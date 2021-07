România, groapa de gunoi a Europei: aproape 200.000 de autoturisme second-hand înmatriculate în primele şase luni

Conform datelor furnizate de către ACAROM şi DRPCIV, în luna iunie a.c. au fost înmatriculate 32.454 maşini second-hand, ceea ce reprezintă o creştere de 22,23% comparativ cu luna iunie a anului trecut. În primele şase luni din acest an au fost înmatriculate nu mai puţin de 199.555 autoturisme second-hand în România, o creştere cu 9,95% faţă de perioada similară din 2020.

Înmatriculările de autoturisme noi în ţara noastră au crescut in luna iunie cu 16,65% faţă de iunie 2020, ajungând la un volum de 11.853 unităţi. Pe primele sase luni din acest an nivelul înmatriculărilor de autoturisme noi în România a atins nivelul de 47.698 unităţ, o scădere de 3,87% faţă de perioada similara a anului trecut. Altfel spus, în primele şase luni din acest an au fost înmatriculate de patru ori mai multe autoturisme second-hand faţă de autoturisme noi.

Anul trecut, în ţara noastră au fost înmatriculate 405.045 autoturisme second-hand.

Vă mai recomandăm şi:

Revenire după pandemie. Producţia de automobile în România creşte spectaculos

Se va realiza un nou drum de o importanţă uriaşă pentru uzina Dacia şi furnizorii săi. Care va fi traseul