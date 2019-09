Două surori de etnie romă, spaima piteştenilor care merg la mall. Femeile au dat zeci de spargeri în ultimii trei ani

Robertina Sandu, una dintre hoaţe, are doar 19 ani FOTO: curier.ro

Între 23 ianuarie şi 1 iunie a.c., Sandu Robertina-Adela a dat nouă spargeri în maşini, opt dintre furturi fiind comise la maşini parcate la Vivo Mall Piteşti, Aceasta a furat împreună cu sora ei Graţiela Sandu zeci de mii de lei, haine, bonuri valorice, cosmetice şi sticle de vin.



Deşi are zeci de spargeri la activ în ultimii trei ani, femeia a făcut doar câteva zile de arest preventiv în acest an şi alte câteva zile anul trecut. Robertina Sandu a scăpat de mai multe dosare pentru furt în 2017 şi 2018 ca urmare a împăcării părţilor. Patru şoferi păgubiţi s-au constituit părţi civile şi cer despăgubiri, procesele urmând a începe în a doua jumătate a lunii septembrie. În total, Robertina Sandu are 10 dosare pe rolul instanţelor din Argeş.

Graţiela Sandu, sora sa, care are zeci de dosare de furt la activ, este în arest preventiv la Poliţia Argeş de la începutul lunii iunie. Asta deoarece femeia fusese condamnată pe 6 decembrie 2018 de magistraţii Judecătoriei Piteşti la un an de închisoare cu suspendare, cu termen de supraveghere de 4 ani. Iar furturile au fost comise în perioada acestui termen de supraveghere. Pe 23 ianuarie a.c., la doar o lună şi jumătate după ce fusese condamnată cu suspendare pentru furt, Graţiela Sandu a sustras un telefon mobil şi un colet dintr-o autoutilitară a unei firme de curierat parcată la mall-ul din Piteşti, fiind ajutată în comiterea furtului de sora sa Robertina.

Două furturi în trei minute

Pe 26 februarie a.c., în mai puţin de o jumătate de oră, cele două surori au spart două maşini parcate la Vivo Mall Piteşti, însă prada nu a fost una foarte mare: haine, cosmetice, un rucsac cu rechizite şi suma de 22 de lei. La unul dintre furturi, o minoră a asigurat paza celor două hoaţe. Cu o seară înainte, cele două furaseră dintr-o altă maşină, din aceeaşi parcare, suma de 1.000 de lei şi 20 de bonuri valorice.

În seara zilei de 1 iunie a.c., Robertina şi Adela Sandu au dat două spargeri în parcarea de la mall din Piteşti în doar trei minute, furând aproape 5.000 de lei şi mai multe haine. Într-unul dintre cele două furturi comise în timp-record, Robertina Sandu a forţat cu o şurubelniţă yala de închidere a unei maşini şi, după cum precizează procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, „a sustras din torpedou suma de 4494 lei, fiind ajutată de Sandu Graţiela, aceasta asigurându-i paza în timpul sustragerii bunurilor”.

Pe 19 aprilie, Graţiela Sandu a furat 800 de lei dintr-un alt autoturism, iar pe 13 mai a mai furat 500 de euro dintr-o altă maşină parcată.

Robertina Sandu, sora sa, în vârstă de doar 19 ani, a comis anul trecut mai multe furturi din buzunare şi din supermarketuri. În mai 2018, Robertina Sandu a furat mai multe ceasuri în valoare de câteva mii de lei dintr-un supermarket din Piteşti.

Fiul minor al uneia dintre hoaţe, specializat şi el în furturi

Şi Cosmin Ionuţ Sandu, fiul Robertinei Sandu, are deja trei dosare penale, deşi e minor: două pentru furt şi un al treilea pentru conducerea fără permis a unui autoturism. Într-unul dintre dosare a intervenit împăcarea părţilor, după ce părinţii lui Cosmin Sandu au restituit unui şofer banii pe care îi furaseră din maşină. Într-un alt dosar, soluţionat în martie 2018, judecătorii au decis măsura asistării zilnice a minorului pe o perioadă de patru luni.

Într-un alt dosar, după ce minorul Cosmin Sandu a fost depistat conducând fără permis în decembrie 2018 şi a stat aproape două luni în arest la domiciliu, magistraţii Judecătoriei Piteşti au decis în primăvara acestui an ca el să fie obligat să participe la un stagiu de formare civică.



