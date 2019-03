Un pompier abia ieşit din tură s-a întors din drum ca să acorde ajutor victimelor unui accident înaintea sosirii echipajului de descarcerare

Una dintre victime, o tânără de 19 ani, fiica şoferiţei, s-a ales cu traumatism cranio-cerebral şi traumatisme la şold şi la membre şi a fost preluată şi transportată la Bucureşti de elicopterul SMURD chemat să intervină. Celelalte două victime, şoferiţa, de 41 de ani, şi un tânăr de 19 ani, prietenul fetei, au fost transportate la Spitalul Judeţean Argeş.

Cel care a acordat primul ajutor victimelor este plutonierul Constantin Daniel Safta (foto), în vârstă de 30 de ani, de la Secţia de Pompieri Costeşti, care era în timpul liber. „Plecasem de la serviciu de un sfert de oră, când m-a sunat fratele meu, care şi el este pompier. Abia intrase în tură şi ştia că eu tocmai ieşisem şi că urma să mă duc la ţară. Aflase că la Lunca Corbului a avut loc un accident şi a vrut să verifice că nu eu am fost implicat în accident, să ştie dacă sunt bine. Când am aflat de evenimentul rutier, n-am mai virat stânga, am mers drept înainte. Mai erau doi kilometri până la locul accidentului şi m-am gândit că pot fi de ajutor până la sosirea echipajelor. Victimele erau cât de cât conştiente, puteai vorbi cu ele, dar erau încarcerate. Am încercat, de asemenea, să-i calmez pe cei de pe margine, ca să nu le mai sperie. Am reuşit să ajung la doamna care era şofer şi să-i susţin capul, pentru că era suspectă de fractură de coloană cervicală“, a povestit plutonierul Daniel Constantin Safta.

Accidentul a avut loc duminică dimineaţă. Foto ISU Argeş

După sosirea echipajului de descarcerare, alături de colegii pompieri, plutonierul Daniel Safta a acţionat pentru extragerea victimelor şi predarea acestora către echipajele medicale. „Instinctul de salvator l-a îndemnat să se întoarcă din drum şi să meargă la locul evenimentului. Ceea ce a făcut plutonierul Daniel Safta este ceva firesc, un gest de solidaritate, de care toţi ar trebui să dăm dovadă în astfel de situaţii“, precizează oficialii ISU Argeş care duminică l-au declarat pe Daniel „pompierul zilei“.

