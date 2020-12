Campioana României la handbal feminin, stârneşte scandal în administraţia locală. Totul pleacă de la bani

Totul a pornit după alegerile locale din septembrie, când la conducerea administraţiei publice locale au apărut oameni noi.

Potrivit actualilor viceprimari (PNL – USR – PLUS) există suspiciuni potrivit cărora o parte din bugetul local s-ar fi „scurs” prin intermediul acestei echipe. Ar fi vorba despre aproximativ 1 milion de euro, cheltuieli adiacente, în contextul pandemic, când o bună perioadă de timp nu au existat întreceri sportive.





Majoritatea din Consiliul Local a solicitat un audit , prin care să se verifice cum s-a cheltuit banul public. Iniţiativa a fost interpretată ca un atac nu doar la adresa primarului, aflat la al patrulea mandat şi susţinător declarat al handbalului, dar şi la adresa echipei sportive.

SCM reprezintă de fapt un motiv de dispută între primar şi opoziţia din Consiliul Local (CL) care deţine majoritatea şi din care fac parte şi viceprimarii. S-a mers până într-acolo încât, şi din acest motiv, edilul a lansat în eter ideea de a strânge semnături pentru organizarea unui referendum care să ducă la noi alegeri locale pentru Consiliul Local, menit să schimbe rezultatul alegerilor din septembrie.

Iar scandalul din mediul offline s-a mutat în mediul virtual

Între timp, acelaşi edil a venit cu o „propunere de pace”: „şedinţe de comisii cu cărţile pe faţă”, în care responsabilii clubului să dea socoteală, cu ajutorul actelor, consilierilor. Miza o reprezintă şedinţa de Consiliu Local de miercuri, 16 decembrie, când, pe ordinea de zi, se va afla raportul şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

„Ne dorim să vedem pe ce s-au cheltuit 4 milioane lei”

Liberalii şi reprezentanţii USR – PLUS din CL, prin vocea viceprimarului Virgil Pîrvulescu, susţin că există o temere în privinţa controlului financiar care se află în desfăşurare, având în vedere că modul în care s-a cheltuit banul public până acum reprezintă o mare nebuloasă.





Şi cum o parte din aceste fonduri s-au dus către SCM, iar între primar şi preşedintele clubului există, pare-se o relaţie de rubedenie de gen naş – fin, suspiciunile nu au întârziat să apară: „SCM a avut un buget de 10 milioane, din care 6 milioane au fost salarii, iar 4 milioane cheltuieli adiacente. Ne dorim să vedem pe ce s-au cheltuit 4 milioane lei. Şi bănuim deja... E vorba de banii râmnicenilor, din taxe şi impozite, care trebuie cheltuiţi cu maximă responsabilitate, mai ales în aceste vremuri deosebit de grele. Oamenii ne felicită, pentru că am ales să facem acest control financiar, chiar dacă cei de la SCM (nu mă refer la antrenori sau jucătoare) sunt disperaţi. (...) Jucătoarele şi stafful tehnic nu trebuie să-şi facă griji. Echipa va continua să joace cel puţin la acelaşi nivel. Bani de salarii vor fi în continuare!... Vrem performanţă, dar una în care banul public să fie drămuit legal... Nu e normal să fie tot felul de angajaţi aiurea la club, care doar îşi primesc salariile...”









Conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea: în stânga edilul Mircia Gutău (PER), în dreapta viceprimarii: Virgil Pîrvulescu (PNL) şi Andrei Gheorghiu (USR - PLUS) Foto colaj

„Veţi face oraşul de ruşine în Europa”

Preşedintele secţiei de handbal din cadrul clubului SCM Râmnicu Vâlcea, Florin Verigeanu se apără şi susţine că „decizia de a respinge rectificarea bugetară necesară pentru plata salariilor angajaţilor: jucătoare , antrenori, staff medical şi angajaţi”, reprezintă „încercări de inducere în eroare a iubitorilor de handbal din Vâlcea şi nu numai”.

Potrivit lui Verigeanu, având în vedere contractele de activitate sportivă pe termen determinat: „Salariile tuturor vor trebui plătite, cel puţin până la data de 30.06.2021”. Prin faptul că nu vor să voteze, consilierii locali majoritar nu fac altceva decât „să amâne aceste plăţi până la apariţia unor hotărâri ale comisiilor sportive sau judecătoreşti”, mai spune preşedintele clubului.

Acesta acuză consilierii şi viceprimarii că: „Singurul lucru pe care o să reuşiţi să-l realizaţi este că veţi face oraşul Râmnicu Vâlcea de ruşine în România, şi mai cu seamă în Europa, iar SCM-ul va fi tratat ca un club neserios, care nu îşi plăteşte salariaţii”.

„Acum impresarii ne sună pentru anumite jucătoare de valoare”

Şi cum până acum nu a existat o zi întârziere la plata drepturilor financiare, „acest club a ajuns să fie apreciat şi de unde acum 3 ani nimeni din marile nume din handbal nu voia să audă de Vâlcea, de România, acum impresarii ne sună primii şi ne întreabă dacă dorim anumite jucătoare de valoare... Am reuşit să ajungem şi mai ales să ne menţinem în fruntea handbalului din România, în primele 8 echipe din Europa... Am reuşit acest lucru, chiar cu bani mult mai puţini faţă de celelalte concurente. Bugetul clubului este undeva pe locul 5 - 6 în acest campionat intern... Am atras sume importante din venituri proprii şi am completat bugetul echipei, nu am stat doar pe banii publici primiţi de la Primăria Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Judeţean Vâlcea”, se apără preşedintele secţiei de handbal din cadrul SCM.



Florin Verigeanu - preşedintele Secţiei de Handbal din cadrul SCM Râmnicu Vâlcea, Foto Adevărul

Acesta consideră drept afirmaţii periculoase nemulţumirile consilierilor liberali şi USR - PLUS. Susţine că a depus balanţa de venituri şi cheltuieli, ce-i drept cu două luni întârziere, şi că pe site-ul primăriei, din data de 20 noiembrie a fost publicat raportul privind rectificarea de buget cu motive si explicaţii, inclusiv în ceea ce priveşte salariile jucătoarelor.





Despre milionul de lei - economie la club în lunile de pandemie, Verigeanu aminteşte că s-a întors la Primărie printr-o rectificare bugetară. În plus, se declară în favoarea auditului: „Păi când vine un control de la organele competente te întreabă dacă eşti sau nu de acord? Se face controlul şi gata! În primăvara acestui an am avut în control Curtea de Conturi care a verificat anul fiscal 2019. În urma controlului nu s-a găsit nimic ilegal!”.

Pierderi de 250.000 de euro, din cauza pandemiei

Verigeanu explică faptul că 400.000 de lei s-au dus pe cheltuielile cu testări şi materiale de dezinfecţie, iar scăderea cu aproximativ 250.000 euro a veniturilor proprii se justifică prin lipsa vânzării biletelor şi abonamentelor, precum şi pierderea unor sponsori. Aminteşte de asemenea că mai trebuie să vină 500.000 de lei de la Consiliul Judeţean, „din banii bugetaţi pentru anul acesta”.



Acelaşi preşedinte a mai precizat că „toată lumea e plătita la zi până acum. Numai că au apărut cheltuieli neprevăzute cu testările COVID şi materiale de dezinfecţie, şi s-au pierdut bani din cauza interzicerii spectatorilor la meciuri şi pierderea de sponsori”. Dar cu toate acestea, echipa s-a menţinut în top: „Suntem de doi ani pe primul loc în România, jucăm în Liga Campionilor. Avem un buget de circa 1.400.000 de euro din bani publici, de departe cel mai mic buget dintre echipele cu care ne batem”.

„Cele mai importante jucătoare au fost contactate de alte cluburi”

Şi cum s-a pomenit în mai multe rânduri despre „salariul mare” pe care-l încasează, aminteşte că de când este preşedinte „am adus în fiecare an sponsorizări de aproximativ 300.000 de euro”.



Verigeanu mai atrage atenţia şi că scandalul pe buget pune în pericol viitorul clubului: „Deja unele dintre cele mai importante jucătoare au fost contactate de alte cluburi, iar daca situaţia nu se remediază urgent, ele vor fi lăsate să plece”.

„Junioarele Vâlcii cresc mai bine într-un climat de performanţă”

Părerile sunt împărţite şi între iubitorii de handbal. Pentru unii „handbalul înseamnă religie” şi amintesc că: „Prin sângele nostru curg culorile Chimistului, Oltchim şi SCM”. Şi aceştia atrag atenţia că acest scandal poate pune un sport, un club pe butuci: „Echipa de handbal nu se putea naşte peste noapte (nu e big-bang), trebuia să apară de undeva. Sistemul asta a creat-o, bine (se văd rezultatele), dar mai departe trebuie să crească liniar”, referindu-se la mai multe contracte de sponsorizare. „E bine pentru noi vâlcenii că avem un brand cu care să ne mândrim. La o analiză cost - beneficiu sigur ar ieşi pe plus, dacă se ţine seama de imaginea făcută oraşului în afara ţării (suntem un oraş turistic într-o zonă turistică... Junioarele Vâlcii cresc mai bine într-un climat de performanţă înaltă, la fel cum au făcut şi pe vremea Oltchim, parţial si acum - mai timid ca înainte, pentru ca abia „am renăscut din cenuşă”... Este foarte, foarte uşor să distrugi credibilitatea unui club care până la urmă reprezintă România în cea mai prestigioasă cupă Europeană”, susţin cei care consideră că nu s-a făcut nimic ilegal sau imoral până acum.



„Compromisul autorităţilor”

De cealaltă parte, există şi vâlceni care susţin demersul majorităţii consilierilor locali. „Ceea ce se întâmplă la Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti - vârfurile de lance al handbalului feminin românesc - este un compromis al autorităţilor locale menit să ţină locul unor decizii absolut normale ale politicienilor, care însă lipsesc cu desăvârşire. Într-o ţară normală, trebuia să existe o Lege a Sponsorizării care să ajute sportul. Oricât de mult îmi place să văd Vâlcea campioană şi participantă în Liga Campionilor, nu mi se pare normal ca performanţa să se facă cu bani de la bugetul local!”, susţin vâlcenii nemulţumiţi că banii de la buget nu se îndreaptă în aceeaşi măsură şi spre alte sporturi, considerând acest lucru drept „inechitate cruntă”.

„Autorităţile locale trebuie să asigure baza performanţei, nu să bage banii în performanţa în sine”, spun oamenii nemulţumiţi că Vâlcea nu are stadion de 5 stel, o sală a sporturilor modernă, stadioane de rugby, atletism, terenuri de baschet şi fotbal în toate cartierele, sală de gimnastică, de lupte şi judo.

„Nu toţi vâlcenii sunt fete şi nu toţi vâlcenii sunt handbaliste”, amintesc vâlcenii. „Poate că un copil e talentat la gimnastică, dar ce să vezi, nu are condiţii să devină campion! De ce? Fiindcă tot bugetul de la sport se duce la handbal. E frumos handbalul, dar totuşi...”, mai spun internauţii.

Unii merg mai departe şi susţin că: „La SCM nu se face performanţă, se cumpără. Se cheltuiesc milioane de euro bani publici pe jucătoare cu experienţă aduse din toate colţurile lumii, în situaţia în care zeci de fete din Vâlcea nu au mai văzut interiorul unei săli de sport de aproape un an... Ne uităm toţi la Sala Polivalentă ca la Mecca, dar nu putem antrena copiii acolo. Ca de obicei, cumpărăm totul de-a gata în loc să producem noi”, cred localnicii, nemulţumiţi de faptul că „în România, echipele sunt bugetofage”, în primul rând din vina managerilor sportivi: „La ce bazin fantastic de junioare are Vâlcea, tot cu mâna întinsă se stă.”

„Nimeni nu vrea să arunce la gunoi handbalul. Am mai trăit o dramă cu Oltchimul”

Unele voci consideră că este anormal să se ceară în decembrie un supliment de 160.000 de lei pentru bugetul echipei, în condiţiile în care a existat un buget dimensionat clar la începutul anului 2020.

Acestea se arată nemulţumite de salariul mare pe care-l primeşte managerul sportiv şi de faptul că o parte dintre salariaţi ar fi fost angajaţi pe pile: „Nu vă întreb dacă v-aţi primit bani din contractul de 91.000 de lei pentru prestanţă, care o fi aia, nu ştiu, că probabil că da... Nu mai faceţi din această problemă creată de voi, cei care conduceţi acest club, una electorală.. Faceţi ce ştiţi mai bine, rezultatele vorbesc! În rest, mi-ar fi ruşine să comentez în locul unora dintre voi.. că jumătate dintre voi sunteţi puşi acolo de ştiţi voi cine...”

Cei care se poziţionează de partea demersului majorităţii consilierilor local, susţin că există soluţii, dar este nevoie de mai multă transparenţă şi se arată contrariaţi de faptul că s-a cheltuit prea mult pe testări COVID: „Ce rost mai au banii de la CL, dacă CJ mai are de dat 500.000 lei? Pe care teste şi pe cât dezinfectant s-au cheltuit 400.000 lei? Un test e 300 lei pentru sportivi. E vorba de 4 miliarde de lei vechi, totuşi, şi doar de 4 luni de competiţie.... Aţi făcut mii de teste?... Nimeni nu vrea să arunce la coşul de gunoi handbalul. Se vrea o construcţie fără măgării, fără copiii lui bunicu´. O construcţie sănătoasă, că am mai trăit o dramă cu Oltchimul. Se vrea, cred, ceva sănătos, cu oameni care fac performanţă. Florin Verigeanu e unul din ei. Rezultatele vorbesc!”, recunoaşte societatea civilă care consideră că auditul nu poate decât să demonstreze adevărul, nimic mai mult: „Există hârtii. Se face un audit şi gata. Apoi vom vedea ce se întâmplă. Nimeni nu poate să taie hârtiile...”

Ramura de măslin

La finele acestei săptămâni, edilul Mircia Gutău a cerut conducerii SCM să pună la dispoziţia consilierilor locali toate informaţiile despre activitatea din ultimii ani a clubului, pentru a se lămuri toate aspectele legate de gestionarea activităţii Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.





Este vorba despre documentele şi informaţiile solicitate în cadrul întrunirilor comisiilor de specialitate premergătoare şedinţei de Consiliu Local programată în 16 decembrie. Astfel, toţi consilierii locali vor avea posibilitatea de a adresa întrebări privind activitatea SCM, primind răspunsuri documentate direct de la sursă - responsabilii clubului. Pe ordinea de zi „mamut” a şedinţei ordinare pe luna decembrie a Legislativului local (37 de proiecte de hotărâri) figurează solicitarea de rectificare a bugetului SCM.







Vă mai recomandăm şi: