o la spital. Dar nu era în stare gravă, probabil că a făcut o formă uşoară. Bănuim că este tratată la Vâlcea”, au declarat vecinii care au intrat în panică după ce au aflat că femeia este bolnavă de coronavirus.

Între timp, medicul de familie a fost şi el izolat la domiciliu, iar cabinetul a fost dezinfectat şi apoi închis.





Panică în localitate

Oamenii au început apoi să sune disperaţi la toate autorităţile: Primărie, Poliţie, DSP, politicieni, sau cunoştinţe, imediat ce femeia a fost dusă la spital şi să ceară să vină să le dezinfecteze scara blocului. Ei susţin că au trecut câteva zile până ca vecina lor să fie izolată la domiciliu, perioadă în care a fost văzută prin oraş, pe la magazine, chiar şi în sediul unei bănci care, din spusele acestora, s-ar fi închis, după ce s-a aflat că femeia este infectată.

Panica a mers atât de departe încât unii au început să afirme că la fel s-a procedat şi pentru alte unităţi economice. „Nu ştiu să se fi închis nimic. Ştiu doar că medicului de familie i s-au recoltat şi lui probe pentru COVID 19”.





Vecinii, nemulţumiţi: „Nu ne-a întrebat nimeni de sănătate”

Cert este că: „Lumea este panicată, oamenii sunt foarte speriaţi”, motiv pentru care aceştia au început să caute „ţapi ispăşitori” şi să se plângă de slaba pregătire a unora dintre autorităţile care ar trebui să ia măsuri menţionând că sunt oameni în funcţii fără examen de bacalaureat sau foşti paznici.





În plus, s-au arătat nemulţumiţi că nu au fost incluşi în ancheta epidemiologică: „Nu ne-a întrebat nimeni de sănătate. Probabil că cei de la DSP nu au vorbit decât cu domnul doctor. Nu ştim ce să facem, dacă ni se întâmplă ceva. Am început să sunăm la cei care credem că ştiu mai multe, ca să ne spună cum să procedăm. Vă daţi seama cu câţi oameni a intrat în contact? Că sunt cu sutele probabil. Ăia din autocar, apoi cei din microbuz, ca să nu-i mai pomenim pe cei din staţii. Plus că, până să afle de bătrânul din Bucureşti, ea a fost peste tot prin oraş. Ar trebui, domnule, să se spună tot despre astfel de cazuri, ca să ştie cu toţii că sunt în pericol... Are copii, dar sunt mari, sunt pe la casele lor. Nu ştim dacă s-au văzut de când s-a întors din Bucureşti”, au mai spus vecinii femeii contaminate.





„Un singur infestat în satul de romi şi carantină totală scrie pe noi toţi”

Cât timp s-a aflat în izolare, o parte dintre aceştia, împreună cu şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, i-au dus de mâncare şi acum toţi se întreabă dacă nu cumva au luat virusul de la femeie.

De altfel, localnicii susţin că au mari motive să se teamă şi din cauza comunităţii numeroase de rudari de la ei din oraş, la care s-au întors multe rude din străinătate. Isteria a atins cote alarmante: „Acolo, dacă există un singur infestat, carantină totală scrie pe noi toţi, ca la Suceava sau Ţăndărei”, mai spun localnicii.





Lipsa de informaţii duce la isterie generală

Cazul de la Vâlcea nu este singular, din păcate. Lipsa unor informaţii oficiale contribuie la panica generală.





Tot la Vâlcea, primele persoane confirmate cu virusul COVID - 19 au fost la un pas să fie linşate de consătenii din localitatea de baştină. Oamenii reveniseră recent din străinătate. La fel s-a întâmplat şi în cazul unui alt vâlcean care a fost bătut de un vecin fiindcă nu a respectat măsura izolării la domiciliu şi a ieşit pe uliţele satului. La Bujoreni, o altă localitate, cu un număr mare de persoane de etnie romă, localnicii s-au declarat terorizaţi de cei care s-au întors de peste hotare acasă şi în loc să stea acasă, în izolare, se plimbă nestingheriţi prin sat. Iar exemplele pot continua, în întreaga ţară, parţial pentru că oamenii nu cunosc sau ignoră măsurile instituite prin Ordonanţele Militare, pe de altă parte pentru că există încă autorităţi care, pe lângă faptul că par depăşite de situaţie, nici nu ştiu foarte bine cum să procedeze corect în astfel de situaţii.





Până în acest moment, la Vâlcea s-au raportat opt cazuri de coronavirus. O singură persoană, s-a vindecat între timp. Peste 500 de persoane sunt în carantină instituţionalizată, iar aproximativ 1800 de persoane sunt izolate la domiciliu. Zilnic intră în carantină şi izolare la domiciliu sute de persoane. Şi tot zilnic, autorităţile verifică persoanele autoizolate şi aplică zeci de sancţiuni celor care nu respectă dispoziţiile Ordonanţelor Militare privind izolarea la domiciliu şi restricţiile de circulaţie.