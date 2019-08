Tânăra admisă prima la Academia de Poliţie: „Sper că, ieşiţi de pe băncile facultăţii, să găsim soluţii mai eficiente de a combate cazuri ca cel de la Caracal“

Absolventă a Colegiului Naţional Zinca Golescu din Piteşti, Ruxandra-Maria Gondoiu a obţinut media 9,90 la admitere la Ordine şi Siguranţă Publică, acolo unde a fost cea mai mare concurenţă, 1,412 candidaţi pe 234 de locuri. Ruxandra a trecut mai întâi cu brio de probele eliminatorii: examen psihologic, contravizită medicală şi traseu aplicat. La admitere, a obţinut 10 la română, 9,70 la istorie şi 10 la engleză.

”Cazul de la Caracal m-a revoltat atât de mult încât aş vrea să mă îndrept către Criminalistică”

Ruxandra a povestit şi cât de mult s-a pregătit pentru examenul de admitere la Academia de Poliţie.

Orarul său săptămânal era următorul: luni, miercuri şi vineri avea pregătire pentru cele 3 materii : limba română, istorie şi limba străină (engleză), marţea şi joia mergea la pregătire pentru proba sportivă, iar de cele mai multe ori sfârşitul de săptămâna era ocupat de teme la limba română sau engleză şi de recapitulări ale materiei. ”Pregătirea, fie că e fizică, fie că e pentru proba scrisă, ocupă mult timp şi chiar se întâmpla de multe ori să stau să repet până noaptea târziu pentru meditaţia din ziua următoare. Meditaţiile durau 3-4 ore, poate şi mai mult şi în rest cam toată ziua răsfoiam sau scriam”, spune Ruxandra-Maria Gondoiu.

Tânăra mai spune că a ales Academia de Poliţie pentru că este „o instituţie ce îţi asigură un viitor stabil şi te introduce într-un stil de viaţă organizat încă din timpul facultăţii“, iar arma OSP a ales-o pentru că „oferă specializări variate, printre care Poliţia Economică sau Criminalistică“. Mărturiseşte că, dacă media din primul an de facultate îi va permite acest lucru, va alege specializarea Criminalistică.

„Poliţia Economică şi Criminalistică au fost, de când am început pregătirea pentru Academie, cele 2 opţiuni ale mele, dar cazul de la Caracal poate m-a făcut să consider mai bine decizia pe care o voi lua. Este un caz ce m-a revoltat atât de mult încât aş vrea să mă îndrept către Criminalistică. Pot spune că a fost cu adevărat o tragedie şi sper că, odată ieşiţi de pe băncile facultăţii, noi, viitorii poliţişti vom găsi modalităţi mai eficiente decât cele actuale de a combate astfel de cazuri şi, astfel, de a evita tragedii ca aceasta de la Caracal”.

”Trebuie să începem să nu mai tratăm ţara ca pe un proiect lăsat neterminat şi uitat“

Ruxandra nu a luat până acum în considerare posibilitatea de a lucra peste hotare: ”Fiind la început de drum, tind să am o gândire naţionalistă şi să-mi doresc să rămân în ţară. Nu ştiu ce-mi va rezervă viitorul şi dacă voi avea vreodată posibilitatea de a pleca în străînătate, dar momentan sunt destul de hotărâtă să rămân în ţară, măcar până apuc să profesez câţiva ani şi să-mi dau seama cu adevărat de responsabilităţile mele. Sincer, sper să nu-mi schimb opţiunea, pentru că-mi doresc un viitor în care să-mi servesc patria chiar dinăuntrul graniţelor, nu dinafară.

Legat de ce o deranjează cel mai mult la România actuală, Ruxandra spune: ”Cred că e nevoie de mai multă implicare din partea noastră, a tuturor şi trebuie să începem să nu mai tratăm ţara că pe un proiect lăsat neterminat şi uitat. Dacă ceva nu merge bine în ţară, noi suntem problema şi ar trebui să ne mobilizăm şi să ne implicăm mai mult”.

Am întrebat-o pe Ruxandra care este cel mai mare vis al său. ”Îmi doresc să fiu capabilă să ofer ajutor, sub orice formă este cerut şi să contribui la binele general. Cred că de asta mi-am şi ales o carieră în acest domeniu şi cred că faptul că am intrat la această facultate reprezintă începutul împlinirii visului meu”, spune tânăra admisă prima la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

