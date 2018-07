Elevă de zece la BAC: „Rămân în România pentru că sunt convinsă că poţi să devii cineva şi aici“

Irina a aflat miercuri că este una dintre cele două eleve din Prahova cu media zece la Bacalaureat. A venit la avizierul liceului din Ploieşti unde s-au afişat rezutatele cu inima strânsă de emoţii, dar convinsă că se va afla în primii zece dintre colegii ei care au absolvit în acest an liceul.

Nu s-a înşelat. A fost singura elevă din LMV cu zece, performanţă egalată în Prahova doar de Miruna Georgiana Voinea, absolventă a Colegiului ”Nicolae Iorga” din oraşul Vălenii de Munte.

”Sunt foarte mândră de mine şi de ceea ce am reuşit să fac până acum. N-a fost uşor, dar mi-a plăcut foarte mult să muncesc şi să văd rezultatele foarte bune. Am făcut-o cu plăcere pentru că mi-a plăcut să învăţ foarte mult la matematică şi la fizică. Per total nu a fost greu. Pe viitor vreau să învăţ la Politehnică în Bucureşti sau la Universitate. Vreau să continui cu acest domeniu, matematică, informatică, fizică şi să ajung un programator. O să rămân în România pentru că eu consider că poţi să devii cineva şi în România. Îmi place foarte mult aici şi consider că poate să-mi ofere multe, faţă de o ţară străină”, a declarat Irina Popescu.

O să rămân în România pentru că eu consider că poţi să devii cineva şi în România. Îmi place foarte mult aici şi consider că poate să-mi ofere multe, faţă de o ţară străină

Irina a venit însoţită de mama ei la avizierul şcolii pentru a aştepta afişarea rezultatelor

Irina a venti la avizierul şcolii însoţită de mama sa. Emoţionată de performanţa fiicei sale, Claudia Popescu a declarat că este convinsă că, ”viitorul va fi foarte frumos pentru toţi copiii conştiincioşi. Sunt sigură că vor reuşi aici în România şi chiar am speranţe şi pentru noi toţi datorită generaţiei care va urma”, a mărturisit Claudia Popescu, mama Irinei.

După rezultatele obţinute de elevii prahoveni la sesiunea din vară a bacalaureatului 2018, înainte de contestaţii, liceele prahovene se clasifică astfel:



1.LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" PLOIEŞTI - 100% (au fost doar doi candidati care au si promovat)

2. COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEŞTI - 99.52%

3. COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA - 99,07%

4. COLEGIUL NAŢIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA - 97,21%

5. COLEGIUL NAŢIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEŞTI - 97.21

6. COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEŞTI - 97,12



În coada clasamentului se situează:



LICEUL ECONOMIC "ŞANSA" PLOIESTI unde a fost un singur candidat care a picat şi LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA SÎNGERU, unde din cei doi candidaţi niciunul nu a promovat examenul.