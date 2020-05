Un film despre „Experimentul Piteşti“ ar putea fi propunerea României la premiile Oscar

Lansat în toamna anului trecut, „Între chin şi amin” s-a bucurat de critici foarte bune şi de impact la public. Pelicula va putea fi vizionată şi pe Netflix de la 1 iunie. În luna februarie a.c., „Între chin şi amin” a primit premiul de excelenţă la o competiţie prestigioasă internaţională, The IndieFEST, unde de-a lungul anilor au concurat mai multe pelicule distinse ulterior cu Oscar. „Între chin şi amin” a fost distins cu „Award of Excellence Special Mention: Film Feature” şi a primit critici entuziasmante din partea membrilor juriului. Filmul regizat de Toma Enache a obţinut premii importante şi la festivaluri de film de la Londra sau Toronto.

Arpad Szilágyi din Miercurea Ciuc, supravieţuitor al Experimentului Piteşti, a spus după ce a văzut filmul:„A fost aşa ca în film, la închisoarea Piteşti a fost groaza adevărată. A fost tulburător, am plâns după ce am văzut filmul. Faptul că eu am supravieţuit este un miracol. Filmul acesta merită să fie distins cu premiul cel mai mare, cu Oscarul. Însă mai ales să fie văzut de toată lumea, să se ştie cum a fost atunci la închisoarea Piteşti”.

Regizorul Toma Enache ne-a spus că trebuia să meargă cu filmul în turneu în America în luna iunie, în şapte oraşe, însă din cauza pandemiei, turneul s-a anulat.

„Sunt foarte mulţi oameni care după ce au văzut filmul ne-au spus că ar merita să fie propunerea României la Oscar. Ne dorim mult acest lucru, totul depinde de decizia celor de la Centrul Naţional al Cinematografiei, o decizie ce se va lua undeva în septembrie-octombrie. Filmul este o dramă istorică, nu o comedie, nu un film superficial. Iar faptul că l-au văzut deja 30.000 de oameni înseamnă foarte mult”, spune Toma Enache.

Bebe Cotimanis şi fiica lui Hagi, printre protagoniştii filmului

Din distribuţia filmului regizat de Toma Enache fac parte atât actori consacraţi, cât şi tineri talentaţi din noua generaţie: Cezara Dafinescu, Victoria Cociaş, Constantin Cotimanis, Ion Dichiseanu, Petrică Moraru, Vali Popescu, Ana Pârvu, Kira Hagi (fiica lui Gheorghe Hagi), Csaba Ciugulitu, Kim Ciobanu, Laurenţiu Stan, Dragoş Stoica, Mircea Taiss, Bogdan Sălceanu, Remus Stănescu, Teodora Calagiu Garofil. În film apare şi regretatul George Stanca. Filmul „Între Chin şi Amin“ este povestea unui tânăr compozitor, Tase Caraman, proaspăt logodit, care ajunge în iadul reeducării din închisoarea Piteşti. Teribilul experiment este condus de temutul Ciumău, şeful penitenciarului. Prin credinţă, Tase Caraman supravieţuieşte torturilor şi, după ce scapă cu viaţă, compune cântecul „Odă lui Dumnezeu“. Muzica o salvează pe logodnica lui, Lia, chinută de aşteptarea bărbatului iubit. Filmările au fost realizate în satul Corbu, Constanţa şi la Închisoarea Jilava. „Filmările din închisoare sunt la Fortul 13 Jilava, chiar dacă acţiunea se întâmplă la Piteşti, pentru că puşcăria din Jilava s-a păstrat mai bine“, spune Toma Enache, care a fost de mai multe ori la fosta închisoare Piteşti pentru a se documenta înainte de a începe filmările.