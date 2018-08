A început sesiunea de admitere la Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Care este judeţul care a trimis cei mai mulţi candidaţi

Cei mai mulţi candidaţi din această sesiune de examen la Şcoala de Poliţie din Câmpina vin din judeţele din Sud-Vestul ţării. Doljul se află pe primul loc cu un număr de 581 de candidaţi, urmat de Gorj şi Olt, cu câte 554 de candidaţi fiecare. La polul opus se află judeţele Cluj, cu doar cinci candidaţi, şi Satu Mare, cu 9 candidaţi. Din Prahova, judeţul unde se află unitatea de învăţământ, şi-au depus dosarele de înscriere 241 de persoane, dintre care 123 sunt fete.

Este pentru prima dată în istoria şcolii de la Câmpina când numărul fetelor care doresc să urmeze o carieră de poliţist este sensibil egal cu cel al băieţlor: 3.734 de băieţi şi 3.035 fete.

Cei mai mulţi tineri care vin la Câmpina spun că au ales şcoala pentru că după doar un an de zile de cursuri au un post asigurat, un salariu bun şi. nu în ultimul rând un statut social, spun ei, avantaje pe care o altă facultate nu ţi le oferă într-un timp atât de scurt.

”Am ales Şcoala de Poliţie pentru că este de viitor şi pentru că îţi oferă un loc sigur de muncă, iar asta contează în ziua de astăzi. Oferă şi un statut social foarte bun pentru orice absolvent. Este şi un salariu sigur. Este concurenţă mare, dar dacă ştii că eşti bine pregătit, nu conteaza asta. M-am pregătit destul de bine. Am mai candidat şi în iarnă, dar atunci nu am intrat. Atunci am picat la proba scrisă, dar acum sunt mult mai bine pregătit”, a declarat Georgian Laurenţiu Murariu, un tânăr din Teleorman care şi-a depus astăzi dosarul de înscriere.

Candidatele fete sunt cele mai perseverente. Multe dintre ele au venit pentru a treia şi chiar a patra oară să suţină examenul de admitere şi toate spun că experienţa acumulată şi pregătirea intensă, mai ales pentru probele sportive, le oferă garanţia succesului, în ciuda concurenţei foarte mari.

”Asta este ceea ce mi-am dorit întotdeauna. Îmi place uniforma în primul rând, îmi place ceea ce fac ei. Concurenţa nu mă sperie. Cine este bine pregătit face faţă. Pentru mine este pentru a treia oară când dau, dar de data aceasta chiar m-am pregătit. Până acum am picat la sport, dar acum sunt mult mai bine pregătită”, spune o tânără din Vâlcea, care şi-a depus şi ea vineri dosarul de înscriere.

Faptul că tinerii sunt atraşi de un loc de muncă sigur este confirmat chiar de comandantul Şcolii de Poliţie din Câmpina, comisarul Şef Vasile Tache.

”Este o meserie sigură, care le asigură un mijloc de existenţă suficient pentru a trăi în condiţii omeneşti. În acest an sunt mai multe fete decât în anii trecuţi, în procent de 48 la sută din numărul total de candidaţi”, a declarat Vasile Tache.

Sâmbătă urmează cea de-a doua zi de înscriere, iar începând de luni au fost programate probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele sportive, pentru ca în data de 3 septembrie, candidaţii declaraţi admişi să intre la examenul scris.

În acest an subiectele la limba română şi limba străină (franceză şi engleză la alegere) vor fi realizate de profesori civili de gimnaziu de la şcoli civile din Cluj. Subiectele se transmit la Câmpina, în plic sigilat, în ziua examenului. Examenul scris constă în teste grilă cu trei variante de răspuns, care conţin aproximativ o sută de întrebări, cele mai multe la limba română.