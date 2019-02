Mama care a demascat practica „plicului pentru educatoare“ îşi ia copilul şi pleacă în Anglia: „Să nu vă mai văitaţi că vreţi o ţară ca afară!“

Mihaela Petrescu, o mamă din Piteşti indignată de neajunsurile sistemului de învăţământ românesc, spune că a decis să plece definitiv în Anglia pentru a-i asigura un viitor fiicei sale. Femeia a ajuns cunoscută în toată România în vara anului 2018.

Atunci a demascat pe un ton vehement faptul că părinţii copiilor de la grădiniţa unde învăţa fiica sa obişnuiesc să lase într-o cutie poştală plicuri cu bani destinaţi educatoarelor. Recipientul pentru plicuri a fost instalat de asociaţia de părinţi de la grădiniţa de stat „Căsuţa Poveştilor“ din Piteşti chiar în incinta încăperii în care copiii îşi desfăşoară activităţile.



Tânăra mamă s-a adresat Finanţelor din Piteşti, Inspectoratului Şcolar General şi Ministerului Educaţiei, reclamând că n-a primit niciodată chitanţă pentru sumele de bani pe care le-a depus timp de trei ani, la rândul ei, în respectiva cutie.



Aşteaptă un răspuns de 7 luni



Mihaela Petrescu spune că, după ce „şi-a pus în cap“ părinţii şi cadrele didactice de la Căsuţa Poveştilor, a fost nevoită să-şi mute copilul la altă grădiniţă de stat. Femeia afirmă că a înşirat în cererea de mutare inclusiv motivele pentru care a solicitat transferul copilului. Fetiţa n-a fost însă primită la altă grădiniţă, motivul invocat fiind că nu mai sunt locuri, o problemă comună în învăţământul preşcolar românesc. Convinsă că se va confrunta cu o avalanşă de refuzuri şi la celelalte grădiniţe de stat, piteşteanca şi-a înscris copilul din toamna anului 2018 la o unitate privată de învăţământ.



De atunci, a aşteptat răspunsuri la petiţiile trimise instituţiilor statului. Singurii care au reacţionat au fost şefii Inspectoratului Şcolar Argeş care s-au rezumat doar la a recomanda sistarea respectivei practici.

Petrescu spune că felul în care a fost tratată sesizarea a fost picătura care a umplut paharul. La sfârşitul săptămânii trecute, femeia a plecat în Anglia, unde şi-a găsit un job în turism şi afirmă că, în cel mai scurt timp, îşi va aduce şi fetiţa pe care o creşte singură. La plecare, femeia a transmis autorităţilor un mesaj.



Mesajul transmis autorităţilor



„«Vă mulţumesc» frumos că aţi tratat problemele legate de banii plătiţi pe educatoare cu cea mai mare seriozitate, adică zero! Pentru voi, plata acestor opţionale fără chitanţă individuală este cât se poate de normală şi legală şi, mai ales, spuneţi că nu se ştia de această practică (în realitate, stipulată în contractul cu grădiniţă). «Vă mulţumesc» frumos că mi-aţi explicat că în România se pot da cadouri (dar cine vrea să dea, nu să fiu obligată sau şantajată). «Vă mulţumesc» că, înainte de aceste două probleme, aţi tratat cu «foarte mare seriozitate» problema copilului meu, când nu îşi dezvoltase încă capacitatea de a urina controlat în timpul somnului şi, după ce am fost pusă la colţ de doamna educatoare, doamna inspectoare care trebuia să îmi rezolve problema nu a făcut nimic pentru copilul meu, ba, mai mult, a transmis absolut tot ce îi comunicasem doamnei directoare“, scrie Mihaela Petrescu.



Femeia se adresează, în special, conducerii IŞJ Argeş şi oficialilor Ministerului Educaţiei. „Domnule Inspector Teodosiu, m-aţi întrebat când am venit la dumneavoastră în birou de ce m-am adresat presei? După tot ce s-a întâmplat, după toate sesizările făcute de mine, în care v-aţi spălat pe mâini aruncând pisica de la unul la altul, dumneavoastră nu mi-aţi rezolvat nicio problema! Nici presa nu a rezolvat-o, însă prin intermediul ei au aflat şi cetăţenii oraşului câte nereguli se fac într-un sistem de învăţământ preşcolar. Am fost singura care a avut curajul să înfrunte un sistem putred până în măduva oaselor, un sistem ce nu mai are şanse de vindecare. În afară de faptul că autoritaile locale s-au spălat pe mâini de această problemă, autorităţile naţionale nici măcar nu m-au băgat în seamă, să-mi trimită un răspuns la un mail oficial. «Mulţumesc» pe această cale Ministerului Educaţiei pentru răspunsul la solicitarea mea adresată în dată de 9.07.2018. De peste 7 luni aştept un răspuns, ca cetăţean al acestei ţări la mai multe probleme ce nu au fost rezolvate de către autorităţile locale din Piteşti“, spune Mihaela Petrescu în mesajul transmis prin intermediul ziarului „Adevărul“



„Să nu vă mai văitaţi că vreţi o ţară ca afară!“



Pentru că părinţii celorlalţi copii de la grădiniţă au atacat-o violent după ce-a reclamat problema banilor pentru educatoare, Mihaela Petrescu le-a adresat şi lor un mesaj.



„Dragi părinţi, atâta timp cât unii dintre voi vă ridicaţi şi cereţi celorlaţi să dea bani pentru «doamne», să nu vă mai văitaţi pe la colţuri că vreţi o ţară ca afară! Atâta timp cât sunteţi de acord şi plecaţi capul când vi se cer bani, sunteţi în aceeaşi barcă cu cei ce pretind aceşti bani pentru doamne. Practica asta vine de pe vremea lui Ceauşescu când se dădea şpagă pentru un pui sau o cafea. Vedeţi, dragi părinţi, ce vi s-a transmis? Uitaţi-va bine în oglindă, tot aşa vor face şi copiii voştri când vor creşte! Ştiu, cu siguranţă, că sunt mulţi părinţi care îmi dau dreptate, însă nu mulţi au avut curajul meu de a înfrunta o clasa întreagă de oameni obedienţi. Diferenţa între mine şi voi este asta: eu îi voi transmte copilului meu să nu plece capul în faţă nedreptăţii, să ia atitudine când i se cer bani nejustificat şi niciodată să nu urmeze o turmă doar de teamă că va fi marginalizat“, mai scrie Mihaela Petrescu.



Reacţia conducerii IŞJ Argeş



Dumitru Tudosoiu, inspectorul general al IŞJ Argeş, recunoaşte că sistemul de la Grădiniţa „Căsuţa Poveştilor“ ridică o serie de semne de întrebare: „Practica a fost cumva propusă şi agreată de către părinţi, drept modalitatea prin care fiecare să-şi achite contribuţia către grădiniţă, acel supliment de hrană pe care-l plăteşte fiecare părinte pentru copilul lui care participă la programul prelungit. Într-adevăr, şi mie mi s-a părut extrem de ciudat, adică mi se părea normal ca tu, ca părinte, să te duci la casieria unităţii, să primeşti o chitanţă, nu să laşi banii acolo şi undeva, la finalul lunii, să se emită o chitanţă pe numele tău, pe care o ridici sau nu. Le-am întrerupt orice practică de genul acesta, să nu se mai nască alte comentarii şi alte semne de întrebare (...). Dar nu cred că doamna pleacă pentru că nu-i e copilului ei bine la grădiniţă“, a replicat Dumitru Tudosoiu, şeful IŞJ Argeş.



Cutia în care se colectau banii de la părinţi la Grădiniţa Căsuţa Poveştilor FOTO Mihaela Petrescu

Scandalul generat de demascarea cutiei pentru bani

Potrivit Mihaelaei Petrescu, în vara a anului trecut, la începutul lunii iunie, casiera asociaţiei de părinţi de la Grupa „Steluţelor“, acolo unde era înscrisă fetiţa sa, atunci în vârstă de 5 ani jumătate, i-a cerut 100 de lei pentru organizarea unei petreceri de sfârşit de an şcolar. Mihaela Petrescu a refuzat să plătească şi i-a atras atenţia că practică este ilegală, deşi aproape toţi ceilalţi părinţi au achitat banii integral sau parţial. În total, s-au strâns, în total, 2.200 de lei, mult peste costurile uni serbări, din punctul său de vedere. Asociaţia de părinţi şi conducerea grădiniţei au convocat-o pe femeie la o şedinţă la care tânăra mămică susţine că a fost supusă unui linşaj verbal, în care i s-a reproşat că denigrează unitatea şi în care nu i s-a justificat decât o parte din banii strânşi, iar în urma presiunilor mamei revoltate, casia grupei, o altă mămică din asociaţia de părinţi, a returnat cotizanţilor banii plătiţi în plus. Femeia le-a mai spus că nici existenţa cutiei poştale în care se colectează plicuri cu bani n-ar fi legală

Casiea asociaţiei de părinţi a explicat atunci că suma de 100 de lei pentru serbare a fost stabilită pe WhatsApp: „ Doamna Petrescu n-a participat la şedinţele cu părinţii şi nici din grupul de WhatsApp nu face parte. Din grupa noastră, copiii pleacă la şcoală în toamnă. Mai puţin feţiţă acestei mămici, care schimbă grupa în fiecare an, cu scandalul de rigoare. Au fost prezenţi 27 de copii la serbare. S-au strâns 2.200, dar nu am cheltuit decât 1.100. La sedinţa din 14 iunie am dat restul părinţilor care au contribuit cu mai mult. Le-am prezentat toate chitanţele“, explica, atunci, pentru „Adevărul” casierul clasei.

Conducerea grădiniţei: ”Au vrut să-şi ia «La revedere!» într-un mod plăcut”

Poziţia conducerii grădiniţei a fost că unitatea n-a fost implicată deloc în colectarea banilor pentru serbare.

„Eu, ca reprezentant al instituţiei, nu am ştiut de această organizare a părinţilor. A fost numai organizarea dumnealor, cum au vrut să-şi ia «La revedere!» într-un mod plăcut, iar noi n-avem nicio implicare“, a precizat, pentru „Adevărul”, după izbucnirea scandalului, Daniela Petre, directorul grădiniţei „Căsuţa Poveşţilor“.

Cât despre cutia din interiorul grădiniţei, în care părinţii pun plicurile cu bani, directorul grădiniţei spune că este, de asemenea, doar problema asociaţiei de părinţi. „Este vorba de modul de organizare al asociaţiei pentru a strânge bănuţii pentru activităţile extracuriculare. Fiecare casier s-a organizat cum a putut de cuviinţă, ca să-i fie uşor şi si dumnealui şi să le fie uşor şi celorlalţi părinţi. Pentru fiecare acest lucru s-au eliberat bonuri fiscale de către asociaţie. Doamna Petrescu nu a luat legătura niciodată cu casiera (...). Doamna n-a participat la nicio şedinţă“, explica directorul grădiniţei.

