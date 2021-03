Povestea impresionantă a tânărului abandonat de mamă care a ajuns student la Academia de Poliţie

În vârstă de 20 de ani, Cosmin ne-a dezvăluit şi de unde a pornit dorinţa de a studia la Academia de Poliţie . „De mic am fost învăţat cu regulamentul şi ordinea. Iar la finalul studiilor liceale m-am gândit să aleg ceva stabil. Iar ceva stabil este sistemul militar”, a spus Cosmin.

Admiterea din toamna anului trecut a fost foarte grea. Proba scrisă a avut patru ore şi a avut 90 de întrebări tip grilă, după cum ne-a dezvăluit tânărul. La Academia de Poliţie din Capitală, Cosmin primeşte o bursă socială şi o soldă lunară.

Cosmin Neleţ a absolvit Seminarul Teologic „Iustin Patriarhul” din Câmpulung Muscel, obţinând cea mai mare medie, 9,55. Tânărul ne-a spus şi ce l-a determinat să urmeze un liceu teologic. „În clasa a V-a aveam un profesor care era preot şi ne-a insuflat o pasiune către teologie, către religie. La un moment dat, chiar eram convins că o să fac Facultatea de Teologie, însă destinul a vrut altfel”, ne-a declarat Cosmin Neleţ.

Pe când era elev în învăţământul primar la Câmpulung Muscel la Şcoala nr. 5, aceasta s-a desfiinţat, iar directoarea şcolii a decis ca el şi fratele său geamăn să fie transferaţi la o şcoală privată, şi anume, Şcoala „Sfântul Iacob”. Iar Cosmin spune că din clasa a V-a viaţa lui s-a schimbat cu 360 de grade şi a început să înveţe foarte mult. „La acea şcoală privată profesorii îşi dădeau mult silinţa, plus că se ţinea mult cont de regulamente”.

Crescut de un asistent maternal timp de patru ani

Începuturile vieţii au fost dure pentru Cosmin. ”Suntem în total nouă fraţi, însă pentru că mama nu avea condiţiile necesare să ne crească, am fost dus cu fratele meu Ionuţ într-un centru de plasament pentru copii abandonaţi. De la doi ani la şase ani am fost crescuţi de un asistent maternal. Deoarece soţul acesteia avea probleme de sănătate, după ce am făcut şase ani a trebuit să ne continuăm viaţa la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate din Câmpulung Muscel”, povesteşte Cosmin.

Perioada cea mai grea a fost în 2006. Avea 6 ani pe atunci şi a ajuns cu fratele său la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate din Câmpulung Muscel: „Nu era personal la acel complex, cei mari puneau presiune pe cei mici, erau şi agresiuni verbale. Din fericire, această perioadă dificilă a durat puţin. Iar la acel complex am avut şansa, atât eu cât şi fratele meu, de a primi înţelegere şi afecţiune. Personalul din centru m-a făcut pe mine şi pe fratele meu să ne simţim ca într-o familie”.

Cel mai fericit moment pentru Cosmin a fost atunci când a fost admis anul trecut la Academia de Poliţie: „Nu îmi venea să cred”.

Un moment dureros pentru Cosmin a fost atunci când a fost admis la Seminarul Teologic din Câmpulung Muscel, iar fratele său a plecat la o şcoală de meserii din Ploieşti. ”Eu şi fratele meu Ionuţ ne-am despărţit atunci când eu am fost admis la Seminarul Teologic din Câmpulung Muscel, iar el nu. A fost cel mai dureros moment, dar încet-încet ne-am obişnuit. Ionuţ, Nică, aşa cum îi spun eu, a plecat la şcoala de meserii ”CONCORDIA” Ploieşti, iar eu am rămas în centru, la Câmpulung Muscel. Cu toate că iniţial mă gândeam că voi urma Facultatea de Teologie şi voi deveni preot, pe la sfârşitul clasei a XI-a, am fost sigur că vreau să fac tot ce trebuie pentru a urma cursurile Facultăţii de Jandarmi, din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Ştiam că nu va fi uşor. Însă era visul meu”, spune Cosmin.

„Nu am condamnat-o că ne-a privat de dragostea de mamă”

Cosmin Neleţ şi-a cunoscut prima oară mama naturală în 2009, pe când avea nouă ani şi s-a făcut o anchetă socială. „Mi s-a părut o persoană necunoscută. Însă nu am condamnat-o vreodată pentru că ne-a privat de dragostea de mamă, pentru că am văzut cu ochii noştri că nu avea cum să ne crească. Până la urmă a fost foarte bine că s-a întâmplat aşa, că dacă nu ar fi fost aşa sunt sigur că nu ajungeam unde sunt acum. Totul răul spre bine, cum se spune”. Cu mama se mai vede ocazional. Aceasta locuieşte în comuna argeşeană Domneşti. Ionuţ Neleţ, fratele lui Cosmin lucrează la Ploieşti în domeniul HoReCa.

Cosmin îşi aminteşte că atunci când era elev la şcoală erau momente neplăcute când se uita la colegii săi care aveau telefoane mobile, iar el nu. Însă la un moment dat, pe când era în clasa a VIII-a, un coleg de clasă al cărui tată muncea în Germania, le-a adus lui şi fratelui său câte un telefon mobil. „A fost un moment cu adevărat emoţionant gestul colegului meu de atunci şi al tatălui său”, spune Cosmin.

”Îmi doresc să fac bine în jurul meu şi să nu dezamăgesc oamenii care mi-au fost alături, pe cei care au avut grijă de mintea şi de sufletul meu. Şi mă refer la personalul din Centrul de la Câmpulung Muscel în care am crescut şi care pentru mine e ACASĂ, la profesorii care au crezut în mine, care m-au sprijinit şi care mi-au spus tot timpul că pot fi cine vreau eu să fiu. Le mulţumesc tuturor şi le voi fi recunoscător, pentru totdeauna. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru minunile din viaţa mea, pentru tot ce am trăit şi voi trăi de acum încolo”, adaugă Cosmin, care în timpul liber este şi voluntar SMURD.

Cosmin este voluntar SMURD în timpul liber FOTO: arhiva personală

Cosmin ar vrea ca în viitor să înfiinţeze un program naţional prin care să fie oferite meditaţii gratuite pentru copiii şi tinerii din centrele de plasament. „Costurile meditaţiilor sunt ridicate şi un copil dintr-un centru de plasament nu şi le poate permite”, spune Cosmin.

Geanina Creţu, directoarea Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate din Câmpulung Muscel, spune despre Cosmin că ”este mândria” centrului. „Rar mi-a fost dat să întâlnesc un copil atât de determinat şi de dornic să facă din visurile lui realitate. Sunt convinsă că va deveni un om valoros, un model, un lider, un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Îi mulţumim pentru lecţia pe care ne-o dă tuturor. Pentru că, da, trebuie să o spun, Cosmin este o adevărată lecţie de viaţă pentru noi toţi”, afirmă directoarea.

Exemplul lui Cosmin Neleţ este o dovadă palpabilă că, atunci când îţi doreşti ceva cu adevărat, reuşeşti. În ciuda tuturor dificultăţilor prin care a trecut, Cosmin nu s-a dat bătut vreodată.

