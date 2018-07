Primele declaraţii ale creatorului de modă Răzvan Ciobanu, după ce a fost audiat pentru deţinere de droguri

„Pentru a nu sta în fiecare secundă la telefon, am să clarific aici: sunt suspect că aş deţine droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Droguri pe care le-aş fi procurat de la nişte oameni pe care nu i-am întâlnit, cu care nu am vorbit şi pe care nu i-am cunoscut VREODATĂ în această viaţă.



Cam atât am de spus, îmi voi exercita dreptul de a mă apăra. Şi sunt genul de om care învaţă din greşelile trecutului“, a postat pe Facebook Răzvan Ciobanu.

Joi la audieri la DIICOT Ploieşti au mai fost audiate în aceeaşi cauză şi alte VIP-uri, cum ar fi Raluca Bădulescu. Vineri la audieri a venit manelistul Elis Armeanca, iar luni ar urma să fie audiat Oreste Teodorescu.