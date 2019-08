Solistul trupei ZOB, Vlad Gorneanu, la un festival rock: „Jandarmii, scârboase creaturi... Copii, mergeţi la şcoală ca să nu ajungeţi jandarmi“

Vlad Gorneanu a spus, într-una din pauzele dintre melodii: „Jandarmii, scârboase creaturi. Or fi jandarmi pe aici?” Acelaşi solist al trupei ZOB a făcut şi un îndemn special pe parcursul concertului: „Copii, mergeţi la şcoală ca să nu ajungeţi jandarmi”.

În 2006, după meciul Dinamo-Steaua, Vlad Gorneanu a luat o bătaie cruntă de la jandarmi, fără să aibă vreo vină, la ieşirea din stadion. Galeriile se bătuseră înainte de meci, iar el nu s-a băgat, pentru că, aşa cum declara, nu a fost niciodată "genul de om violent şi care se bate pe stadion". La încheierea partidei, a aşteptat să iasă ultimul, împreună cu un prieten, fostul său asociat de la bar. "În spatele nostru, la 20 de metri, erau jandarmii. Toţi ăia care se bătuseră erau mult în faţă sau plecaseră. Ne-au luat la bătaie pe noi şi pe câţiva copii care n-aveau mai mult de 15 ani. În zadar a întrebat ce au cu el, pentru că l-au înconjurat, timp în care ii strigau să plece, înjurându-l de mamă. "Dar n-aveam unde să plec, fiind înconjurat. Şi aveau ceva cu morţii mamei. Cum m-am săturat să tot iau omorul de la ei, m-am dat puţin în spate şi am fugit printre ei. A, fugi? De ce fugi, mă, zbang! În timp ce alergam, m-au lovit cu scutul, cu bulanele, cu bocancii, cu ce aveau. Când am ajuns acasă, am observat că piciorul ăsta era umflat (n.red. - piciorul drept) şi nu mai puteam să calc pe el. M-am dus la urgenţă... Ăia care au provocat tot conflictul au scăpat atunci toţi. Asta fac jandarmii tot timpul. Prind pe cine nu trebuie. Până atunci, jur că n-am avut nici un fel de treabă cu Jandarmeria, cu Poliţia, dar de atunci ii urăsc aşa de mult, că nu vreau să am de-a face cu ei", declara la câţiva ani după incident Vlad Gorneanu. După acel incident, Vlad Gorneanu a vrut să-i dea în judecată pe jandarmi, însă prietenii l-au sfătuit să nu se bage. Le-a dedicat totuşi o piesă, "Jandarmii", inclusă in 2009 pe albumul Zulu Oscar Bravo.

Tot sâmbătă seara, pe scena festivalului Stonebird de la Corbi, ajuns la a doua ediţie, au concertat şi The Rock-cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa, Alex Calancea&Lupii şi Bucovina.

La final, pe scenă a urcat rocker-ul american David Reece, fost solist al cunoscutei trupe Accept. David Reece şi-a serbat ziua de naştere pe scenă, împărţind cu fanii tortul pe care l-a primit de la organizatori.

