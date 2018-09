Sucul de gutuie cu măr, preparatul savuros cu multiple valenţe terapeutice

"O gutuie de circa 100 de grame conţine: glucide – 15,3 grame, zaharuri – 12,53 grame, fibre dietetice – 1,9 grame, grăsimi – 0,10 grame, proteine – 0,4 grame, plus apă – 83,8 grame şi degajă o energie de 57 kcal. Aceeaşi cantitate de fruct conţine vitamina A – 40 micrograme, vitamina B3 – 0,2 miligrame, vitamina B6 – 0,04 miligrame, acid folic (vitamina B9) – 8 micrograme, vitamina C – 15 miligrame, vitamin K- 4.5 miligrame, vitamina E- 0.12 miligrame, dar şi minerale precum calciu – 8 miligrame, fier – 0,7 miligrame, Magneziu – 8 miligrame, fosfor – 17 miligrame şi electroliţi precum potasiu – 197 miligrame, sodiu – 4 miligrame", explică specialistul în fitoterapie Elena Badea, care recomandă fructele şi sub forma băuturilor preparate acasă.

Specialistul explică de ce cu tradiţionalul nectar de gutui poate concura oricând sucul proaspăt obţinut din aceste fructe, eventual în combinaţie cu cel de mere, pentru diluare.

Preparat prin presare la rece

"Este vorba despre un preparat care stimulează activitatea pancreasului şi are efect antiinflamator, fiind recomandat adesea ca adjuvant al medicaţiei alopate în insuficienţa pancreatică şi în pancreatită, două afecţiuni foarte dificil de tratat prin metode clasice", precizează Elena Badea.

Gutuile şi merele se taie în cubuleţe sau felii mici şi se adaugă pe rând în storcătorul cu presare la rece. Sucurile obţinute se amestecă în proporţii egale şi se consumă în stare proaspătă.

"Se recomandă câte un pahar din amestecul obţinut din cantităţi egale ale celor două sucuri, în cure de minimum trei săptămâni", explică Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesanatate.ro

Specialistul recomandă consultarea unui medic înainte de începerea unei astfel de cure.