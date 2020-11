Tânărul care îi învaţă pe români cum să aibă succes în comerţul online

Tânărul explică de ce e-commerce-ul din România e încă într-o fază incipientă şi care sunt secretele unei pieţe online mai efervescente

Andrei Ungureanu (28 de ani) s-a născut într-o familie modestă din satul Valea Popii, comuna Mihăeşti, judeţul Argeş. Părinţii săi, de meserie profesori, l-au crescut pe el şi pe ceilalţi trei copii ai familiei cu respect faţă de educaţie, ca singura lor cheie pentru o viaţă mai uşoară. Andrei le-a urmat sfatul. În liceu a obţinut de două ori menţiune la Olimpiada Naţională de Psihologie – la Craiova, în 2009, şi la Ploieşti, în 2011.

A urmat Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, unde, în 2012, a fost ales Studentul Anului şi a primit o bursă de 3.000 de lei, din care şi-a cumpărat primul laptop decent şi a mers la mare.

„Am plecat apoi cu o bursă Erasmus la Université de Bourgogne, în Dijon, Franţa. După ce m-am întors în ţară, am plecat să fac practică Erasmus la E-traveli, în Atena, una dintre cele mai mari companii de travel din sud-estul Europei. A fost primul meu contact cu lumea marketingului digital. Acolo m-am ocupat de site-ul din România al grupului avion.ro“, povesteşte tânărul.



După licenţă, a obţinut o bursă din partea Guvernului francez pentru un masterat la Università di Corsica Pasquale Paoli. În timpul studiilor, a făcut mai multe stagii de practică: a realizat o cercetare pe teren, a oferit consultanţă uneia dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din Corsica, Francesca Benvenuti, apoi a mers în Paris pentru a face practică la Petit Futé.



„După practică am fost angajat full-time ca Revenue and Traffic Manager. Mă ocupam de tot traficul site-ului – peste patru milioane de vizitatori unici lunar – şi de monetizarea acestui trafic prin parteneriate de afiliere, advertoriale, bannere display, reclame video, programmatic advertising, deal-uri directe. Eram responsabil de un buget de peste 100.000 de euro lunar. A fost o perioadă foarte încărcată, cu multă muncă, cu mult stres, dar şi cu satisfacţii profesionale mari. Am avut ocazia să învăţ meserie la cel mai înalt nivel, de la unii dintre cei mai buni specialişti în digital marketing din Franţa.“

Primul ghid de digital marketing din România

Andrei n-a vrut niciodată să se stabilească definitiv în altă ţară, iar în 2019 s-a întors în România. A lucrat într-o agenţie de marketing digital şi in-house, iar la jumătatea lunii septembrie a lansat oficial site-ul expertmarketingonline.ro, unde scrie despre digital marketing pentru piaţa din România. „Piaţa

e-commerce din România nu este încă la fel de matură ca cea din Franţa, nici la fel de avansată. Există puţine surse de informare la care pot face apel antreprenorii români cu magazine online. Site-urilemari d in străinătate publică informaţii utile, dar sunt greu de înţeles dacă eşti începător, iar contextul pieţei româneşti este altul – noi avem probleme specifice pentru a căror rezolvare nu găseşti soluţii în publicaţiile străine. Eu mi-am propus să răspund tocmai acestei nevoi: să scriu articole complete, actuale, uşor de înţeles şi aplicate pe contextul pieţei din România despre SEO, PPC, Social Media, optimizarea ratei de conversie“, explică Andrei.

De-a lungul carierei, a lucrat cu mulţi clienţi, din România şi din străinătate, din industrii diverse, inclusiv foarte competitive, precum travel, modă, telecomunicaţii, echipamente industriale şi

consultanţă. Aşa şi-a dat seama de ce poate oferi el pe piaţa de digital marketing. „Există câteva provocări cu care antreprenorii români se confruntă şi pentru care încerc să ofer sprijin. În primul rând, lipsa bugetului. Puţine firme româneşti au bugetul şi resursele necesare pentru a concura cu succes coloşii din străinătate prezenţi pe piaţa din România. Este foarte important ca acest buget să fie folosit cât mai eficient şi să se aleagă doar luptele ce pot fi câştigate, adică nişele unde există încă potenţial de creştere şi concurenţa nu este încă înăbuşitoare.“

O altă piedică pe care Andrei a făcut-o să lucreze în interesul său este lipsa specialiştilor. E greu să găseşti un specialist în marketing online bun, cu atât mai mult cu cât o firmă mică nu-şi permite să angajeze un specialist SEO, un specialist PPC, ci are nevoie de o singură persoană care să facă totul, explică tânărul. „Agenţiile de marketing digital au nevoie să crească calitatea serviciilor oferite. Există încă prea multe colaborări care nu aduc rezultate clientului şi asta creează frustrare şi neîncredere în piaţă.“

„Îmi place să-i ajut pe clienţii relativ mici“

„Mie îmi place să-i ajut pe clienţii relativ mici, la început de drum, pentru că acolo potenţialul de creştere este cel mai mare şi rezultatele pot veni cel mai rapid. Lor mă adresez, în primul rând, prin intermediul site-ului meu şi cu ei în minte creez conţinutul“, spune tânărul.

Însă Andrei se adresează şi persoanelor care îşi doresc o carieră în digital marketing, studenţi, persoane ce vor să facă o schimbare în carieră şi vor să înveţe despre online marketing. „Am scris primul ghid complet din România despre cum devii specialist în digital marketing şi cum obţii primul job. De asemenea, le-am vorbit studenţilor de la specializarea Marketing din cadrul Universităţii «Lucian Blaga» despre această industrie şi primesc multe întrebări pe Facebook sau pe site de la mic antreprenori, la care încerc să răspund de fiecare dată.“

În paralel, lucrează la lansarea unui nou proiect, prima agenţie de monetizare a site-urilor din România. „În perioada în care am lucrat în Franţa am avut acces la tehnologii de monetizare avansate: am instalat un adserver, am instalat header bidding pe site-ul de care mă ocupam, am învăţat foarte multe despre publicitatea programatică şi vreau să aduc această expertiză în România şi să o pun în folosul site-urilor româneşti de conţinut – ziare, reviste online, publicaţii de specialitate“, spune Andrei. Prin intermediul agenţiei va ajuta creatorii de conţinut să instaleze soluţii de monetizare a traficului, dacă nu le au deja, şi să optimizeze campaniile de monetizare. Toate acestea sunt necesare pentru a genera mai mulţi bani din publicitatea online. „Serviciul va fi gratuit pentru site-urile de conţinut, noi vom percepe un comision din suma pe care o generăm pentru client“, precizează Andrei.

Regulile de aur ale e-commerce-ului

Lipsa educaţiei în domeniu este o provocare pe care Andrei a identificat-o după ce a descoperit că foarte puţini dintre clienţii cu care a lucrat aveau suficiente cunoştinţe de marketing digital pentru a avea o colaborare care să aducă rezultate optime.

„Se vor rezultate imediate, dacă se poate ieri, şi nu există răbdare pentru a construi pe termen lung. Există încă o preferinţă pentru campaniile PPC, care aduc trafic imediat, dar plătit, în defavoarea SEO, care aduce trafic pe termen lung, după mai multă muncă, dar gratuit. Apoi, am întâlnit adesea viziunea că un site este o vitrină a proprietarului, şi nu a afacerii. O persoană a cerut să punem o poză mare a lui, cu semnătura, pe prima pagină a site-ului, în defavoarea produselor. Sunt clienţi care ne cer funcţionalităţi care arată bine, fură ochiul, dar nu ajută deloc la vânzare. Un site trebuie să vândă, nu să mângâie orgoliul patronului“.

Andrei identifică rapid erorile din site-uri care sunt o piedică şi frânează vânzările. Spune că sunt câteva reguli de bază care asigură succesul în vânzări online: „Mi-aş dori mult să văd aceste lucruri de bază făcute corect şi toată piaţa din România ar avea de câştigat: trebuie instalat Google Analytics pe site, ca să vezi ce fac oamenii pe site-ul tău; trebuie instalat corect tracking-ul conversiilor, ca să vezi de unde vin vânzările, ce funcţionează şi ce nu; e nevoie de un timp decent de încărcare a site-ului, să nu stăm zece secunde până se încarcă complet; şi e nevoie de o pagină de contact clară, cu număr de telefon, e-mail şi adresă fizică“.

Îţi mai recomandăm să citeşti:

VIDEO Percheziţii într-un dosar de trafic de persoane şi proxenetism. Mai multe tinere, obligate să se prostitueze

Piteştean reţinut după ce şi-a sunat de peste 1.000 de ori fosta concubină, a urmărit-o şi a ameninţat-o cu moartea