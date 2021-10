Colecţionarul de elefanţi: cum a început pasiunea lui Moby, fostul maseur al legendarei Oltchim FOTO

Pe numele său real Niculae Mătăsaru, Moby s-a născut în urmă cu şapte decenii în Bucureşti, lângă Cişmigiu. La vârsta de 7 ani a văzut pentru prima dată circul şi atunci s-a îndrăgostit iremediabil de elefanţi.

Un documentar la Teleenciclopedia a fost cel care a parafat pentru vecie legătura cu maiestuosul animal. „Mă gândeam în sine mea, Doamne, cum e posibil ca un animal atât de mare, de cinci tone, să se urce pe o minge! Sau să stătea în trompă! Am văzut cum erau dresaţi, bătuţi şi schingiuţi. Mă fascina cum un animal atât de mare făcea lucruri atât de formidabile, ascultând de cineva atât de mic faţă de el, aşa a început pasiunea mea”, recunoaşte colecţionarul.

Mai târziu, fascinaţia lui avea să-l ajute şi în viaţa profesională, el fiind, la rândul său, un „urs de om” ca statură, cu un suflet extrem de sensibil.

Cea mai mare colecţie de elefanţi din România aparţine fostului maseur al legendarei Oltchim, Moby Mătăsaru din Râmnicu Vâlcea Foto Adevărul - credit Dacy Stoica

„Am fost cu colecţia la Cartea Recordurilor”

A început să colecţioneze tot felul de elefanţi sub diverse forme, de la figurine, la breloc, masă, vază, pernă, pătură, tablou etc. de la vârsta de 16 ani. Timp de mai bine de o jumătate de secol nu s-a oprit din pasiunea sa, motiv pentru care spune că astăzi deţine cea mai mare colecţie de articole legate de elefanţi, din ţara noastră şi chiar din Europa. L-ar devansa doar cineva din America, care însă ar avea unde să-şi etaleze colecţia, în comparaţie cu fostul antrenor care locuieşte într-o garsonieră modestă din Râmnicu Vâlcea, unde ţine doar o parte din ce a adunat o viaţă. „Nu mă enervează că are mai mulţi, mă enervează că are unul adevărat”, spune Moby Mătăsaru amuzat, referindu-se la Janet Mallernee - Briley, pe care am regăsit-o şi în Cartea Recordurilor.

„Am fost cu colecţia la Cartea Recordurilor. Mi-au numărat piesă cu piesă. 563 de piese. Şi elefanţii de pe o cravată i-au numărat - 460. Şi oliţă sub formă de elefant am avut, am dăruit-o nepoţelului”, povesteşte colecţionarul.

Amintiri adunate din întreaga lume

Graţie meseriei sale, Moby Mătăsaru a reuşit să cutreiere întreaga lume şi să achiziţioneze de peste tot câte un suvenir sub forma animalului preferat. Primii lui elefanţi au fost însă unii de sticlă, cinci la număr, pe care îi mai are şi astăzi. Apoi a tot adunat de pe unde l-a dus cariera: China, Tailanda, India, Coreea, America, Cehia, Tanzania, Egipt, Coasta de Fildeş, Ungaria, Coreea, Rusia etc. Pe unii i-a primit în dar de la cei care-i cunoşteau pasiunea. Figurinele sale sunt din toate materialele posibile: ceramică, sticlă, cristal, teracotă, piele, textil sau metal, inclusiv bronz. „Am elefănţei din tot ce poate fi considerat material - de la cristal, ceară, săpun, fildeş, sticlă de Murano, alabastru, os de peşte, lemn de abanos, sfoară, swarovski, piatră de marakesh - un cuarţ, din lut şi chiar din plastic”, ne împărtăşeşte Moby Mătăsaru.

Până şi pernele şi pătura cu imprimeuri cu elefanţi sunt achiziţionate din China. Tot din China şi-a adus inclusiv o măsuţă din nuiele sub formă de elefant.

Pasiunea pentru care a făcut foamea

„Primii elefanţi îi am de când eram la juniori la lupte şi ne-am dus la un concurs, la Craiova. Aveam pe atunci 16 ani. Acolo era un magazin de sticlărie, erau şapte, doi de culoare albastră şi restul albi, toţi cu trompele în sus. Ne dădeau 44 de lei pe zi, cu încă 5 lei pentru dulciuri. Am renunţat la masă şi i-am cumpărat. De atunci am început să-i adun. Am luat de pe toate continentele: Africa, Australia, America, Asia de peste tot. Am avut norocul că m-am angajat la Oltchim şi cu această echipă am fost peste tot în lume, cu naţionala de handbal feminin, de asemenea. Europa am bătut-o la pas”, îşi aminteşte bărbatul.

Fascinat încă din copilărie de lumea circului, la nici 10 ani a fugit prima dată de acasă, de la Câmpulung unde locuia atunci, la Târgovişte. „De la circ mi s-a tras mie cu elefanţii. Eram mic şi vedeam dresorul de animale cum îi bătea. Deşi eram copil, m-am certat cu patronul şi nu aveam decât vreo 7 ani”.

Elefantul de peste 100 de ani, pe post de opritor de uşă

Are câteva piese ieşite din comun: „Cea mai deosebită dintre piese consider că este un elefant care probabil are peste 100 de ani. Este din cărămidă arsă smălţuită. L-am găsit la o bătrână din Bucureşti care-l ţinea pe post de opritor pentru uşă, în urmă cu aproximativ 50 de ani. Am întrebat de unde e, mi-a zis că de la bunicul lui bunicu´. M-am dus la un magazin de lângă, am cumpărat două vrăbiuţe cu 12 lei, pentru uşă. Ce încântată a fost persoana respectivă, dar ce încântat am fost eu de schimb!”, îşi aminteşte maseurul râzând.

O altă piesă veche, din 1945, o are de la o mătuşă - un elefant pe o cutie ce ascunde o sticlă de parfum. „Şi acum are miros”. Are inclusiv o insignă din Tailanda, despre care spune că este extrem de valoroasă, dar şi o cravată cu elefanţi.

A avut şi opt elefanţi gigant pe care i-a dăruit apropiaţilor, pentru că nu mai avea loc prin casă pentru ei. „De la emisiunea «Surprize, surprize» am primit un fotoliu în formă de elefant pe care l-am dăruit unui prieten, fiindcă nu avea loc în garsoniera mea”.

„Să le vând? Pentru mine sunt extrem de preţioase”

Recunoaşte că nu are habar ce se va alege de pasiunea lui, mai ales că nici unul dintre cei doi copii ai săi nu dă semne că ar fi interesat de colecţie. „Dacă nici unul nu o să o vrea, o să văd. Poate o să vorbesc cu cei de la muzeu şi le-o voi dona lor”. O parte dintre elefanţi îi are depozitaţi pe la cunoştinţe, pentru că garsoniera în care locuieşte se dovedeşte insuficientă pentru a-i expune pe toţi. „Nu am cum să ştiu care este valoarea colecţiei, pentru că una erau preţurile pe vremuri, altele sunt acum. Mi-a zis cineva să le pun la vânzare. Păi şi cât să cer? Pentru mine sunt extrem de preţioase. Tot ce am muncit, o viaţă de maseur, am investit în această pasiune”.

Singura dezamăgire a lui Moby Mătăsaru este că nu poate să deţină un elefant adevărat.

