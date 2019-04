VIDEO Dezastru la intrarea în Parcul Natural Bucegi: ”Peste zece ani asta o să ni se pară ceva frumos”

O filmare realizată în data de 2 aprilie 2018, postată pe pagina de facebook Oraşul Buşteni, relevă dezastrul lăsat în urmă de turişti şi localnici. În imagini se văd peste tot pe drumul spre Urlătoarea maldăre de gunoaie, inclusiv canapele, fotolii, saltele uzate aruncate în albia pârâului. Sticlele şi ambalajele din plastic, aruncate de turişi şi aduse apoi la baza muntelui de viitură, au format deja un covor la intrarea în pădure.

O parte dintre aceste deşeuri sunt abandonate la ghenele de gunoi, dar de aici sunt preluate de urşii care coboară din pădure pentru mâncare.

”Cam aceasta este intrarea în Parcul Natural Bucegi....

Mi-am dat seama de faptul că aici degeaba faci ecologizare dacă pubelele de gunoi vor fi în continuare lăsate la îndemână urşilor. Deci, zona trebuie urgent curăţată, dar şi containerele trebuie închise sau introduse în pământ. O alta problema este omul! Se vede clar ce aruncă, ce lasă în urmă....

Acum câteva zile eram cu bicicleta in drum spre Braşov şi din depărtare începusem să văd multe veste reflectorizante în faţa mea. Eram între Timişul de Sus şi Timişul de Jos.... O zona oarecum pustie. Credeam că este ceva cu politie multă pe DN1. Dar când m-am apropiat am văzut că erau oameni ce adunau gunoaiele de pe marginea drumului. Erau vreo 30 şi sigur nu erau voluntari. Mi-a plăcut să văd că cineva se implica chiar şi acolo.

Despre presupusa ecologizare de care va spuneam, înca nu am nici o idee. Şi nici nu vreau sa fie degeaba sau sa fie curat doar o zi.

Am observat faptul că Parcul Natural Bucegi a modificat taxa de vizitare. Era 5 lei pentru 6 luni, iar acum este 10 lei pentru 3 luni. 10 lei ca să ce? Sa mergi la Urlatoarea şi să aluneci pe cele câteva rondele pline de noroi? Cred că lumea trebuie sa viziteze puţin macar pentru inspiraţie judetul Braşov....

Sunt curios sistemul de învăţământ ce face de nu reuşeşte sub nici o forma sa facă oameni din cei ce trec atâţia ani pragurile şcolilor.... Că totul până la urmă ţine şi de educaţie. Ne implicam sau suntem nepăsători toţi, indiferenţi....

Tac... Peste câţiva ani, aici vor fi tone de gunoaie, aşa că acest film o să îl considerăm frumos şi natural”, scrie autorul clipului video.

Nu este singurul loc din zona Văii Prahova unde au fost semnalate astfel de situaţii. În luna martie, reprezentanţii administraţiei locale din Comarnic au ecologizat zona de pe marginea DN1 unde turiştii aflaţi în tranzit aruncă din maşină sacii cu gunoi menajer.

