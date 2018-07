Destinaţii ieftine de vacanţă la malul mării. Unde să mergi în România la plajă fără să faci împrumut la bancă

Deşi este un sat mic ce se întinde pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri de o parte şi de alta a DN39, drumul care duce spre graniţa României cu Bulgaria, 2 Mai are marele avantaj al unei plaje generoase, pe anumite porţiuni lată şi de 25-30 de metri.

Intrarea în mare este lină, iar adâncimea apei este constantă la aproximativ 1-1.5 m o bună porţiune astfel că zona este ideală pentru familii cu copii. În plus, datorită digurilor, valurile nu sunt atât de mari ca în Vama Veche, de exemplu.

În dreptul plajelor amenajate, intrarea în apă a fost complet curăţată de pietrele mari, iar pericolul de accdiente este redus.

Turiştii care ajung pentru prima dată în 2 Mai trebuie să ştie că plaja din 2 Mai se împarte prin tradiţie în trei zone: ”la textilişti”, adresată familiilor conservatoare, care preferă să meargă la plajă în costum de baie, golful nudiştilor, o plajă mică, mai ferită de ochii lumii, unde noncoformismul este literă de lege şi, cea de-a treia plajă, numită Golful Mic destinată turiştilor care vor să petreacă vacanţa la cort.

Plaja cea mai mare din 2 Mai, destinată ”textiliştilor” se află la intrarea în sat dinspre Mangalia. Accesul pe plajă se face cu maşina care poat fi parcată pe dig sau într-o parcare (nu foarte mare) amenajată în zona de camping. Pe jos, la plajă se poate ajunge pe mai multe zone de acces care se desprind din DN39.

Plaja pentru ”textilişti” din 2 Mai este generoasă, curată şi amenajată cu umbrare. Un scaun de plajă costă 15 lei pe zi FOTO Diana Frîncu

Plaja destinată turiştilor nonconformişti se află la ieşire din 2 Mai spre Vama Veche. Cu câteva zeci de metri înainte de a ieşi din sat, se desprinde, pe partea stângă, un drum pietruit, care coboară spre faleză. Se poate ajunge cu maşina, dar locurile de parcare sunt limitate şi nu este nimic amenajat în acest sens. Plaja de aici nu este mare, lată de maximum zece metri în zona cea mai generoasă şi lungă de ce mult 20 de metri pare că se micşorează de la un an la altul din cauza alunecărilor de teren. Totuşi este locul unde an de an vin aproape aceeaşi turişti care rămân aproape tot sezonul în zonă. Este un fel de comunitate cu circuit închis, dar fiind o plajă publică oricine este binevenit cu condiţia să accepte obiceiul locului.

În plan apropiat se vede Golful Nudiştilor, iar în plan îndepărtat, Micul Golf FOTO Diana Frîncu

Imediat după Golful Nudiştilor, la 20 de metri mai în faţă, se află probabil cel mai spectaculos loc din 2 Mai, Golful Mic. Cu ani înainte, aici era doar un golf unde trăgeau pescarii, iar pe malul mării se afla o mică pescărie unde veneau de regulă oamenii locului şi turiştii care ştiau ce căutau: saramură de peşte şi hamsii preparate de pescari.Astăzi, Golful Mic, de fapt o plajă izolată, nu neapărat cu nisip fin, este preferată de turiştii care vor să petreacă vara la cort. Preţurile pentru campare sunt simbolice şi variază în funcţie de dimensiunea cortului şi perioada sezonului de vară, între 10 lei şi 40 de lei pe noapte de cort. În preţ intră accesul la toaleta publică, pază şi internet wifi. Pentru duş cu apă caldă se plăteşte între 5 şi 10 lei de persoană.

Unde te cazezi în 2 Mai

Despre satul turistic se spune că oferă posibilitate de cazare oricând, la orice oră şi fără rezervare, doar să nu care cumva să fii pretenţios şi să-ţi doreşti piscină şi lift. Pentru astfel de pretenţii, există alte staţiuni. Pe marginea DN 39 există şi de o parte şi de alta pensiuni curate care oferă cazare în condiţii decente la preţuri pe care nu le găseşti în altă parte a litoralului românesc. De la 50 de lei camera până la 200 de lei, în pensiunile aflate chiar pe malul mării, cam aceasta este plaja preţurilor de cazare din 2 mai.

Preţurile mai mici le puteţi găsi la pensiunile aflate în sat, unde găsi şi gazde care se oferă să prepare mâncarea la prânz şi cină contra cost evident, dar la preţuri mult mai mici decât cele pe care le găsiţi la terase.

Cele mai solicitate pensiuni din 2 Mai sunt cele din zona Golfului Mic, aflate chiar pe malul mării. Pentru a avea garanţia că veţi găsi o cameră disponibilă este bine să rezervaţi din timp. Sunt oarecum cu circuit închis şi au clienţi fideli care vin aici an de an.

Unde mănânci în 2 Mai

Deşi nu are terase luxoase aşa cum sunt cele din Mamaia, în 2 Mai se spune că se mănâncă cel mai bine şi mai ieftin de pe tot litoralul românesc. Specifice zonei sunt preparatele din peşte, hamsiile cu mujdei de usturoi fiind cel mai solicitat fel de mâncare din sat, dar aproape orice restaurant de aici oferă şi mâncare tradiţional românească şi, cum altfel, pizza. În 2 Mai puteţi mânca decent şi mai curat decât în alte părţi, dar totuşi cu picioarele în nisip şi fără să aveţi nevoie de ţinută pretenţioasă.

Intrarea în apă se face lin, nu există bolovani, iar vaurile sunt mici. Pe plajă există în sezon echipaj de salvamari FOTO Diana Frîncu

Ceea ce este specific satului 2 Mai la capitolul mâncare sunt preparatele tradiţionale ale zonei pe care rar le puteţi găsi prin alte staţiuni: şuberec, o specialitate dobrogeană de plăcintă/gogoaşă umplută cu carne sau brânză, după preferinţă, dar şi celebrele sarailii, cataif şi baclavale pentru care trebuie să staţi la coadă şi să cunoaşteţi programul bucătăreselor.

Aprovizionarea în 2 Mai se poate face de la supermarketurile din sat, cam cinci în total, dar suficiente pentru urgenţele fiecărui turist. Băuturile alcoolice, mezelurile, articole de plajă, lactate şi dulciuri au preţuri pe care le găsim în orice alt magazin de cartier din marile oraşe. În plus, Mangalia este la doar 7 kilometri pentru cumpărături mai consistente.

Minusuri

În satul 2 mai nu există un cabinet medical deschis în permanenţă, astfel că pentru urgenţe trebuie să ajungeţi în Mangalia. Este amenajat un dispensar, dar medicul nu este în non stop la program.

Locurile de parcare sunt foarte puţine şi trebuie să aveţi noroc să găsiţi o zonă sigură pentru maşină. Cele mai căutate pensiuni sunt pe marginea Drumului Naţional, iar în curtea lor sunt amenajate fie terase, fie locuri de joacă pentru copii.

2 Mai este o localitate care se dezvoltă în permanenţă, astfel că nici aici nu veţi scăpa de zgomotul specific unui şantier de construcţii.

Deşi pentru unii ar putea fi spectaculos, pe alţii ar putea să-i deranjeze. Este vorba despre Portul Mangalia, situat foarte aproape de plaja pentru ”textilişti”, iar zgomotul specific unei zone industriale nu este cel preferat într-o vacanţă. Spectacolul vapoarelor poate fi fascinant mai ales atunci când fac manevre de intrare sau de ieşire în port.

Alimentarea cu legume şi fructe. În 2 Mai există o zonă destinată producătorilor de legume şi fructe, dar aprovizionarea este deficitară, iar preţurile sunt mari.