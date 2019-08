Cum a fost lăsat în libertate un bărbat reclamat că a pozat în ipostaze indecente o fetiţă de 10 ani din vecini. Bâlbele halucinante ale Poliţiei Prahova

Agresiunea reclamată de părinţii copilului s-ar fi întâmplat joi, 8 august, în jurul prânzului, într-un cămin de nefamilişti din oraşul prahovean Boldeşti Scăieni. Părinţii copilei au sunat la Poliţie pentru a reclama abuzul, iar poliţiştii din localitate au început ancheta.

Mai întâi, au chemat la audieri pe fetiţă şi pe mama ei, joi, în jurul orelor 14.00.

În aceeaşi zi, la ora 15.24, Biroul de Presă al IJP Prahova a anunţat printr-un comunicat oficial că la Boldeşti Scăieni s-a deschis dosar penal în cazul unei fetiţe de 10 ani care susţine că a fost abuzată sexual de un bărbat, vecin, în vârstă de 50 de ani.

”Astăzi, 08.08.2019, am fost sesizaţi în mod direct, de către un bărbat din oraşul Boldeşti-Scăinei, despre faptul că, în jurul orelor 12:00, fiica sa minoră, ar fi fost agresată de către vecinul lor, un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu acelaşi domiciliu. În urma verificărilor efectuate până la acest moment, a rezultat faptul că, astăzi, bănuitul ar fi pipăit-o pe fetiţa de 11 ani, iar anterior, acesta ar fi pus-o pe copilă să se dezbrace, fotografiind-o în astfel de ipostaze şi ameninţând-o cu scopul de a nu spune nimic. În cauză a fost întocmit dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală şi ameninţare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Prahova.

Informaţia a fost preluată de majoritatea site-urilor de ştiri locale şi naţionale. În tot acest timp, însă, Poliţia n-a descins la domiciul suspectului. Bărbatul era acasă, liber să distrugă orice urmă de probă sau să fugă pur şi simplu, pentru că ştirea a fost publicată de mass-media la câteva minute de la primirea comunicatului.

Poliţia a ajuns la domiciliul suspectului, Valentin Robert C., abia în jurul orei 20.00. A fost găsit acasă şi adus la audieri, la sediul Poliţiei Boldeşti Scăieni.

În urma audierii, anchetatorii din Boldeşti Scăieni au realizat că speţa nu este de competenţa lor. Abuzul sexual se pare că nu se confirmă, dar se pare că rămâne în picioare realizarea unor fotografii cu copila dezbrăcată. În astfel de situaţii, suspectul este acuzat de pornografie infantilă, iar cazul este preluat de BCCO şi DIICOT, instituţii competente să cerceteze situaţii de acest fel.

Mai grav este că părinţii fetiţiei susţin că nu este prima dată când bărbatul ar fi agresat copila şi că l-au mai reclamat şi în 2018 la poliţia din Boldeşti, dar ancheta, dacă a existat, nu a avut niciun rezultat.

Surse din Poliţia Prahova au declarat pentru ”Adevărul” că deocamdată nu se confirmă faptul că familia fetiţei a făcut o primă reclamaţie în vara anului trecut, dar că acest aspect urmează să fie verificat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IJP Prahova. Pot exista două variante, familia victimei minte sau poliţiştii din Boldeşti Scăieni au tratat cazul cu superficialitate.

La ora redactării acestei ştiri (vineri, 9 august, ora 12.30) Valentin Robert C. este liber. Bărbatul nu a fost reţinut la finalul audierilor care au avut loc joi noapte, au declarat surse aproipate de anchetă, pentru ”Adevărul”. Nici Poliţia Prahova şi nici DIICOT n-au comunicat oficial dacă există o măsură preventivă pe numele individului.

Povestea fetiţei de 10 ani este dintre cele mai grave. Fiind doar o copilă, se pare că aceasta nu ar fi fost crezută nici de către rude şi nici de autorităţi atunci când s-ar fi plâns că vecinul îi face probleme. Fata locuieşte împreună cu părinţii într-un cămin de nefamilişti din oraşul Boldeşti Scăieni. În acelaşi imobil şi la acelaşi etaj locuieşte şi bărbatul acuzat acum de pornografie infantilă. Apartamentele din acest cămin au baie comună, la capătul culoarului, iar fapta, dacă a existat, s-a consumat la duş, aşa cum povesteşte fetiţa. Practic, suspectul ar fi pipăit-o pe fetiţă la baie şi ar fi forţat-o să se dezbrace, iar ulterior i-a făcut fotografii în ipostaze indecedent. Joi, 8 august, fetiţa s-a întors în cameră abătută, tăcută, iar părinţii au realizat că i se întâmplase ceva. Au insistat să povestească tot şi au decis să sune la poliţie.

Surse din anchetă au declarat că la apartamentul suspectului au avut loc percheziţii şi că au fost găsite imagini în ipostaze indecente cu fetiţa, unele fotografii chiar erau printate.

