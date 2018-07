Noi detalii în cazul femeii împuşcate de poliţişti în timpul urmăririi unei maşini. Ce l-a dat de gol pe şoferul băut

Bărbatul, pe numele său Gabriel Petcov, a refuzat să sufle în etilotest, iar ulterior a acceptat să meargă la spital pentru i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul le-a spus poliţiştilor că acceptă să meargă la spital doar dacă în procesul-verbal se va menţiona că el nu era la volan şi că se afla în dreapta.

”Afirmaţia şoferului cum că nu s-ar fi aflat pe scaunul din stânga este total neadevărată din două motive. Primul ar fi că cei doi poliţişti l-au extras de pe scaunul din stânga, iar la operaţiune a fost martor şi un elev. Asta înseamnă că e cuvântul lui împotriva cuvântului a doi poliţişti şi a unui elev, toţi trei fiind de faţă. Plus că scaunul din dreapta are urma de glonţ. Femeia e împuşcată, el nu. Pe scaunul din stânga nu e nicio urmă de glonţ. Matematică simplă”, ne-au declarat surse judiciare.

Şoferul băut are un cazier foarte bogat

Gabriel Petcov are un cazier foarte bogat. În 2000 a fost condamnat pentru furt calificat şi violare Bărbatul şi cu fratele său sunt foarte cunoscuţi în comuna argeşeană Hârseşti pentru numeroasele furturi comise. Fratele bărbatului va ieşi din închisoare peste o lună. În 2010 a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru conducere fără permis. Şi mai are încă două condamnări a câte trei ani de închisoare cu suspendare, plus o amendă pentru conducere fără permis. În 2013 a fost prins băut la volan, i s-a luat permisul. Tot în 2013, la câteva săptămâni după ce i s-a luat permisul, Gabriel Petcov a fost prins conducând ilegal o maşină.

În noaptea de marţi spre miercuri, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Lunca Corbului, care se aflau în misiune în comuna Bârla, l-au recunoscut pe bărbatul aflat la volan şi au bănuit că e ceva suspect, motiv pentru care au pornit în urmărirea maşinii conduse de acesta. Când a oprit maşina, poliţiştii s-au repezit să îl imobilizeze. În timp ce Gabriel Petcov era imobilizat, femeia aflată pe scaunul din dreapta a ieşit din maşină şi s-a dus într-o curte. După câteva minute, poliţiştii au văzut-o pe femeie uitându-se la ei şi ţinându-se de mână, având pete de sânge pe braţ. Glonţul tras de poliţişti i-a intrat în braţ. Femeia a stat doar o zi în spital, glonţul fiindu-i scos la scurt timp după incident.