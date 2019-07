Turiştii străini, şocaţi de mizeria pe care o întâlnesc în Bucegi: „Ai impresia că te-ai rătăcit în groapa de gunoi. E oribil!“

Zeci de mesaje ale montaniarzilor din toată lumea, postate pe site-urile dedicate drumeţiilor montane din întreaga lume (www.summitpost.org, preluate de www.emunte.ro), fac referire la munţii de PET-uri, lipsa pubelelor şi a toaletelor publice, de vechimea instalaţiilor de transport pe cablu din Buşteni şi de cozile imense de la telecabină.

Cei mai mulţi dintre străinii care ajung în Bucegi critică modul în care este administrată zona Sfinxului şi a Babelor. Aglomeraţia de turişti care nu respectă aceste minuni ale naturii, care urcă chiar şi cu maşina în locuri nepermise pentru o fotografie a fost remarată de cei mai mulţi dintre străinii care au ajuns în Buşteni.

”Nu m-am putut bucura de munte aşa cum aş fi vrut, din cauza serviciilor sub orice critică. Angajaţii de la centrul turistic local nu ştiau boabă de engleză, site-ul oficial al parcului este complet inutil, aşa că mi-a fost pur şi simplu imposibil să mă lămuresc pe ce trasee ar fi bine să o iau”, scrie un turist din Lituania. Un alt turist din Austria care a ajuns pe platoul Bucegilor la Sfinx susţine că ” ai mai mult impresia că te-ai rătăcit într-o groapă de gunoi”, conform emunte.ro

Mesajul turistului din Austria este pur şi simplu nimicitor pentru imaginea de ţară unde ai putea să-ţi petreci câteva zile de vacnaţă, dar, din păcate, adevărat.

” Am mers la recomandarea unor prieteni, care ne-au spus să urcăm neapărat cu telecabina, pentru a ne bucura de sus de privelişti, şi să facem traseul de întoarcere pe jos. Aveam aşteptări mari, aşa că dezamăgirea a fost pe măsură. Ca să urcăm în telecabină am stat la o coadă de fix 2 ore într-o căldură de nedescris. Plimbarea în sine a fost amuzantă, pentru că nu mai mersesem din copilărie cu un teleferic semi-antic. Am avut chiar norocul să vedem de sus o familie de urşi. Când am ajuns sus însă… efectiv nu mi-a fost dat până acum să văd aşa ceva. Când am ieşit din clădire am fost întâmpinaţi de un morman de gunoaie, sticle de plastic, sticlă, moloz. Iar asta a fost doar prima impresie, pur şi simplu cu cât te apropiai mai mult de cele mai importante obiective turistice (Sfinxul şi Babele), cu atât ai mai mult impresia că te-ai rătăcit într-o groapă de gunoi. Am fost în excursii montane în întreaga Europă, dar ce am văzut în Bucegi este de departe cea mai urâtă experienţă trăită. Nu sunt genul cârcotaş, pur şi simplu e greu să găseşti o vorbă bună despre acest loc şi despre cei care ar trebui să aibă grijă de el. Cu o asemenea atitudine au distrus un loc care putea deveni o atracţie turistică de prim rang”, scrie Dude_loves_to_travel (Linz, Austria).

Astfel de mesaje nu sunt unice din păcate. Ezequiel B din Barcelona, Spania a fost şi el deranjat de mizeria pe care a găsit-o în Bucegi, dar şi de lipsa de respect a celorlalţi turişti pe care i-a găsit pe traseu: ” Rar mi s-a întâmplat să dau de cozi de oameni pe traseu. Gălăgioşi, nepăsători la frumuseţea naturii, îmbrăcaţi necorespunzător. Am văzut turişti care aruncau gunoaie pe jos! Mizerie cât vezi cu ochii. Nu par munţi de peste 2.000 de metri, ci mai degrabă un deal mai înalt şi mizerabil. Oribil!”

Un alt montaniard din Spania, Ignazio din Cordoba, se arată şi el la fel de dezamăgit de gunoaiele găsite pe munte, dar şi de lipsa pubelelor de gunoi ” Cu excepţia priveliştilor splendide, totul este o dezamăgire, de la un cap la altul. Zona este lăsată de izbelişte, deşi e plină de turişti. Nici măcar un coş de gunoi pe tot muntele, toată lumea aruncă pe jos. Dezamăgitor şi deprimant.”, scrie turistul spaniol conform emunte.ro.

Un alt turist din Hong Kong de această dată a fost dezamăgit de faptul că telecabina din Bucegi a fost oprită timp de 36 de ore, iar oamenii rămaşi pe munte la temperaturi de zero grade nu au avut unde să se adăpostească.

”Vremea e foarte capricioasă, se poate schimba radical de la o oră la alta, iar cei care speră că îşi vor găsi salvarea în telecabină se înşală. Recent, cabina a fost oprită preventiv cu 36 de ore înainte de declanşarea unei furtuni, şi cel puţin 3 oameni au rămas pe munte la temperaturi apropiate de 0”, scrie James0K (Hong Kong)

Ester din Israel scrie că a fost surprinsă în mod neplăcut să alfe că toaletele pe munte sunt de fapt în aer liber, iar nu de puţine ori a avut impresia că sunt oameni care vin special pe munte să arunce gunoaiele.

”Traseul spre Babele/ Sfinx e frumos pentru împrejurimi, poţi face multe opriri ca să admiri peisaje cu adevărat uimitoare. Pietrele în sine sunt interesante, dar în 5 minute ai văzut tot ce era de văzut. Dezavantajul mare este că e plin de gunoi, am avut impresia la un moment dat că sunt oameni care vin special pe traseu ca să-şi arunce gunoiul. La fel de rău, locul pare a fi un fel de toaletă în aer liber, ceea ce îţi poate întoarce stomacul pe dos. Cu cât te îndepărtezi însă de ”civilizaţie”, cu atât locurile se curăţă şi natura se dezvăluie în toată frumuseţea ei”, este mesajul lăsat de turista din Israel.

E adevărat, sunt şi mulţi turişti străini care încearcă să nu vadă mizeria din Bucegi şi îşi îndeamnă prietenii virtuali să vină în România pentru a vedea spectacolul Carpaţilor. Totuşi, numărul acestora pare că este în scădere, faţă ce străinii dezamăgiţi de serviciile primite la cazare, la centrele de turism sau pur şi simplu de ceea ce găsesc pe traseul montan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: