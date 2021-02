Noul city manager din oraşul condus de Elena Lasconi, o tânără cu o minte sclipitoare. Salariul uriaş la care a renunţat în America

Ioana Marcu are un CV impresionant FOTO: Facebook/Ioana Marcu

Ioana, care este originară chiar din Câmpulung Muscel, are 33 de ani şi a absolvit Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” din oraş în 2006, obţinând cea mai mare medie la bacalaureat din Argeş şi a treia din România. Ioana Marcu este licenţiată în Relaţii Economice Internaţionale la ASE Bucureşti, având şi un master în Geopolitică şi Afaceri Internaţionale tot la ASE Bucureşti. Ioana Marcu era consilier local din partea USR din toamna anului trecut, însă odată cu numirea în noua funcţie şi-a dat demisia din Consiliul Local.

„Este o foarte mare fractură între aşteptări şi realitate, şi în bine şi în rău, în sensul că privim funcţionarii publici ca pe nişte stătători profesionişti degeaba şi nu sunt toţi la fel. Există în administraţia locală din Câmpulung Muscel oameni ce sunt pe baricade la muncă timp de 12 ore pe zi şi de-abia se mai mişcă de dureri de spate. Evident, avem şi exemplele opuse. Sunt mulţi oameni în administraţia publică necoordonaţi şi expuşi. Mulţi dintre ei nici nu au ieşit din Câmpulung. Şi atunci este foarte greu să vorbeşti despre digitalizare în condiţiile în care ei purtau corespondenţa oficială de pe adresa personală de e-mail, nimeni nu s-a ocupat să le facă adrese oficiale de e-mail la Primăria Câmpulung. Erau şi angajaţi ce lucrau exclusiv pe hârtii. Încet-încet începem să digitalizăm activităţile”, spune Ioana Marcu.

„Ioana a renunţat la o carieră de succes în America”

Ioana Marcu a lucrat doi ani şi trei luni pentru gigantul HP. Performanţele la acest loc de muncă i-au adus distincţia HP Young Talent, ce premia 2 din 2.000 de angajaţi şi le oferea şansa de a lucra într-un birou din străinătate, în acest caz Barcelona.

Ioana Marcu a făcut consultanţă în afaceri în America pentru companii gigant de peste Ocean, precum Johnson&Johnson, Valssis, KOWA Pharma sau BIVI.

„Ioana are toate calităţile necesare unui bun administrator local. Este o persoană proactivă, are spirit antreprenorial, iubeşte Câmpulungul, este deşteaptă, lucrează în echipă şi este lider incontestabil. Are un CV impresionant şi ce nu se ştie este că a renunţat la un salariu mult mai mare şi o carieră de succes în cele mai grozave firme din SUA pentru a lucra în slujba câmpulungenilor”, ne-a declarat primăriţa Elena Lasconi.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Elena Lasconi se operează: „De aproape un an duc pe picioare o suferinţă fizică permanentă”

Impresionant. Cum s-au strâns banii pentru renovarea unei secţii de pediatrie în doar şase zile