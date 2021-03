Tupeul nemăsurat al profitorului care a mers în vacanţe de lux pe banii donaţi pentru bolnavi. Reacţia Ambulanţei

Bărbatul a fost acuzat că a cheltuit banii strânşi pentru cauze caritabile pentru sejururi la patru stele în Grecia, unde au mers el şi familia sa, dar şi pentru electrocasnice de lux.

Conducerea SAJ Prahova susţine că nu are nicio legătură cu această fundaţie şi îi va cere lui Gustea să nu mai folosească imaginea instituţiei în activitatea asociaţiei pe care o păstoreşte.

Site-ul fundaţiei ambulantaromania.ro nu are nicio legătură cu Serviciul de Ambulanţă Prahova, susţine medicul Mădălin Ipatie, directorul instituţiei medicale. Reacţia conducerii SAJ Prahova vine în contextul în care pe site-ul menţionat apare o fotografie cu trei persoane îmbrăcate în uniforma oficială a Serviciului de Ambulanţă. În plus, emblema fundaţiei conduse de Marius Gustea este ”Steaua Vieţii”, crucea albastră în şase colţuri, simbolul internaţional al Ambulanţei, ceea ce poate creea confuzii în rândul oamenilor de bine care vor să susţină activitatea medicilor şi asistenţilor de la Ambulanţa Prahova (Vezi comunicat).

Captură site ambulantaromânia.ro

Cătălin Duţă, purtătorul de cuvânt al SAJ Prahova, a precizat că cele trei persoane care apar în fotografia postată pe site-ul fundaţiei sunt angajaţi ai Ambulanţei Prahova, iar fotografiile au fost făcute cu mult timp în urmă, când instituţia avea altă conducere.

Duţă a precizat că Serviciul Judeţean de Ambulanţă Prahova nu a avut niciun avantaj material sau financiar din partea fundaţiei conduse de Marius Gustea.

Banii din donaţii, cheltuiţi pe ochelari de firmă şi tratamente stomatologice

Individul a fost condamnat în februarie 2021 de către Judecătoria Ploieşti la închsioare cu suspendare pentru delapidare. El este acuzat că a cheltuit banii fundaţiei, obţinuţi din donaţii şi prin redirecţionarea impozitului de 2%, pe excursii de lux în Grecia pentru el şi familia sa, dar şi pentru alte mofturi scumpe de care au beneficiat soţia şi fiica sa.

Gustea a fost dat pe mâna autorităţilor de către un ploieştean bolnav de leucemie, care a bănuit că o parte din sumele donate de oameni pentru tratamentul său au fost folosite de fundaţie în alte scopuri. Plângerea a fost urmată de ancheta poliţiei şi a procurorilor.

Potrivit rechizitoriului, Marius Gustea a cheltuit, în perioada 2012-2016, 53.000 lei din bugetul fundaţiei ”pentru satisfacerea unor nevoi personale şi ale familiei sale” şi nu pentru nevoile oamenilor bolnavi în numele cărora solicita donaţiile.

Banii Fundaţiei pentru Ambulanţă au fost cheltuiţi, spun procurorii, pentru o vacanţă de nouă zile la un hotel de patru stele, în Grecia, la care au participat preşedintele fundaţiei, Marius Gustea, soţia acestuia şi fiica lor, dar şi prietena acesteia. Nu a fost nici pe departe singura cheltuială de lux acoperită din banii obinuţi din donaţii. Soţia preşedintelui şi-a cumpărat rame de ochelari scumpe, marca Ray Ban, dar şi-a plătit şi cursuri de asistent de farmacie. Fiica lor, în vârstă de 15 ani, a beneficiat de un tratament stomatologic în valoare de ”13.368,10 lei, serviciu medical achitat din sumele fundaţiei”, potrivit rechizitoriului.

Echipamente IT scumpe, cumpărate cu banii donaţi pentru scopuri caritabile

Procurorii au descoperit că o mare parte din banii fundaţiei au fost cheltuiţi pe echipamente IT scumpe (laptop, tabletă, televizor etc), dar şi pe şase telefoane mobile de ultimă generaţie la acea dată (Samsung Galaxy Note 2 N71000, Samsung Galaxy S6 etc). Pe lista achiziţiilor ilegale s-a aflat chiar şi o maşină de tuns iarba.

Preşedintele fundaţiei a explicat în instanţă că maşina a fost cumpărată cu scopul de a ajuta persoanele în vârstă şi ”pentru a impresiona primarii din mediul rural”.

În ceea ce priveşte excursia de lux din Grecia, Gustea a explicat că a fost un team building, activitatea principală fiind ”fotografierea anumitor locaţii, peisaje, instituţii de cult, mesaje sugestive pe nisipul de pe plajă, pe care apoi le publica pe internet şi observa care au cele mai bune reacţii”, a declarat preşedintele fundaţiei în faţa instanţei, potrivit încheierii de şedinţă.

„Pe de altă parte, inculpatul, contrar prevederilor legale şi a scopului pentru care a fost înfiinţată Fundaţia pentru Ambulanţă, şi-a însuşit sume de bani din fondurile fundaţiei cu care a achiziţionat echipamente IT şi de telecomunicaţii în valoare totală de 21.207,06 lei, bunuri care nu au fost înregistrate în inventarul de bunuri mobile al Fundaţiei, nefăcând parte din patrimonial acesteia, ci au fost însuşite şi utilizate în interes personal”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Judecătoria Ploieşti a decis în data de 5 februarie 2021 că Marius Gustea este vinovat de delapidare. A fost codnamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare şi la 90 de zile de muncă în folosul comunităţii, în pacrul ”Constantin Stere” din Ploieşti. O parte din apartamentul pe care îl deţine în Ploieşti a fost pus sub sechestru în vederea recuperării prejudiciului. Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă. Sentinţa a fost deja contestată, iar procesul continuă la Curtea de Apel din Ploieşti.

Comunicatul de presă al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova