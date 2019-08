Îngrijitorii unui centru de plasament acuzaţi că băteau copiii cu handicap au revenit la acelaşi loc de muncă. Director: „N-au interdicţie să lucreze acolo“

Conducerea Direcţiei pentru Protecţia Copilului susţine că angajaţii nu au primit nicio interdicţie din partea procurorilor care îi anchetează.

Nu mai puţin de 12 angajaţi, îngrijitori şi supraveghetori, care lucrau la căminul pentru copii cu dizabilităţi sunt acuzaţi că furau din mâncare celor pe care îi aveau în grijă şi îi băteau cu bestialitate, pe furiş, pentru ca gestul lor să nu fie surprins de camerele de supraveghere. Scandalul a izbucnit în toamna anului trecut, iar o parte dintre îngrijitori şi-au dat demisia, însă cei mai mulţi s-au întors la serviciu şi lucrează în continuare la acelaşi centru.

”Au fost o perioadă sub control judiciar, dar apoi nu au mai primit nicio interdicţie din partea procurorilor. Nu am avut ce să fac, pentru că ei susţin că sunt nevinovaţi şi nu au interdicţie să lucreze în centru. Nu am putut decât să fac în aşa fel încât ei să nu mai intre în contact direct cu copiii”, a declarat Viorel Călin, directorul Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului Prahva, în subordinea căruia se află Centrul ”Sf. Andrei” din Ploieşti.

În octombrie 2018, au avut loc percheziţii la centrul incriminat, iar la finalul acţiunii 15 persoane au fost aduse la audieri. Toate erau angajate ale Direcţiei pentru Protecţia Copilului Prahova. În urma cercetărilor preliminare, 12 persoane au fost reţinute şi duse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti. Ulterior, Judecătoria Ploieşti a decis ca şase angajaţi ai DGASPC să fie arestaţi preventiv, iar ceilalţi au fost plasaţi în control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În prezent, toţi sunt liberi.



Deşi sunt acuzaţi de rele tratamente aplicate minorului şi delapidare, îngrijitorii de la Centrul ”Sf. Andrei” din Ploieşti nu au fost încă trimişi în judecată, chiar dacă a trecut un an de la declanşarea anchetei.

„Dă-le să zacă. Să te ştie de frică“

Ancheta în acest caz a fost declanşată la începutul lunii iunie. Atunci, soţul uneia dintre angajate a făcut publice mai multe conversaţii între soţia lui - cu care se afla în divorţ - şi o altă angajată. Potrivit acestuia, discuţiile dintre cele două femei erau dintre cele mai şcoante, iar bătaia părea să fie un mod de a-i educa pe copiii mai obraznici aflaţi în plasament.

”Când dai...nu îi previi. Te uiţi, dai cât poţi şi îi spui: să nu mai strig la tine de două ori că îţi crăp capul. Nu stai să îl priveşti pe copil şi apoi dai”, ”De mâine pleacă şeful. Poţi să dai liniştită”, ”Dă-le să zacă. Să te ştie de frică. Acum la început. S. îi bate rău. Ai văzut cum ascultă ăia de ea? Dă-le la baie pe furiş”, sunt doar câteva din sfaturile primite de noua angajată a Centrului de plasament de la prietena ei, mai veche în sistem.

După ce aceste discuţii au fost făcute publie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a făcut o anchetă internă, iar protagonistele discuţiei au demisionat. Acestea au fost audiate şi de poliţişti care au deschis în această cauză un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului şi furt.

La patru luni de la dezvăluirile făcute de presă, poliţiştii au descins la Centrul unde erau maltrataţi copiii.

