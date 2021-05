Locuri de parcare amenajate direct pe trotuar într-un cartier din Piteşti

Strada Exerciţiu se află în cartierul cu acelaşi nume din Piteşti, aproape de stadionul Nicolae Dobrin, la 15 minute de mers pe jos până în centrul oraşului. Nici Primăria Piteşti şi nici Poliţia Rutieră nu au avut reacţie până în acest an, deşi cetăţenii au avut mai multe sesizări şi reacţii.

„Pe strada Exerciţiu din Piteşti, lângă restaurantul Carpaţi, există un trotuar ce este foarte circulat, trec zilnic sute, dacă nu chiar mii de oameni pentru că sunt multe magazine la parter.

Primăria Piteşti s-a gândit să facă pe acolo 12 locuri de parcare pe trotuar, care sunt şi ilegale pentru că nu poţi ajunge la ele decât circulând pe trotuar.

Cum de primăria a recepţionat această lucrare şi cum de poliţia rutieră nu băgă de seamă?

În loc să ofere o calitate urbană pentru sute de oameni care ar putea merge pe acolo pe la umbră şi răcoare şi să nu mai fie deranjaţi când se suie maşinile pe trotuar ca să ajuncă la locul de parcare, primăria s-a gândit să umple şi acel trotuar de maşini”, spune arhitectul Dragoş Alecsandru, unul dintre cei care au sesizat neregula.

El este de părere că măcar o parte din trotuar ar trebui redat spaţiului verde şi pietonilor. În opinia sa, pentru a îmbunătăţi calitatea urbană în zona aceea, Primăria Piteşti ar trebui ca în locul celor 12 locuri de parcare să se planteze platani, dar nu în alveole inestetice, care sugrumă copacii şi nici nu lasă apa să se infiltreze, ci în dale înnierbate, de aceeaşi lăţime cât sunt acum parcările, adică 2,5 metri.

Fostul primar: „A rămas trotuar suficient”

Actualul primar Cristian Gentea consideră că nu este normal că s-au amenajat acele locuri de parcare direct pe trotuar. „Nu mi se pare deloc în regulă să faci locuri de parcare pe trotuar. Locurile de parcare au fost amenajate în 2017, fiind vorba de o decizie a lui Cornel Ionică, primarul de atunci. Ştiu că sunt nemulţumiri ale oamenilor, am pe agendă această problemă şi voi cere o analiză în comisia de sistematizare a circulaţiei rutiere şi pietonale, la următoarea şedinţă! Voi propune, în condiţiile actuale, redarea în circulaţia pietonală a spaţiului public a cărui destinaţie a fost schimbată, în administraţia trecută prin decizia primarului, din trotuar în parcare publică cu 12 locuri”, precizează Gentea.

Parcarea pe trotuar a fost amenajată într-o zonă pietonală aglomerată FOTO: Denis Grigorescu

Fostul primar Cornel Ionică (PSD), cel în al cărui mandat s-a luat decizia realizării de locuri de parcare direct pe trotuar, este însă liniştit. „A rămas trotuar suficient… S-a micşorat din acea suprafaţă a trotuarului doar. Sunt vitale locurile de parcare, unde duci oamenii ăia? Fiecare loc de parcare este extraordinar, contează foarte mult. Eu nu am gândit acum patru ani personal acele locuri de parcare de pe trotuar, nu locuiesc acolo. Unde am găsit posibilitatea, m-am luptat să fac locuri de parcare. Propunerea acelor locuri de parcare de pe trotuar nu a venit de la mine, dar am agreat-o. Da, locurile de parcare sunt pe trotuar, însă pietonii au spaţiu de circulaţie suficient. Cei care sunt pietoni să nu uite că în acelaşi timp sunt beneficiari ai mijloacelor de transport de orice fel. Viaţa este legată de volan, vrei nu vrei… Nu îmi amintesc dacă a fost vreun aviz de la Poliţia Locală sau de la Rutieră pentru amenajarea locurilor de parcare pe trotuar. Nu s-a întâmplat mare lucru… Nu este nicio problemă dacă se va reveni la destinaţia iniţială”, a declarat pentru „Adevărul“ Cornel Ionică, în prezent consilier local.

