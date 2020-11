Noul şef al CJ Prahova, pus pe concedieri. Iulian Dumitrescu: „Actuala structură e fără chef de muncă, plină de pile de partid”

„Actuala structură de personal a Consiliului Judeţean, pe de o parte am găsit-o plafonată, fără chef de muncă, fără o cultură a obiectivelor clară, pe de altă parte, hai să spunem, plină de pile de partid”, şi-a explicat Dumitrescu decizia.

În plus, noul preşedinte al CJ afirmă că aceşti angajaţi ar „duce de râpă” obiectivele pe care şi le-a propus.

„Din ce am învăţat la şcoală, din experienţa de viaţă, ştiţi că am avut ocazia să studiez destul în ţara asta sau în lumea asta, am făcut inclusiv la Harvard, acolo te învaţă când te apuci de o treabă trebuie să stabileşti obiectivele, strategia, misiunea ta şi apoi trebuie să ai o structură care să urmeze aceste obiective, această strategie. Strategia noastră ar fi «Prahova pe primul loc», sloganul de campanie, ceea ce înseamnă pentru noi să fim pe primul loc la atragerea de fonduri europene, la o administraţie eficientă, să creăm noi locuri de muncă, să avem spitale noi, curăţenie. Pentru a face asta îţi trebuie o structură de personal în stare să execute aceste obiective. (...) De aceea am hotărât să propunem o nouă organigramă a aparatului de specialitate al CJ şi de asemenea desfiinţarea a două Direcţii”, a explicat noul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova decizia de a face concedieri în cadrul structurii în fruntea căreia a fost ales.

Iulian Dumitrescu dă afară mai mult de jumătate dintre şefi

Acesta a invocat de asemenea „responsabilitatea cheltuirii banilor”,despre care spune că „nu sunt mulţi”.



Astfel, Iulian Dumitrescu a anunţat că pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova, care are în prezent 247 de persoane, a fost propusă reducerea cu 101 persoane. 15 dintre cele 27 de funcţii de conducere ar urma să dispară.

„Economia la bugetul CJ ar fi cam 120 de miliarde de lei vechi pe an sau, pe patru ani, 480 de miliarde”, a explicat noul şef al instituţiei.

Acesta a mai declarat că sunt angajaţi opt pompieri care au ca sarcină să stingă incendiile la CJ, cu salarii 5.000-6.000 de lei.

Dumitrescu a anunţat că propune, de asemenea, desfiinţarea Direcţiei de Plante şi Întreţinere Drumuri Judeţene, care are 55 de posturi, unde salariile se ridică la 4 milioane de lei, echivalentul a ceea ce „au produs” angajaţii direcţiei într-un an.

„Practic, 55 de oameni munceau pentru a produce o cifră de afaceri de 15.000 de lei pe zi sau 1.500 de lei profit ca să plăteşti 55 de oameni. Aici economia o estimăm la, şi dacă am externaliza întreţinerea, ar fi măcar patru milioane de lei pe an, asta înseamnă 16 milioane pe patru ani de zile”, a mai afirmat Iulian Dumitrescu.

Noul şef al CJ Prahova mai susţine desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Pază din cadrul CJ, care are 159 de posturi şi care asigură paza obiectivelor, deţinute de CJ, paza fiind asigurată, parţial şi în urma unor contracte cu privaţi.

„La Direcţia de Pază ne costă 30 de lei pe oră plus întreţinere, echipamente şi tot ce mai e pe acolo, la ce am găsit la ora asta externalizat ne costă 13-14 lei pe oră şi evident că nu putem să continuăm aşa. Aici în mod normal economia ar fi de vrei 80 de miliarde de lei vechi pe an. În total ar fi aproape o mie de miliarde de lei vechi în patru ani de zile”, a mai afirmat Dumitrescu.

Acesta a precizat că din totalul de 101 posturi care ar urma a fi desfiinţate în aparatul propriu al Consiliului Judeţean zece sunt vacante, celelalte fiind ocupate.

Concedierile care ar avea loc în urma modificării organigramei propuse de noul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova ar putea avea loc dacă membrii CJ aleşi în 27 septembrie vor vota propunerea.

Teoretic, PNL, din care face parte Iulian Dumitrescu formează o majoritate împreună cu USR-PLUS, cele trei formaţiuni mergând împreună la alegerile locale pentru CJ Prahova.

Preşedintele CJ Prahova susţine că va continua analiza şi la restul instituţiilor din subordinea CJ Prahova.