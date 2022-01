DNA Ploieşti trimite în judecată primul mare dosar de corupţie, după cinci ani de pauză. Printre inculpaţi, fostul finanţator al FC Petrolul

Este prima mare anchetă finalizată de fosta structură de elită a DNA Ploieşti după scandalul ”Portocală”, soldat cu decapitarea conducerii acestei structuri de parchet.

Potrivit unui comunicat remis presei în data de 6 ianuarie 2021, DNA Ploieşti anunţa că a trimis în judecată, în stare de libertate, nouă inculpaţi printre care şi o societate privată (SC.Euro Grup SRL) sub acuzaţia de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, săvârşite în forma autoratului şi a complicităţii.



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În perioada 2009-2012, în contextul implementării a două proiecte ce vizau creşterea productivităţii S.C. Euro Grup S.R.L., unul dintre inculpaţi, reprezentant al societăţii menţionate anterior, beneficiind de ajutorul celorlalţi, ar fi depus la Ministerul Întreprinderilor Micii şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri mai multe documente false (procese verbale, documentaţii de ofertare, etc.), în scopul obţinerii de fonduri nerambursabile.

De menţionat este şi faptul că pentru crearea cadrului formal al obţinerii finanţării nerambursabile, acelaşi inculpat ar fi simulat organizarea unor proceduri de achiziţie publică derulată la nivelul S.C. Euro Grup S.R.L, la finalul cărora au fost încheiate contracte de execuţie lucrări sau livrare de bunuri cu societăţi comerciale „agreate”.

Prin aceste demersuri ar fi fost obţinute fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.950.782 lei. În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii faţă de S.C. Euro Grup S.R.L. şi faţă de reprezentantul sau legal. Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă.

În aceeaşi cauză, la data de 17 decembrie 2021, procurorii anticorupţie au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la săvârşirea infracţiunii de prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. În prezenţa avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv: - 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Fostul finanţator al FC Petrolul şi partenera sa, pe lista inculpaţilor

Potrivit portalului instanţelor de judecată, în decembrie 2021, Nicolae Capră, fostul finanţator al echipei de fotbal ploieştene FC Petrolul, condamnat de Tribunalul Prahova la patru ani de închisoare cu executare în dosarul ROMPREST, şi partenera aceastuia, Vârceroveanu Maria Clarisa, au fost trimişi în judecată într-un dosar care are ca obiect infracţiuni de corupţie. Împreună cu Capră, au fost deferiţi justiţiei: Stoica Spirea Daniel, cumnatul lui Florian Walter (Fostul finanţator al echipelor Dinamo, Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti, decedat în primăvara anului 2019), Şelaru Mihai Doru, Dogaru Nicolae Bogdan, Andrei Severin Buzilă Stancu, Căpitănescu Marius Ionuţ, Constantin Trăsnea. Pe lista inculpaţilor se află şi SC EURO GRUP SRL actualmente SC EURO GRUP STELA PRODUCTS SRL, potrivit portalului instanţelor de judecată.



Dosarul privind infracţiunile de corupţie în care apar Nicolae Capră şi alte opt persoane (printre care o societate comercială) au fost înregistrate la Tribunalul Prahova pe 8 decembrie 2021 şi nu a primit încă un prim termen de judecată.

Ultimele dosare de mare anvergură a fost deferite justiţiei de procurorii anticorupţie de la Ploieşti la începutul în anul 2018, inculpaţii fiind, Valeriu Zgonea, preşedinte al Camerei Deputaţilor la data faptei (condamnat la trei ani de închisoare pe fondul cauzei) şi procurorul DNA Mihaela Iorga Moraru, dosar rămas nefinalizat după ce rechizitoriul a fost restituit la parchet.

Din 2018 şi până la finele anului 2020, fosta structură de elită a DNA a intrat într-un con de umbră, confruntându-se cu un scandal ale cărui urmări încă se resimt. Procurorii din întreaga ţară se feresc să lucreze la această structură de parchet. În prezent, la DNA Ploieşti lucrează doar doi procurori, doar unul singur din vechea gardă (Lefter Cătălin, care a preluat şi conducerea unităţii).

Până la izbucnirea scandalului ”Portocală”, la DNA Ploieşti lucrau şapte procurori şi opt poliţişti judiciarişti.

Din lipsă de personal, DNA Ploieşti a devenit unitatea cu cele mai puţine dosare trimise în judecată în ultmii cinci ani, iar cauzele care au ajuns în instanţă nu mai au nici pe departe rezonanţa anchetelor de corupţie realizate anterior scandalului, inculpaţii fiind total necunoscuţi.

